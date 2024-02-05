Тарасова и другие пассажиры благополучно покинули самолет, который выкатился за пределы ВПП в Саранске
Пассажиры благополучно покинули самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Саранске.
Ранее стало известно, что после приземления самолет занесло, и он въехал в сугроб.
На борту находились заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова, тренеры Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, журналисты.
Все они летели на первенство России среди юниоров, которое стартует завтра в Саранске.
«Пассажиры рейса благополучно покинули самолет и направляются в отель», – сообщил источник РИА Новости.
Самолет, в котором находились Тарасова и Соколовская, занесло на ВПП после приземления в Саранске. Он въехал в сугроб