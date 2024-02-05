Клубное ТВ «Реала» о недовольстве Хави судейством в матче с «Алавесом»: «Следует помнить, что вся его игровая карьера находится под подозрением»
Клубное ТВ «Реала» отреагировало на претензии Хави к судейству.
Напомним, главный тренер «Барселоны» выразил недовольство тем, что Хуан Мартинес Мунуэра удалил форварда Витора Роке во время игры с «Алавесом» (3:1): «Мы расплачиваемся за дело Негрейры. Больше не хочу говорить о судьях. Прошу лишь, чтобы нам позволили бороться».
«Позволили нам бороться»? Следует помнить, что вся карьера Хави как игрока находится под подозрением, потому что его матчи расследуются прокуратурой и судьей.
Фальсифицированная лига? Над этим можно посмеяться. К счастью, клубное ТВ «Реала» существует для того, чтобы предоставлять доказательства. Если мы манипулируем, кто-то должен обратиться в суд и сообщить об этом. Здесь мы проводим упражнение по прозрачности происходящего.
Мы устали быть свидетелями того, как после многих лет жалоб сюжеты о том, как «Реалу» наносится вред, не показывают на национальном телевидении.
Поразительно, как они всегда стремятся навредить «Мадриду»: в субботу мы видели некоторые нарушения правил в матче «Жироны», после чего на некоторых платформах были опубликованы кричалки против «Реала». Но когда дело касается «Барселоны», это не публикуют», – заявили авторы видео.
Клубное ТВ «Реала» о матче с «Атлетико»: «На Беллингеме было два пенальти, но судьи не назначили ни одного. Джуд начинает понимать, что такое испанская лига»
Клубное ТВ «Реала»: «Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы. Мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико», они всегда на стороне «матрасников»
Расследуются не матчи Чави игрока - вот и первая манипуляция)
Клубному ТВ Реала стоит помнить, что вся история Реала как футбольного клуба находится под подозрением
ЧМ 2010 тоже?) посмотрите статистику Хави на этом турнире, это один из величайших перфомансов в истории футбола
Да и унижения сливочных от Мастера никто не забудет
Бгг
https://youtu.be/oyvI-OML53k?si=iwxnBepObJ4dnFtC
https://youtu.be/Jeiu7y-a220?si=Mv28hNNAZc3InPgI