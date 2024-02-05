Винсент Чжоу: «Я бесконечно горд командой США, для меня большая честь стать золотым медалистом Олимпиады-2022»

Фигурист из США заявил, что горд получить золото ОИ-2022 по итогам дела Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Результаты командного турнира на Олимпиаде-2022 были пересмотрены, из-за чего сборная России переместилась с первого на третье место, а золото получили американцы.

«Не могу выразить эмоции, которые испытал [после решения CAS], но могу немного рассказать о случившихся «американских горках».

Многие из вас знают, что я открыто высказывался о честности и справедливости, в которых спорт, безусловно, нуждается. Когда эти ценности игнорируются в угоду слепым желаниям победить любой ценой, такая победа теряет всякий смысл.

Последние два года прошли в странном состоянии неопределенности, где все перевернулось с ног на голову, над правдой смеялись, а над нашими мечтами нависло безмолвие, как утренний туман после шторма, и я начинал терять надежду.

Эйнштейн однажды сказал «По мере своих небольших сил я стремлюсь служить истине и справедливости, невзирая на риск кому-то не понравиться». Спортсмены, к которым приковано общественное внимание, привыкли держать удар.

От спортсменов ждут соответствия идеалам, спортивному мастерству и нравственности, но в то же время ждут, чтобы они покорно выслушивали критику и молча соглашались с мнением большинства.

Спортсмены, осмелившиеся высказать свои убеждения, попадают под показательную порку, несмотря на то что они непосредственно вовлечены в вопрос, и их суждения основаны на лично пережитом опыте», – написал Винсент Чжоу в инстаграме.

«Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам, для меня большая честь стать золотым медалистом Олимпиады», – добавил Чжоу.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной