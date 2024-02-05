Мбаппе заключит с «Реалом» контракт на 6 лет. Подписной бонус – около 100 млн евро, зарплата – 32 млн в год чистыми (El Debate)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе может получить под 100 млн евро за подписание контракта с «Реалом».

По сведениям El Debate, ожидается, что форвард заключит с мадридцами договор сроком на 6 лет.

Зарплата – 32 млн евро в год после уплаты налогов, бонус за подписание контракта – около 100 млн евро. При этом Килиан будет владеть примерно 60% своих имиджевых прав (обычно их делят между столичным клубом и игроком пополам).

Использование этих прав может принести Мбаппе и «Реалу» 165 млн евро за первый сезон, и в дальнейшем сумма будет только расти, особенно в случае завоевания трофеев.

При этом целью футболиста называются именно награды, а не финансовая выгода.

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128 комментариев
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Интересно будет фанов Реала почитать, ну и официальные лица. После прошлого отказа было много громких слов.
+69
-18
+51
"При этом целью футболиста называются именно награды, а не финансовая выгода."
ХАХА, смеялись всей маршруткой!
+50
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+45
Май: Мбаппе продлил контракт с ПСЖ на улучшенных условиях
+47
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+40
Это же 60 млн грязными... в 3 раза больше, чем у самого высокооплачиваемого игрока в клубе. Не к добру такая разница в зп, если это не утка
+21
-3
+18
Ответ Anya Belova
Это же 60 млн грязными... в 3 раза больше, чем у самого высокооплачиваемого игрока в клубе. Не к добру такая разница в зп, если это не утка
Если имиджевых права принесут 160 лимонов в год и грубо Реал получит 60-70 лимонов,то получается что мбаппе сам себя окупит
+20
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+16
Ответ ZarvuR2020
Интересно будет фанов Реала почитать, ну и официальные лица. После прошлого отказа было много громких слов.
читай: большинство болел РМ против его перехода, тем более за 32 млн чистыми в год. Если все таки перейдет (на что мы повлиять врядли можем) то восторгов и серенад на его счет не будет, пока долго и упорно делом и отношением не докажет что он Мадридиста. Если он будет крутить яйца как в ПСЖ, то его очень вероятно освистают всем стадионом.
+19
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+15
Ответ ZarvuR2020
Интересно будет фанов Реала почитать, ну и официальные лица. После прошлого отказа было много громких слов.
От кого из официальных лиц были какие-то громкие слова?)
+27
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+15
Ответ Геннадий Чеботарев
Если имиджевых права принесут 160 лимонов в год и грубо Реал получит 60-70 лимонов,то получается что мбаппе сам себя окупит
Так проблема не в том, что Мбаппе себя не окупит. Реал и без имиджевых прав на зарплате черепахена не разорится. Проблема в расслоении. Да, Мбаппе один из лучших игроков поколения, но и остальные в Мадриде не пацаны из пердива. А зп раза в три меньше.
+9
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Ответ Геннадий Чеботарев
Если имиджевых права принесут 160 лимонов в год и грубо Реал получит 60-70 лимонов,то получается что мбаппе сам себя окупит
Да тут вообще вопрос не про то где они возьмут эти деньги, а про разницу зарплат.
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"При этом целью футболиста называются именно награды, а не финансовая выгода." - это типа шутка такая?
+6
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Если перейдет - бомбанет сразу у всех хейтеров. Но таков путь.

Официально не объявлено пока, но я считаю норм условия. Бонус 100млн вместо трансфера - так это даже дешевле. Имиджевые права почти стандартные учловия.
ЗП крутая но по факту в Реале он сходу станет главной звездой. Ветераны уже на сходе, а Винни с Джудом пока еще не набрали вес. Думаю даже игроки не будут сильно бухтеть - Мбаппе тот кто может делать разницу и для команды в целом.
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+4
Ответ vladism
Лучше бы Холанда подписали. Не намного хуже как футболист, зато по человеческим качеством намного лучше. А это подписание еще и атмосферу в клубе может испортить
А еще лучше и Мбаппе, и Холанда, и Родри с де Брейне до кучи. И Роналду омолодить лет на пятнадцать.

