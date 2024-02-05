Агент Джикии: «Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия агенты Вадим Шпинев Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Агент Георгия Джикии заявил, что игрок при нынешнем тренере не останется.

– Как бы вы оценили вероятность продления контракта со «Спартаком» летом при условии, если Абаскаль останется в клубе?

– Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить.

Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет.

Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но все будет хорошо, – сказал Вадим Шпинев.

Агент Джикии о будущем: «Масса звонков и предложений, но приоритет – остаться в «Спартаке»

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114 комментариев
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Фееричные
И агент, и Джикия
За такие слова клуб должен игрока во вторую команду ссылать и никак иначе.
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Не многовато ли смелости так заявлять?
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Ответ Полуэктов Пётр
Комментарий скрыт
Он хочет играть исключительно в основе, но уже он сам не тянет. Плюс по подбору игроков он не подходит особо. Рыжий в интервью все очень четко доходчиво объяснил
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Джикия уже как пару лет давно капитан только на словах, понтуясь перед журналистами. Скатертью дорога. Чернов и то лучше играет.
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
агент всегда мысли своего клиента доносит, никак иначе, тем более, что Шпинев с ним с 16, а то и меньших лет. и такой шантаж уже от них был в 20 году, когда также контракт переподписывали.
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Как же бесит эта натянутая преданность к клубам агентов! Мы хотим продлевать только с вами но на условиях которые нам подойдут…
Какая нахрен разница с кем, главное условия, так и скажите, наёмники…
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Похоже, как если бы школьная уборщица сказала: "Пока директора школы не поменяют, я полы мыть не буду". Агент - это обслуживающий персонал игрока, и его мнение по поводу тренера, которого выбирает менеджмент клуба должно стремиться к нулю. И если менеджмент смолчит и утрётся - грош ему цена. Давно пора эту публику (агентов) ставить на место.
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Дивеев в паре с Джикией. Достойно?
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Ответ Evengar
Хреново. Мне лично, жаль Джикию.
Чего его жалеть? Абаскаль, может, и не топ, но Джикия сильно сдал. Это же даже внешне по его весу видно. Да, не нравится тебе тренер, но ты профессионал и капитан или кто?
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Агент транслирует мысли игрока
Или вы считаете, что они никак не взаимодействуют ?
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Вот ещё из этого интервью.
— Генеральный директор «Спартака» Малышев на этих сборах решил организовать встречу между Абаскалем и Джикией. Сам Малышев на ней тоже присутствовал и был очень удивлён, что эта встреча стала первой личной встречей между тренером и игроком. Разговор был непростой, серьёзный и обстоятельный. Многие вещи обе стороны услышали в первый раз. Каждый высказал то, что думает об этой ситуации.

— Как Абаскаль объясняет, что не видит Джикию в составе? Какие у него претензии?
— Он объясняет это физической активностью — по мнению Абаскаля, Георгий мало бегает. Но Джикия никогда не был бегунком, не бегал туда-сюда. Может быть, годы берут своё, но Джикия начал играть за счёт головы — он думающий защитник. Я часто слышу, что надо больше бегать, но надо знать, когда и куда бежать. Я считаю, что по мысли и уму Джикия на голову выше своих конкурентов по позиции. Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной. Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неё право. Но я уверен, что мы всё преодолеем. Мы впервые попали в такую ситуацию, но всё будет нормально.(с)
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А если и новый тренер не будет ставить Джикию в состав, тогда что?
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Наглости еще хватает такое заявлять! Заставь своего игрока сбросить вес и прекратить жрать хинкали, а то сам уже в Хинкала превратился! С нынешним набором защитников и лимитом на легионеров ему в старте нет места!
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Ответ Чебурашка от Гены
Это их заморочки. Но Джикия должен отреагировать на то, что ляпнул агент.
что-то подсказывает что не отреагирует. Это уже не первое громкое заявление агента
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Агенты - зло.
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Ответ Полуэктов Пётр
Комментарий скрыт
Да что тут понимать, Жора снизил требования к себе, чувствуя свою незаменимость и тут на появляется Бабич, который с ходу вытесняет его из основы, естественно он недоволен, но объективно вернуться при "живом" Бабиче 0 вариантов. Продлевать контракт для игрока ротации на прежних условиях никто не будет, а на меньшее ни Жора, ни агент не согласятся. Объективно, Жора так и не смог собраться, чтобы вернуть свою форму на должный уровень, остаются только грязные игры от агента, обвиняющего всех вокруг.
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Ответ Чебурашка от Гены
Это их заморочки. Но Джикия должен отреагировать на то, что ляпнул агент.
шпинев за последние несколько месяцев уже 2 или 3 раза набрасывал и на Дуарте и на Бабича, реакция была от кого-то? джикия молчком сидел.
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Агент Джикии, это враг Джикии. После таких вбросов, руководству Спартака, продлять контракт не следует. И Георгию за это нужно агента очень "отблагодарить".
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Ответ Глыба
ну уйдет в цска или еще куда-нибудь, в чем проблема
Проблема в том, что зачем клубу игрок нытик, который выбивает себе контракт через прессу, а не через работу. Плюс агент ставит клубу условия при каком тренере и т д. Будущий работодатель на это может обратить внимание свое
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Ответ Чебурашка от Гены
Первая личная встреча Абаскаля и Джикии? Ну и каков Абаскаль при этом? Я ещё пойму, будь он президентом. С игроками надо беседовать, а не только ТТД отрабатывать.
Так Джикия же капитан. Чего он такой трусливый что за него агент базарит? Мог бы как капитан, подойти сам к Абаскалю и пообщаться.
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Ну хотя бы на 30 минут больше игры в каждом матче увидим, а не валяние Джикии по полю
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Ответ jqzn88xn6n
Дивеев в паре с Джикией. Достойно?
видели в сборной. Джикия бегал почищал, только сейчас он уже не такой быстрый
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Ответ Tiffozi
Читаю комменты и не могу понять что не так говорит его агент? Если Абаскаль не выпускает/не доверяет, то зачем ему продлевать контракт?
Так и претензии какие к Спартаку? Спартак не хочет вот и не продлевает.Это же агент Джикии возмущается.
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Историю с Джикией раздул агент, возможно, не без одобрения Георгия. Я понимаю обсуждать зп игрока основного состава и идти на уступки, но не лавочника. Поэтому Георгию и агенту скатертью дорога.
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Чувак в 30 уже пару лет как сдулся для основы. М.б. подумать, отчего так? Не люблю Роналдо, но он почти на 10
старше, а все не угомониться и пашет 🤔
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Ответ dreamstep
Джикия уже как пару лет давно капитан только на словах, понтуясь перед журналистами. Скатертью дорога. Чернов и то лучше играет.
Чернов порой играет хорошо, но тут скорее аксиома Эскобара
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Ответ Михаил Хромаков
ну так пусть завтра же увольняет агента
Это их заморочки. Но Джикия должен отреагировать на то, что ляпнул агент.
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зачем агенты лезут куда им не следует
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Ответ Михаил Хромаков
что-то подсказывает что не отреагирует. Это уже не первое громкое заявление агента
Подождём посмотрим. Не отреагирует, значит не видит себя в Спартаке при рыжем . Но Абаскаль это не весь Спартак . А просто наемник.
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Ответ v1llyDEE
есть такое, но это при Федуне было - ему часто руки выкручивали и на деньги, да и в целом, разводили, с новым руководством такого не будет - сейчас будет все жестко и никто на поводу не пойдет
Ну дай-то Бог. Спартак для Федуна, как чемодан без ручки был. Его даже жалко порой. Не мог найти хорошее, преданное делу окружение.
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