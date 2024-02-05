С ножницами на экс-баскетболиста Бьелицу напал бывший футболист «Томи» Петкович. Никола отрицает вину, прокуратура предложила взять его под стражу

Теги Айнтрахт Франкфурт Голден Стэйт бундеслига Германия Црвена Звезда НБА происшествия Томь чемпионат Сербии Никола Петкович Неманя Бьелица Футбол

На Неманю Бьелицу в центре Белграда напал бывший футболист.

Сегодня стало известно, что 3 февраля в детской игровой комнате к экс-форварду «Голден Стэйт» и «Црвены Звезды» подошел мужчина и начал кричать: «Я заберу твою семью, твоих детей, твою жену и тебя. Я заберу твои деньги».

Затем он схватил ножницы и набросился на 35-летнего экс-баскетболиста, но сразу был задержан полицией.

Kurir сообщает, что нападавшим был Никола Петкович – бывший защитник «Томи», «Айнтрахта» и других клубов.

37-летний мужчина отрицал свою вину на заседании прокуратуры. В связи с этим судье предварительного следствия предложено заключить экс-футболиста под стражу, так как есть обстоятельства, указывающие на то, что он «будет мешать процессу путем влияния на свидетелей».

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В Белграде даже напасть ни на кого спокойно нельзя - каждый второй какой-нибудь спортсмен.
+56
-1
+55
Кто с Дзюбой поиграл, в детской комнате не смеётся!
+32
-4
+28
Погодите, с ножницами же не считается?
+29
-1
+28
Спортс, вы же делаете тесты всякие, пора уже сделать тест про предметы связанные со спортом. Ножницы, стул, банан и пр.
+14
0
+14
Ответ ТрактоПоктер
По стопам Промеса....
Что нибудь есть новенькое в твоём репертуаре? Ну не смешно.. поверь..
+10
-1
+9
Ответ Куруш
Погодите, с ножницами же не считается?
Фигуристы вышли из чата.
+8
0
+8
Мне нужна твоя одежда, ботинки и твой мотоцикл(с)
+7
0
+7
Походу Петкович умудрился слить бабки на ставках на соотечественника.

Иначе такое не объяснишь))
+6
0
+6
Ответ VictorVallecano
В Белграде даже напасть ни на кого спокойно нельзя - каждый второй какой-нибудь спортсмен.
Боюсь, но здесь все спортсмены. В театре в партере - все в кроссовках и спортивных штанах. Даже девушки!
+6
0
+6
Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+4
-1
+3
Петкович или Петрович все таки? Спротс ©????
+2
0
+2
вспомнился кадр из "Большого Лебовского", где нигилисты хотели чуваку отрезать ножницами его "джонсона"
+3
-1
+2
Так вот кто оказывается на Дикиджи напал.
+2
0
+2
7 матчей сыграл за Томь - получил психологическую травму. К Валере Климову, с его 1 000 000 матчей за Томь, лучше вообще не подходить.
+2
0
+2
Я подумал, что "в падении ножницами напал"...
+2
0
+2
Вот их кроет, конечно…
+1
0
+1
Ответ Muni Klar
Петкович или Петрович все таки? Спротс ©????
Пётр Петрович Петкович
+1
0
+1
Петкович напал с ножницами
Но Бьелица героически отразил удар камнем
+1
0
+1
Слишком много экшена
+1
0
+1
Флешмоб?
+1
0
+1
Сherchez la femme ©
+1
0
+1
после Томи он играл за 10 клубов и практически за каждый провел больше матчей чем за Томь
но игрок Томи, да
+1
-1
0
"Ножницами был тяжело ранен в бою,
При смерти был, можно сказать на краю..."
0
0
0
Интересно, что за повод?
0
0
0
С маникюрными?
0
0
0
Терминатор мамкин
0
0
0
Если без шуток,то тут скорее что то личное.
И могло окончиться гораздо хуже.
0
0
0
Белградские цирюльники - они такие вот
0
0
0
Нифига себе...
А в чем причина-то???
0
0
0
Это были ножницы из петербургского метро.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий