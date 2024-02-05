Тарасова и другие пассажиры благополучно покинули самолет, который выкатился за пределы ВПП в Саранске

Теги Алексей Тихонов Татьяна Тарасова происшествия чемпионат России среди юниоров Светлана Соколовская Александр Гришин Фигурное катание

Пассажиры благополучно покинули самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Саранске.

Ранее стало известно, что после приземления самолет занесло, и он въехал в сугроб.

На борту находились заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова, тренеры Алексей ТихоновСветлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, журналисты. 

Все они летели на первенство России среди юниоров, которое стартует завтра в Саранске. 

«Пассажиры рейса благополучно покинули самолет и направляются в отель», – сообщил источник РИА Новости. 

Самолет, в котором находились Тарасова и Соколовская, занесло на ВПП после приземления в Саранске. Он въехал в сугроб

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14 комментариев
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Ответ sabur
Бабулька то куда все носится...
ФК -это её жизнь.Что ей,дома сидеть и носки вязать???Таких как она-единицы.Пусть летает, комментирует,пусть живёт долго и счастливо.
+22
0
+22
слава Богу, все обошлось 🙏
+11
0
+11
Ну и хорошо, а так сел на поезд вечером, приехал утром в Саранск, зачем самолёты на такие короткие расстояния да ещё и зимой, да ещё и людям в возрасте, как Тарасова
+6
0
+6
неприятный инцидент( как хорошо, что все обошлось!
+5
0
+5
Хорошо, когда хорошо кончается , слава Богу !
+3
-1
+2
Главное, что приземлились.
+2
0
+2
То тут сжирают всех подряд в комментах , то сразу к Богу обращаются , страшно
+2
0
+2
Всё хорошо, что хорошо кончается!
+2
0
+2
Ох,слава Богу все живы .Надеюсь инцидент разберут и не допустят повторения
+2
0
+2
Экстремальное начало Первенства России однако
+1
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И это только начало
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Ответ люблю тутберят
слава Богу, все обошлось 🙏
Бога нет.
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На поезде надо было ехать.
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Гололедица, все вопросы к службам аэропорта.
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Я честно говоря нынче стремаюсь летать на фоне всех этих рассказов о недостающих запчастях для обслуживания импортного авиапарка.
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