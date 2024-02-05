Прокуратура не нашла состава преступления в инциденте с Владиславом Дикиджи в петербургском метро

Теги сборная России происшествия мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Прокуратура отменила решение возбудить уголовное дело после нападения на Дикиджи.

2 февраля фигурист Владислав Дикиджи написал в телеграм-канале, что его чуть не зарезали в метро: «Нож у моего горла был достаточно близко, думаю, что среагировал бы я немного позже, и все».

Вскоре по подозрению в нападении на Дикиджи был задержан 60-летний житель Петербурга. Мужчину задержали по месту жительства, у него изъяли ножницы, которыми он предположительно угрожал спортсмену. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», однако прокуратура отменила это решение. Как сообщает РБК, в случившемся не нашли состава преступления. 

«Факт применения насилия либо угрозы насилия не установлен», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

«Выходи из вагона или зарежу». Дикиджи о нападении на него в метро

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63 комментария
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убьют - приходите
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Дикиджи надо было не убегать, а подождать, когда нападающий ударит ножницами в горло, тогда и состав преступления был бы.
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А мотивировочная часть решения будет опубликована
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Когда убьют, тогда и приходите.
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Ответ Natalia Gladkia
Ну понятно..нету- тела, нету- дела! А как же с профилактикой преступлений!?
давай твоего мужа посадим ради профилактики изнасилований, раз инструмент у него есть?
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+8
Это было ожидаемо. Кольнул бы ножницами - да, возможно, была бы уголовка. А помахал ножницами по воздуху - без шансов на уголовку. Наши правоохранительные органы - это вам не КАС и не ВАДА)
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Ответ Георгий Михеев
Ну логика есть, ножницы видимо оружием не считаются. А словесные угрозы это административка.
Ножницы считаются орудием при хулиганских действиях, так же как и широкий перечень предметов, например стул. Не нашли угрозы насилия, совсем, хоть ножницами, хоть чем.
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Ответ Natalia Gladkia
Ну понятно..нету- тела, нету- дела! А как же с профилактикой преступлений!?
Божечки, да какая профилактика? Таких происшествий в день вагон и маленькая тележка. По реальным нападениям с реальной поножовщиной без свидетелей и доказательств не любят принимать заявы, а тут какая-то непонятная толкучка в метро без следов насилия и, судя по всему, без свидетелей и видео - слово против слова - без шансов на уголовное дело.
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Просто фигурист оказался неженкой, да ещё и наврал с три короба.
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А был бы Дикиджи сыном прокурора ?...
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Словом, кудрявый балабол, решил хайпануть на пустом месте.
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Ну логика есть, ножницы видимо оружием не считаются. А словесные угрозы это административка.
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Ответ Антон Сватковский
За такое не сажают, раз все живы остались. Но угроза там определённо была, судя по доступным данным.
ну он же не стаканчик бумажный кинул. Понять и простить.
+5
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+4
Ответ Антон Сватковский
За такое не сажают, раз все живы остались. Но угроза там определённо была, судя по доступным данным.
«Факт угрозы насилия не установлен»
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+4
За такое не сажают, раз все живы остались.
Но угроза там определённо была, судя по доступным данным.
+5
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Ответ Юркин Клоп
А мотивировочная часть решения будет опубликована
... 7 февраля 2026 года
+3
0
+3
Ну и правильно.
Его здоровью типа угрожала опасность а он такой сидел и даже наушники из ушей не вытащил и наплёл на пожилого уважаемого человека.
+3
-1
+2
В комментариях собрались эксперты юриспруденции.
+2
0
+2
Ответ Александр Иванов
Это было ожидаемо. Кольнул бы ножницами - да, возможно, была бы уголовка. А помахал ножницами по воздуху - без шансов на уголовку. Наши правоохранительные органы - это вам не КАС и не ВАДА)
Ну понятно..нету- тела, нету- дела! А как же с профилактикой преступлений!?
+6
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+2
Ответ elzalopez
Наоборот, камеры показали, что это Дикиджи ударил дедушку ногой, а тот никакого насилия и никакой угрозы не применял.
То есть все было ровно наоборот. Ну, и зачем он заявление написал? Пиару захотелось?
+2
0
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Позор. 😳
+3
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+2
Ответ Док Аксель
А был бы Дикиджи сыном прокурора ?...
Нереально, что сыну прокурора делать в метро
+2
0
+2
Он же не был против сво, значит ему все можно.
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Ответ Ярик01
значит наврал паренек, явно камеры посмотрели
Интересно, что этот врун теперь скажет?
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Прокуратура отменила уголовное дело о хулиганстве после нападения на фигуриста Владислава Дикиджи в метро, не найдя в этом состава преступления, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

«Факт применения насилия либо угрозы насилия не установлен», — сообщили в главке в ответ на запрос РБК.
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Ответ Антон Сватковский
За такое не сажают, раз все живы остались. Но угроза там определённо была, судя по доступным данным.
По каким "доступным данным"?
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Ответ Xxx_Fss
А вообще логично если не смогли найти свидетелей (не искали),что странно,ибо по камерам на станции легко выяснить,кто еще выходил с того же вагона,что и Влад Ну и видимо камер в вагоне не было Нету тела,нету дела как говорится
Наоборот, камеры показали, что это Дикиджи ударил дедушку ногой, а тот никакого насилия и никакой угрозы не применял.
+3
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Ответ elzalopez
Наоборот, камеры показали, что это Дикиджи ударил дедушку ногой, а тот никакого насилия и никакой угрозы не применял.
А можно ссылку на видос ? Спасибо
+1
0
+1
Ответ Блистательно
Интересно, а национальность у этого жителя СПб какая?
Иван Юхтенко, какая тут национальность?
+1
0
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Ответ elzalopez
Наоборот, камеры показали, что это Дикиджи ударил дедушку ногой, а тот никакого насилия и никакой угрозы не применял.
Видео в студию)
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