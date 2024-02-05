В «Реале» обсуждают три неназначенных пенальти в матче с «Атлетико». Клуб считает, что Хави и Лапорта добились своего, критикуя судейство

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Хави Ла Лига судьи Жоан Лапорта Футбол

В «Реале» обсуждают три неназначенных пенальти в матче против «Атлетико».

Команды сыграли вничью 1:1 в матче 23-го тура Ла Лиги.

По итогам этой игры в руководстве «Реала» в первую очередь обсуждают три неназначенных пенальти – речь о моменте с участием Лукаса Васкеса и Сауля, а также о двух эпизодах с участием Джуда Беллингема против Стефана Савича и Маркоса Льоренте.

«Если бы такое судейство произошло на «Метрополитано», они во всех новостях бы говорили, что это национальный скандал, но раз пострадал «Реал», то мы будто бы жалуемся», – утверждают источники в «Реале».

Как сообщает As, в мадридском клубе считают, что представители «Барселоны» –  главный тренер Хави и президент Жоан Лапорта – добились своего, критикуя судейство.

В «Реале» недовольны, что их критикуют за давление, которое они «теоретически» оказывают на судейский комитет с помощью видеороликов с жалобами на клубном ТВ.

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136 комментариев
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Плачет постоянно о судействе только Чави и Барселона твердо и четко. Это же ведь мантра звучит от глоров Мадрида?

Что же матч с Альмерии не разбирали? Ну конечно, они маленькие , слабые, их можно бить

Лицемеры , что клуб, что его "болельщики"
+184
-80
+104
Вроде бы с утра был один неназначенный, к обеду уже два, сейчас три. Сколько будет завтра?
+79
-13
+66
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Плачет постоянно о судействе только Чави и Барселона твердо и четко. Это же ведь мантра звучит от глоров Мадрида? Что же матч с Альмерии не разбирали? Ну конечно, они маленькие , слабые, их можно бить Лицемеры , что клуб, что его "болельщики"
Ты что, какое отношение к клубу имеет… клубное тв?!?!?!?
Тут всё чисто и непредвзято, просто независимые журналисты за правду бьются🤓
+88
-34
+54
Ответ Геннадий Киселев
Вроде бы с утра был один неназначенный, к обеду уже два, сейчас три. Сколько будет завтра?
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три (с)
+43
-2
+41
Точно также Реал добивается снисхождения к себе от судей, критикуя их работу через свое клубное ТВ. Сачала Реал будет выражать свое недовольство судьями, затем Барса и так по кругу)
+38
-11
+27
Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
То ли дело клубное тв реала, критикующее перед и после каждого матча нового судью, а сегодня в истерике перекинувшееся на Хави-игрока🤓
+34
-10
+24
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ты что, какое отношение к клубу имеет… клубное тв?!?!?!? Тут всё чисто и непредвзято, просто независимые журналисты за правду бьются🤓
Очень не предвзятые, подумаешь Бенефициаром является сам клуб, да и сама студия находится в Вальдебебасе, по совместительству тренировочным центром команды))
+32
-14
+18
Ответ Геннадий Тимченко
Савич вообще какой-то борцовский приём поменил в своей штрафной, обхватив руками Беллингема - это настолько очевидно, что говорит о том, что кто-то🤡 "не заметил" просто смешно🤬🤬🤬
Специально для тебя в трансляции показали весь эпизод углового, что сначала Беллингем держал Льоренте, а затем и Маркос включил руки, ВАР посчитал это обоюдной борьбой
+21
-5
+16
Реал почему-то свято верит в то, что только он имеет исключительное право оказывать влияние на судей посредством своего недо-телевидения.

