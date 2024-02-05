Прокуратура не нашла состава преступления в инциденте с Владиславом Дикиджи в петербургском метро
Прокуратура отменила решение возбудить уголовное дело после нападения на Дикиджи.
2 февраля фигурист Владислав Дикиджи написал в телеграм-канале, что его чуть не зарезали в метро: «Нож у моего горла был достаточно близко, думаю, что среагировал бы я немного позже, и все».
Вскоре по подозрению в нападении на Дикиджи был задержан 60-летний житель Петербурга. Мужчину задержали по месту жительства, у него изъяли ножницы, которыми он предположительно угрожал спортсмену.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», однако прокуратура отменила это решение. Как сообщает РБК, в случившемся не нашли состава преступления.
«Факт применения насилия либо угрозы насилия не установлен», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
«Выходи из вагона или зарежу». Дикиджи о нападении на него в метро
Но угроза там определённо была, судя по доступным данным.
Его здоровью типа угрожала опасность а он такой сидел и даже наушники из ушей не вытащил и наплёл на пожилого уважаемого человека.
«Факт применения насилия либо угрозы насилия не установлен», — сообщили в главке в ответ на запрос РБК.