Винсент Чжоу: «Я бесконечно горд командой США, для меня большая честь стать золотым медалистом Олимпиады-2022»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России CAS сборная США Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Фигурист из США заявил, что горд получить золото ОИ-2022 по итогам дела Валиевой.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Результаты командного турнира на Олимпиаде-2022 были пересмотрены, из-за чего сборная России переместилась с первого на третье место, а золото получили американцы.

«Не могу выразить эмоции, которые испытал [после решения CAS], но могу немного рассказать о случившихся «американских горках».

Многие из вас знают, что я открыто высказывался о честности и справедливости, в которых спорт, безусловно, нуждается. Когда эти ценности игнорируются в угоду слепым желаниям победить любой ценой, такая победа теряет всякий смысл.

Последние два года прошли в странном состоянии неопределенности, где все перевернулось с ног на голову, над правдой смеялись, а над нашими мечтами нависло безмолвие, как утренний туман после шторма, и я начинал терять надежду.

Эйнштейн однажды сказал «По мере своих небольших сил я стремлюсь служить истине и справедливости, невзирая на риск кому-то не понравиться». Спортсмены, к которым приковано общественное внимание, привыкли держать удар.

От спортсменов ждут соответствия идеалам, спортивному мастерству и нравственности, но в то же время ждут, чтобы они покорно выслушивали критику и молча соглашались с мнением большинства.

Спортсмены, осмелившиеся высказать свои убеждения, попадают под показательную порку, несмотря на то что они непосредственно вовлечены в вопрос, и их суждения основаны на лично пережитом опыте», – написал Винсент Чжоу в инстаграме.

«Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам, для меня большая честь стать золотым медалистом Олимпиады», – добавил Чжоу.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной

40 комментариев
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Блин, Винсент, ну вот не тебе этой медалью гордиться, ой не тебе.
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А Винсент Чжоу, уж так вложился в победу..позорище!
Зато вон речь какую накатал
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Винсент, это ты горд после твоего провального выступления на ОИ?
Чья бы корова мычала ....
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Скока буков.....((
Ещё б ты катался хотя бы на бронзу - цены б тебе не было с твоими словесами...
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Чем ниже личный результат, тем сильнее переполняет чувство собственной гордости за командник. И ни капли сомнения...
Если бы ты накатал на это золото... да если бы просто достойно откатал.
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+11
Вот к чему привели эти командники на ОИ. По сути это сложение индивидуальных результатов фигуристов , вот попадает такой Винсент с сильными фигуристами в команду и он будет называться ОЧ , это конечно несправедливо .Настоящие ОЧ могут быть в личке .Если Чен , Чоки и прочие сильные фигуристы, стоящие на пьедесталах с золотом, то это действительно мастерство ФК.Но такие как Как Чжоу, Дейлман , это просто нивелирование звания ОЧ .Они ни что в ФК
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+7
И вот он олимпийский чемпион. Из-за халатности федерации и штаба Валиевой. Дожили
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Конечно, странный он) выступил очень плохо, по сути завалил программу) но высказывается чуть ли не больше всех.
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Ответ Elenavasilevna
А чего нет то? Ну если только Карен Чен более достойна))
Да они оба внесли свой "весомый" вклад)
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Винс правду любит, пусть скажет стоит его выступление золота, тоже о парниках и девах, к танцам претензий нет
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Сочувствую Винсенту, что он гордится честно не завоёванной, чужой, золотой медалью. Честно выиграть сам-то не смог!
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благодарить мы будем лабу шведов,
за честно-честную победу!(с)чжоу
p.s.мало придумать подлянку, нужно её исполнить вовремя
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Без вины виноватая. Разве такие медали могут приносить удовлетворение и радость?
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Вам никто еще ничего не вручил
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Ответ Dinara V
Без вины виноватая. Разве такие медали могут приносить удовлетворение и радость?
Ну видите же, приносят. Скоро с катушек слетят от радости. Понятно, что спортсмены не виноваты, что ситуация так сложилась, они ждали развязки 2 года , ну блин, реально тот же Чжоу свой уровень знает, помнит, как выступил. Я понимаю , танцоры американские, или Нейтан Чен сейчас себя пяткой в грудь били бы, доказывая что достойны золота, но этот то .
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Американская команда могла бы заменить машину для полировки льда,хаха олимпийские чемпионы.
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+2
Ответ Dinara V
Без вины виноватая. Разве такие медали могут приносить удовлетворение и радость?
Конечно могут, медаль ОЧ- она на всю жизнь. А то, что получена она на горбу Чена, помнить будут немногие.
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Винсент, ты к этой золотой медали имеешь отношение немногим больше чем обычный зритель)). Не тошнит от своего пафоса, интересно)
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Эйнштейн ?! )))) святые угодники ! )))) "Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает" ))) надеюсь , теперь к винсенту выстроится очередь из рекламодателей , он же так плакался , что несёт без медали на шее экономические убытки))) ждем с рекламой туалетной бумаги , если в мире есть справедливость.
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Ответ Ann P
Вам никто еще ничего не вручил
ИСУ утвердил результаты. И нет оснований оспорить золото американцев.
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Ответ Revery
Блин, Винсент, ну вот не тебе этой медалью гордиться, ой не тебе.
Других шансов у него не было.
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Хм, так этот же Чжоу талдычил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов». Если он знает факты, но скрывает - пусть получает дискву - соответственно, золото должно уйти японцам) Требую справедливости для Японии))
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А должно быть стыдно перед командой
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-2
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Ответ Ann P
Кто-то же писал, что у них нет правила менять результаты комадника, если что-то произошло с 1 участников, даже дисквалификация
У них нет и запрета менять результаты командника.
Фигурка - индивидуальный вид спорта и, если не прописали специальных правил для командного соревнования, то действуют общие правила ИСУ: как на индивидуальных соревнованиях.
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Ответ Татьяна Нестерук
Кристал Кокс)) почитайте про олимпиаду 2004 года в Афинах. При схожих ситуациях, Американскую сборную не лишили медали. Если все же лишат, то это будет точно политически ангажировано
Там фигурка была? Командник?
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Ответ Татьяна Нестерук
Кристал Кокс)) почитайте про олимпиаду 2004 года в Афинах. При схожих ситуациях, Американскую сборную не лишили медали. Если все же лишат, то это будет точно политически ангажировано
Кокс участвовала в предварительных забегах, в финале её уже не было.
Это и есть разница...
По мне, так всё это несправедливо: дошли бы американцы до финала, если бы кокс не бегала на допинге?
Поэтому надо четко писать правила в командниках при индивидуальном виде спорта.
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А Винсенту норм. Он типа откатал и выстрадал ожиданием. И ничего его не покоробило.
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Ответ Revery
Блин, Винсент, ну вот не тебе этой медалью гордиться, ой не тебе.
А чего нет то? Ну если только Карен Чен более достойна))
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По чесноку только Нэйтан и 2 танц.пары в этой команде достойны золота!!
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RusVector
2 минуты назад
Не забудьте Тутберидзе отблагодарить! Старается на сборную США!
прикинь, служивый, с 2014 года старается тутберидзе:
липа, алина, аня - с золотом ои, медо, зага, щерба с золотом чм и европы, серебро/бронза нещитово, и это не предел!
санитары!)
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