Агент Джикии: «Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет»
Агент Георгия Джикии заявил, что игрок при нынешнем тренере не останется.
– Как бы вы оценили вероятность продления контракта со «Спартаком» летом при условии, если Абаскаль останется в клубе?
– Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить.
Я правда ждал звонка в январе, ждал обсуждения нового контракта. Но есть как есть. Георгий продолжает готовиться, играть он умеет.
Да, психологически немного подавлен, если не сказать больше. Но все будет хорошо, – сказал Вадим Шпинев.
Агент Джикии о будущем: «Масса звонков и предложений, но приоритет – остаться в «Спартаке»
И агент, и Джикия
За такие слова клуб должен игрока во вторую команду ссылать и никак иначе.
Какая нахрен разница с кем, главное условия, так и скажите, наёмники…
Или вы считаете, что они никак не взаимодействуют ?
— Генеральный директор «Спартака» Малышев на этих сборах решил организовать встречу между Абаскалем и Джикией. Сам Малышев на ней тоже присутствовал и был очень удивлён, что эта встреча стала первой личной встречей между тренером и игроком. Разговор был непростой, серьёзный и обстоятельный. Многие вещи обе стороны услышали в первый раз. Каждый высказал то, что думает об этой ситуации.
— Как Абаскаль объясняет, что не видит Джикию в составе? Какие у него претензии?
— Он объясняет это физической активностью — по мнению Абаскаля, Георгий мало бегает. Но Джикия никогда не был бегунком, не бегал туда-сюда. Может быть, годы берут своё, но Джикия начал играть за счёт головы — он думающий защитник. Я часто слышу, что надо больше бегать, но надо знать, когда и куда бежать. Я считаю, что по мысли и уму Джикия на голову выше своих конкурентов по позиции. Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной. Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неё право. Но я уверен, что мы всё преодолеем. Мы впервые попали в такую ситуацию, но всё будет нормально.(с)
старше, а все не угомониться и пашет 🤔