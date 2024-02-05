Мбаппе заключит с «Реалом» контракт на 6 лет. Подписной бонус – около 100 млн евро, зарплата – 32 млн в год чистыми (El Debate)

Килиан Мбаппе может получить под 100 млн евро за подписание контракта с «Реалом».

По сведениям El Debate, ожидается, что форвард заключит с мадридцами договор сроком на 6 лет.

Зарплата – 32 млн евро в год после уплаты налогов, бонус за подписание контракта – около 100 млн евро. При этом будет владеть примерно 60% своих имиджевых прав (обычно их делят между столичным клубом и игроком пополам).

Использование этих прав может принести Мбаппе и « » 165 млн евро за первый сезон, и в дальнейшем сумма будет только расти, особенно в случае завоевания трофеев.

При этом целью футболиста называются именно награды, а не финансовая выгода.