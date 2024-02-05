Клубное ТВ «Реала» о недовольстве Хави судейством в матче с «Алавесом»: «Следует помнить, что вся его игровая карьера находится под подозрением»

Клубное ТВ «Реала» отреагировало на претензии Хави к судейству.

Напомним, главный тренер «Барселоны» выразил недовольство тем, что Хуан Мартинес Мунуэра удалил форварда во время игры с « » (3:1): «Мы расплачиваемся за дело Негрейры. Больше не хочу говорить о судьях. Прошу лишь, чтобы нам позволили бороться».

«Позволили нам бороться»? Следует помнить, что вся карьера как игрока находится под подозрением, потому что его матчи расследуются прокуратурой и судьей.

Фальсифицированная лига? Над этим можно посмеяться. К счастью, клубное ТВ «Реала» существует для того, чтобы предоставлять доказательства. Если мы манипулируем, кто-то должен обратиться в суд и сообщить об этом. Здесь мы проводим упражнение по прозрачности происходящего.

Мы устали быть свидетелями того, как после многих лет жалоб сюжеты о том, как « » наносится вред, не показывают на национальном телевидении.

Поразительно, как они всегда стремятся навредить «Мадриду»: в субботу мы видели некоторые нарушения правил в матче «Жироны», после чего на некоторых платформах были опубликованы кричалки против «Реала». Но когда дело касается «Барселоны», это не публикуют», – заявили авторы видео.

Клубное ТВ «Реала» о матче с «Атлетико»: «На Беллингеме было два пенальти, но судьи не назначили ни одного. Джуд начинает понимать, что такое испанская лига»

Клубное ТВ «Реала»: «Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы. Мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико», они всегда на стороне «матрасников»