Когда эти приёмы по каким-то причинам не срабатывают, и Реал судят честно, без трактовки спорных моментов сугубо в его пользу, начинается плач Ярославны.
+17
-4
+13
Ответ Геннадий Тимченко
Савич вообще какой-то борцовский приём поменил в своей штрафной, обхватив руками Беллингема - это настолько очевидно, что говорит о том, что кто-то🤡 "не заметил" просто смешно🤬🤬🤬
А толчок Карвахаля в спину Де Пауля — это что?
+8
0
+8
Ответ войд
6:2)
Что-то не припомню, чтобы Реал побеждал с таким счётом, а вот Барса - да.
+7
-2
+5
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Вспоминаем прием Тчуамени против Араухо в штрафной)
+5
-1
+4
Ответ Геннадий Тимченко
Савич вообще какой-то борцовский приём поменил в своей штрафной, обхватив руками Беллингема - это настолько очевидно, что говорит о том, что кто-то🤡 "не заметил" просто смешно🤬🤬🤬
Рюдигер постоянно такое проделывает и ничего))
+4
-1
+3
Клубное ТВ Реала никак не успокоится! Те же новости другими словами, только количество неназначенных пенальти растет через каждые три часа!
+7
-4
+3
Совсем фляга свистанула:))
+24
-21
+3
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки ©
+6
-3
+3
Савич вообще какой-то борцовский приём поменил в своей штрафной, обхватив руками Беллингема - это настолько очевидно, что говорит о том, что кто-то🤡 "не заметил" просто смешно🤬🤬🤬
+34
-32
+2
Если честно, все это очень позорно выглядит для сторонних болельщиков. 2 великих клуба докатились до взаимных претензий на давление судей. Так могут поступить обычные фанаты в соцсетях, но на уровне официальных представителей клуба такое не допустимо.
+2
0
+2
Мерзко и низко ведёт себя Реал
+9
-7
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Савич вообще какой-то борцовский приём поменил в своей штрафной, обхватив руками Беллингема - это настолько очевидно, что говорит о том, что кто-то🤡 "не заметил" просто смешно🤬🤬🤬
Прям как Тчуамени на Араухо….
+5
-3
+2
Ответ King_X
Если честно, кажется, что 90% местных барсобоев даже не смотрели матч с Альмерией, а просто подхватили вой Чаппи и Лапы)) И нужно быть тем дурачком, чтобы верить, что Лапорта и Хави реально считают, что Реал тащат, его как раз-таки после суперлиги гасят, и на одно около сомнительное решение приходится 10 диких против Реала, как в кубке том же, как вчера, как в предыдущем матче, как осенью Джуда рубили на три пенки и т. д Их нытье рассчитано как раз на матчи типа вчерашнего - когда судья от давления в СМИ поплывёт и не примет решение, которое должно быть И своего добились, Реал придержали (впрочем, в предыдущем матче тож было, но там мадридцы вытаскивали на волевых) И сравнивать с клубные ТВ не надо, 1) никто Барсу не заставлял свое ТВ продавать 2) ТВ это все-таки не главные лица в клубе, как это непрофессионально каталонцы делают
Я не Барсобой)
Судьи ужасно судят в Испании всех. Никто реал не тащит, есть конечно спорные моменты, но в Испании так всегда. Ноют в Испании всегда Мадрид и Барса, в этом году ноет Барса, потому что сливает сезон. В прошлом году ныл Мадрид, или это не так? В 21 году , когда во втором круге Мадрид с Севильей сыграли 2-2 и потрелял шансы на титул ныл весь клуб и игроки, на спортс ад творился в коментариях, или этого тоже не было?
Прежде чем говорить, что Чави ноет , посмотрите на себя , Вы ничем не лучше.
Когда мою Валенсию топят, я не иду в комментариях ныть. Это реальность, судейство не первый год бьет дно
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Ответ Denchik_RED-BLUE
Специально для тебя в трансляции показали весь эпизод углового, что сначала Беллингем держал Льоренте, а затем и Маркос включил руки, ВАР посчитал это обоюдной борьбой
Он тебе про момент с Савичем, а ты про Льоренте
+2
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Ответ bilbiveter
Чего? Что за вкид про то, что, мол, если бы Атлетико не поставили бы три пенальти, то об этом трубили бы во всех новостях, Реал в сомнительном отношении к ошибкам судей не в их пользу должен винить своё клубное телевидение, которое постоянно ноет, ноет и ноет, по поводу и без
а то за "вкид", что когда против Реала не ставят пенальти - это ещё неделю обсуждают.
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Ответ BananaMantana
Новость про то что плач барселонский повлиял на судей, а вылезает барселонский болельщик и говорит, что это плач (sic!) Барселона НАНЫЛа. Реал об этом сказал. очнись
Ошибочка. Я за Валенсию болею)
И самое удивительное, что страдают все команды.Судьи ужасные в Испании. Но ноют всегда об этом только две команды)
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Ответ войд
6:2)
Это ты про тот матч где маэстро Хави 4 голевые отдал ?
Прекрасный был матч,согласен )
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Разгон с "мы выше этого" до жалоб на судейство за 1..2...3.

Как и говорил ранее реал "не жалуется на судейство " только когла побеждает
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Ответ Сикарио
Реал все правильно делает - этих некомпетентных клоунов со свистком надо воспитывать.
Под себя воспитывать ???
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Ответ BananaMantana
Новость про то что плач барселонский повлиял на судей, а вылезает барселонский болельщик и говорит, что это плач (sic!) Барселона НАНЫЛа. Реал об этом сказал. очнись
И уж кому как не мне и не болельщикам других испанских команд говорить, что ноют в Испании исключительно Барса и Мадрид по большой части)
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Ага, значит в Барсе плачут, а Мадридские ОБСУЖДАЮТ 😂😂😂
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https://youtu.be/DJ7N3wlMvyg тем кто "не видел момент, но выскажусь"...
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