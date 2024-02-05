Мбаппе заключит с «Реалом» контракт на 6 лет. Подписной бонус – около 100 млн евро, зарплата – 32 млн в год чистыми (El Debate)
Килиан Мбаппе может получить под 100 млн евро за подписание контракта с «Реалом».
По сведениям El Debate, ожидается, что форвард заключит с мадридцами договор сроком на 6 лет.
Зарплата – 32 млн евро в год после уплаты налогов, бонус за подписание контракта – около 100 млн евро. При этом Килиан будет владеть примерно 60% своих имиджевых прав (обычно их делят между столичным клубом и игроком пополам).
Использование этих прав может принести Мбаппе и «Реалу» 165 млн евро за первый сезон, и в дальнейшем сумма будет только расти, особенно в случае завоевания трофеев.
При этом целью футболиста называются именно награды, а не финансовая выгода.
ХАХА, смеялись всей маршруткой!
Официально не объявлено пока, но я считаю норм условия. Бонус 100млн вместо трансфера - так это даже дешевле. Имиджевые права почти стандартные учловия.
ЗП крутая но по факту в Реале он сходу станет главной звездой. Ветераны уже на сходе, а Винни с Джудом пока еще не набрали вес. Думаю даже игроки не будут сильно бухтеть - Мбаппе тот кто может делать разницу и для команды в целом.
Холанд прямо спит и видит, как бы в Реал перейти. И забрать его так же легко, как и Мбаппе.
Конечно лучше выцепить норвега на длинном контракте из лучшей команды Мира на данный момент чем выцепить игрока из чемпа Франции на свободном контракте. Нищеброды из Сити, им очень нужны деньги)))
Не факт что норвег вообще доступен сейчас для Реала. Если сравнивать то с Оимхеном и Лаутаро например. И тут Мбаппе - другая лига.
понимаю, что если трансфер состоится, вам останется только злорадствовать по поводу "не предлагают 2 раза" и тд. мы с пониманием отнесемся к боли болельщиков других команд по поводу того, что ваш заклятый враг станет еще чуточку сильнее, и не будем (по крайней мере я) вредничать в ответ.
Уверен, что каждый адекватный болельщик Реала не хочет его, не считая того, что он один из лучших если не лучший игрок мира
Семейная и мирная атмосфера в раздевалке важнее охеревшей черепахи