Клубное ТВ «Реала» о недовольстве Хави судейством в матче с «Алавесом»: «Следует помнить, что вся его игровая карьера находится под подозрением»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Алавес Витор Роке Футбол

Клубное ТВ «Реала» отреагировало на претензии Хави к судейству.

Напомним, главный тренер «Барселоны» выразил недовольство тем, что Хуан Мартинес Мунуэра удалил форварда Витора Роке во время игры с «Алавесом» (3:1): «Мы расплачиваемся за дело Негрейры. Больше не хочу говорить о судьях. Прошу лишь, чтобы нам позволили бороться».

«Позволили нам бороться»? Следует помнить, что вся карьера Хави как игрока находится под подозрением, потому что его матчи расследуются прокуратурой и судьей. 

Фальсифицированная лига? Над этим можно посмеяться. К счастью, клубное ТВ «Реала» существует для того, чтобы предоставлять доказательства. Если мы манипулируем, кто-то должен обратиться в суд и сообщить об этом. Здесь мы проводим упражнение по прозрачности происходящего.

Мы устали быть свидетелями того, как после многих лет жалоб сюжеты о том, как «Реалу» наносится вред, не показывают на национальном телевидении.

Поразительно, как они всегда стремятся навредить «Мадриду»: в субботу мы видели некоторые нарушения правил в матче «Жироны», после чего на некоторых платформах были опубликованы кричалки против «Реала». Но когда дело касается «Барселоны», это не публикуют», – заявили авторы видео. 

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61 комментарий
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Ну до такого опустится, могут только маргариновые.
+144
-23
+121
🤣🤣🤣
Расследуются не матчи Чави игрока - вот и первая манипуляция)
Клубному ТВ Реала стоит помнить, что вся история Реала как футбольного клуба находится под подозрением
+98
-20
+78
Хави получал и по заслугам за свое нытье, и с перебором, но вот эта клоунада в виде клубного ТВ - это вообще что? Сливная яма, чтобы выражать недовольство и оставаться чистыми, «в белом», очень по - королевски, хотя могли бы тогда сделать феноменальный репортаж о бесчисленных офсайдах в ЛЧ, в том числе и финалах
+71
-11
+60
Хахахахахпх
ЧМ 2010 тоже?) посмотрите статистику Хави на этом турнире, это один из величайших перфомансов в истории футбола
Да и унижения сливочных от Мастера никто не забудет
+49
-7
+42
Ответ BurBon
Ну до такого опустится, могут только маргариновые.
«Мы выше этого»
Бгг
+36
-9
+27
Хорошо что наш риал никогда не ноет, говорили они 🤣
+30
-6
+24
пора переименовывать "клубное тв" в "клоунское тв"
+28
-4
+24
Реал так старается быть во всем лучшим, что даже нытье клубного ТВ Реала начинает затмевать нытье Хави)
+26
-4
+22
Ответ Tristan...
🤣🤣🤣 Расследуются не матчи Чави игрока - вот и первая манипуляция) Клубному ТВ Реала стоит помнить, что вся история Реала как футбольного клуба находится под подозрением
Гол рамоса в финале ЛЧ 2016 это уже повод лишить риал всех купленных титулов и расформировать кабинет:))
+39
-17
+22
Ну тогда Чемпионат мира и 2 чемпионата Европы тоже под вопросом, пусть не позорятся такими высказываниями.
+20
0
+20
Карьера, как игрока?) Они там борща с коксом поели.
+22
-3
+19
А у Роналду прям кристально чистая карьера 🤣
+25
-8
+17
Бред какой-то. Тогда под подозрением и все титулы сборной Испании.
+15
-1
+14
Лучше говорить о судействе и прочих закулисных вещах прямо, как Хави и Лапорта, чем как Перес и Анчелотти, которые прикрываются клубным ТВ. Риал никогда не был и не будет королевским клубом, слишком много комплексов у этого клубишки. Это я уж молчу про 3 купленные ЛЧ подряд, когда весь футбольный мир уже откровенно угорал и просто ждал, когда закончится этот судейский беспредел. Такого позора в истории футбола еще не было.
+25
-11
+14
2 ЧЕ и ЧМ тоже под вопросом у этих дурачков?
+15
-2
+13
Ответ Сикарио
Комментарий скрыт
как это касильяс выиграл в одиночку, неужто и голы сам забивал?
+14
-2
+12
частный реаловский канал, что хотят то и сочиняют
+9
-1
+8
Клубный канал Реала ставит под сомнением победы Испании в чемпионате мира и Европы
+8
0
+8
Ответ Сикарио
Комментарий скрыт
Основной костяк той чемпионской Испании составляли игроки Барсы, пассажирами как раз таки были маргариновые))
+9
-2
+7
Самые подозрительные вот эти матчи:)

https://youtu.be/oyvI-OML53k?si=iwxnBepObJ4dnFtC

https://youtu.be/Jeiu7y-a220?si=Mv28hNNAZc3InPgI
+12
-6
+6
судейский рычаг тв реал!
+7
-1
+6
Тогда и титулы Рамоса и Касильяса в сборной тоже под подозрением?)
+8
-3
+5
Ответ Mister999
Ахах,смешно как сектанты оправдываються,вы позор Европы и то что вы подкупали судьей докажут,это лишь вопрос времени,как де лицемерно вы стрелки переводите
Реал уже выходит сам на себя, ты новости хоть читай прокуроры уже пишут заявление судьям, что обвинения хохма:)
+11
-7
+4
Одним словом судейский клуб😀 нееет не я придумал (
+5
-1
+4
Хорошо, что Барселона продала свое ТВ, хотя бы не читать такую чушь)
+4
0
+4
Если бы этого клубного ТВ не было, его стоило бы придумать. Ничего более дискредитирующего Реал, чем его собственный клубный канал, я не видел
+4
-1
+3
Ответ Сикарио
Отлично прикладывают пучеглазого лицемера-нытика)))
Причем тут Озил?:)
+7
-4
+3
Под подозрением кого? Клубного тв Реала?
+3
0
+3
Мда,жалкое зрелище)
+4
-1
+3
. раз так,тогда пусть и от титула чемпиона мира откажется Испания,вед<<красная фурия>> почти целиком из игроков Барсы состояла . на хрень той Барсе надо было помощь Негрейры,где даже Фабрегас сидел в запасе
+4
-1
+3
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