В «Реале» обсуждают три неназначенных пенальти в матче с «Атлетико». Клуб считает, что Хави и Лапорта добились своего, критикуя судейство

В «Реале» обсуждают три неназначенных пенальти в матче против «Атлетико».

Команды сыграли вничью 1:1 в матче 23-го тура .

По итогам этой игры в руководстве « » в первую очередь обсуждают три неназначенных пенальти – речь о моменте с участием Лукаса Васкеса и Сауля, а также о двух эпизодах с участием Джуда Беллингема против Стефана Савича и Маркоса Льоренте.

«Если бы такое судейство произошло на «Метрополитано», они во всех новостях бы говорили, что это национальный скандал, но раз пострадал «Реал», то мы будто бы жалуемся», – утверждают источники в «Реале».

Как сообщает As, в мадридском клубе считают, что представители «Барселоны» – главный тренер и президент – добились своего, критикуя судейство.

В «Реале» недовольны, что их критикуют за давление, которое они «теоретически» оказывают на судейский комитет с помощью видеороликов с жалобами на клубном ТВ.