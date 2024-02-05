С ножницами на экс-баскетболиста Бьелицу напал бывший футболист «Томи» Петкович. Никола отрицает вину, прокуратура предложила взять его под стражу

На Неманю Бьелицу в центре Белграда напал бывший футболист.

Сегодня стало известно, что 3 февраля в детской игровой комнате к экс-форварду «Голден Стэйт» и «Црвены Звезды» подошел мужчина и начал кричать: «Я заберу твою семью, твоих детей, твою жену и тебя. Я заберу твои деньги».

Затем он схватил ножницы и набросился на 35-летнего экс-баскетболиста, но сразу был задержан полицией.

Kurir сообщает, что нападавшим был Никола Петкович – бывший защитник « », « » и других клубов.

37-летний мужчина отрицал свою вину на заседании прокуратуры. В связи с этим судье предварительного следствия предложено заключить экс-футболиста под стражу, так как есть обстоятельства, указывающие на то, что он «будет мешать процессу путем влияния на свидетелей».