Холанд прямо спит и видит, как бы в Реал перейти. И забрать его так же легко, как и Мбаппе.
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Ответ xQcoW
Мбаппе похоронит Негрейровцев в Сегунду 👍
ладно
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+3
Ответ Гномович!
Какой же кайф смотреть в каждой новости как страдают фаны второго каталонскогою
какая у тебя странная одержимость месси )
+4
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Ответ vladism
Лучше бы Холанда подписали. Не намного хуже как футболист, зато по человеческим качеством намного лучше. А это подписание еще и атмосферу в клубе может испортить
Холанд все же по навыкам немного уступает. С Мбаппе это нападение было бы незаконно быстрым.
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+3
Ответ vladism
Лучше бы Холанда подписали. Не намного хуже как футболист, зато по человеческим качеством намного лучше. А это подписание еще и атмосферу в клубе может испортить
Ну да
Конечно лучше выцепить норвега на длинном контракте из лучшей команды Мира на данный момент чем выцепить игрока из чемпа Франции на свободном контракте. Нищеброды из Сити, им очень нужны деньги)))

Не факт что норвег вообще доступен сейчас для Реала. Если сравнивать то с Оимхеном и Лаутаро например. И тут Мбаппе - другая лига.
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Лучше бы Холанда подписали. Не намного хуже как футболист, зато по человеческим качеством намного лучше. А это подписание еще и атмосферу в клубе может испортить
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Ответ Иван Лапин
"При этом целью футболиста называются именно награды, а не финансовая выгода." - это типа шутка такая?
Нет, иначе бы оставался в ПСЖ. Но я думаю, что его цель была не только в деньгах, а наградах для своей родной страны
+3
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Ответ ZarvuR2020
Интересно будет фанов Реала почитать, ну и официальные лица. После прошлого отказа было много громких слов.
Не болельщику донного Челси обсуждать трансферы других клубов, потратив на состав 1 млрд. фунтов, купив фактически реально мусор.
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+2
Ответ ZarvuR2020
Интересно будет фанов Реала почитать, ну и официальные лица. После прошлого отказа было много громких слов.
не буду томить тебя в ожидании, скажу сразу за подавляющее большинство болельщиков реала: мы будем очень рады, если один из лучших игроков поколения присоединится к команде.
понимаю, что если трансфер состоится, вам останется только злорадствовать по поводу "не предлагают 2 раза" и тд. мы с пониманием отнесемся к боли болельщиков других команд по поводу того, что ваш заклятый враг станет еще чуточку сильнее, и не будем (по крайней мере я) вредничать в ответ.
+10
-8
+2
Ответ Football_legend
На какой позиции будет он играть?
Думаю, что где-то в обороне. У Реала там сейчас самые большие кадровые проблемы...
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Ответ ZarvuR2020
Интересно будет фанов Реала почитать, ну и официальные лица. После прошлого отказа было много громких слов.
Хз, я как не хотел видеть его в клубе после его наё*а в 2022 (с комиксами о Реале и прочим шлаком), так и до сих пор не хочу (до его отказа я естественно ждал и хотел трансфера)
Уверен, что каждый адекватный болельщик Реала не хочет его, не считая того, что он один из лучших если не лучший игрок мира
Семейная и мирная атмосфера в раздевалке важнее охеревшей черепахи
+4
-2
+2
Ответ Абдул Абакаев
32 чистыми это 64 грязными. а в Псж сколько было?
57млн чистыми. Без учета бонусов за лояльность, а это еще 40-50млн каждый год.
+2
0
+2
Неужели Санта Барбара с переходом близка к завершению?
+2
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Ответ Язарег Ался
К слову Мбаппе отказался от 100 млн бонуса лояльности, который был положен ему по контракту с ПСЖ. И все те циферки с его зарплатой + бонусами по факту оказались в полтора-два раза меньше. То ли дело мадридский мешок, с которого надо доить каждую копейку, тут Мбаппе уступать не станет. И гарантирую, что в случае перехода всякие Марки и Эль Балаболио будут писать его чистую зп без учёта бонусов, говоря что он выбрал мечту вместо денег.
мбаппе бесплатно переходит, чего вам еще надо? подписной бонус обязан быть, иначе бы выкупали за 180 млн. а зарплата соответствует тому имиджу, который у него есть.
+2
0
+2
На какой позиции будет он играть?
+2
0
+2
Ответ ZarvuR2020
Интересно будет фанов Реала почитать, ну и официальные лица. После прошлого отказа было много громких слов.
Что тебе интересно, как говорил что он и нафиг не нужен в Реале, так и говорю.
+1
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Интересно, какой номер на футболке будет
+1
0
+1
Ответ Абдул Абакаев
32 чистыми это 64 грязными. а в Псж сколько было?
72 или 75 вроде
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0
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Мбаппе похоронит Негрейровцев в Сегунду 👍
+10
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+1
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