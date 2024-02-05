С ножницами на экс-баскетболиста Бьелицу напал бывший футболист «Томи» Петкович. Никола отрицает вину, прокуратура предложила взять его под стражу
На Неманю Бьелицу в центре Белграда напал бывший футболист.
Сегодня стало известно, что 3 февраля в детской игровой комнате к экс-форварду «Голден Стэйт» и «Црвены Звезды» подошел мужчина и начал кричать: «Я заберу твою семью, твоих детей, твою жену и тебя. Я заберу твои деньги».
Затем он схватил ножницы и набросился на 35-летнего экс-баскетболиста, но сразу был задержан полицией.
Kurir сообщает, что нападавшим был Никола Петкович – бывший защитник «Томи», «Айнтрахта» и других клубов.
37-летний мужчина отрицал свою вину на заседании прокуратуры. В связи с этим судье предварительного следствия предложено заключить экс-футболиста под стражу, так как есть обстоятельства, указывающие на то, что он «будет мешать процессу путем влияния на свидетелей».
Иначе такое не объяснишь))
Но Бьелица героически отразил удар камнем
но игрок Томи, да
При смерти был, можно сказать на краю..."
И могло окончиться гораздо хуже.
А в чем причина-то???