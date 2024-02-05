Агент Джикии: «Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет»

Агент Георгия Джикии заявил, что игрок при нынешнем тренере не останется.

– Как бы вы оценили вероятность продления контракта со « » летом при условии, если Абаскаль останется в клубе?

– Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить.

Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет.

Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но все будет хорошо, – сказал .

Агент Джикии о будущем: «Масса звонков и предложений, но приоритет – остаться в «Спартаке»