В «Реале» обсуждают три неназначенных пенальти в матче с «Атлетико». Клуб считает, что Хави и Лапорта добились своего, критикуя судейство
В «Реале» обсуждают три неназначенных пенальти в матче против «Атлетико».
Команды сыграли вничью 1:1 в матче 23-го тура Ла Лиги.
По итогам этой игры в руководстве «Реала» в первую очередь обсуждают три неназначенных пенальти – речь о моменте с участием Лукаса Васкеса и Сауля, а также о двух эпизодах с участием Джуда Беллингема против Стефана Савича и Маркоса Льоренте.
«Если бы такое судейство произошло на «Метрополитано», они во всех новостях бы говорили, что это национальный скандал, но раз пострадал «Реал», то мы будто бы жалуемся», – утверждают источники в «Реале».
Как сообщает As, в мадридском клубе считают, что представители «Барселоны» – главный тренер Хави и президент Жоан Лапорта – добились своего, критикуя судейство.
В «Реале» недовольны, что их критикуют за давление, которое они «теоретически» оказывают на судейский комитет с помощью видеороликов с жалобами на клубном ТВ.
Что же матч с Альмерии не разбирали? Ну конечно, они маленькие , слабые, их можно бить
Лицемеры , что клуб, что его "болельщики"
Тут всё чисто и непредвзято, просто независимые журналисты за правду бьются🤓
Когда эти приёмы по каким-то причинам не срабатывают, и Реал судят честно, без трактовки спорных моментов сугубо в его пользу, начинается плач Ярославны.
Судьи ужасно судят в Испании всех. Никто реал не тащит, есть конечно спорные моменты, но в Испании так всегда. Ноют в Испании всегда Мадрид и Барса, в этом году ноет Барса, потому что сливает сезон. В прошлом году ныл Мадрид, или это не так? В 21 году , когда во втором круге Мадрид с Севильей сыграли 2-2 и потрелял шансы на титул ныл весь клуб и игроки, на спортс ад творился в коментариях, или этого тоже не было?
Прежде чем говорить, что Чави ноет , посмотрите на себя , Вы ничем не лучше.
Когда мою Валенсию топят, я не иду в комментариях ныть. Это реальность, судейство не первый год бьет дно
И самое удивительное, что страдают все команды.Судьи ужасные в Испании. Но ноют всегда об этом только две команды)
Прекрасный был матч,согласен )
Как и говорил ранее реал "не жалуется на судейство " только когла побеждает