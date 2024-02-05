Винсент Чжоу: «Я бесконечно горд командой США, для меня большая честь стать золотым медалистом Олимпиады-2022»
Фигурист из США заявил, что горд получить золото ОИ-2022 по итогам дела Валиевой.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Результаты командного турнира на Олимпиаде-2022 были пересмотрены, из-за чего сборная России переместилась с первого на третье место, а золото получили американцы.
«Не могу выразить эмоции, которые испытал [после решения CAS], но могу немного рассказать о случившихся «американских горках».
Многие из вас знают, что я открыто высказывался о честности и справедливости, в которых спорт, безусловно, нуждается. Когда эти ценности игнорируются в угоду слепым желаниям победить любой ценой, такая победа теряет всякий смысл.
Последние два года прошли в странном состоянии неопределенности, где все перевернулось с ног на голову, над правдой смеялись, а над нашими мечтами нависло безмолвие, как утренний туман после шторма, и я начинал терять надежду.
Эйнштейн однажды сказал «По мере своих небольших сил я стремлюсь служить истине и справедливости, невзирая на риск кому-то не понравиться». Спортсмены, к которым приковано общественное внимание, привыкли держать удар.
От спортсменов ждут соответствия идеалам, спортивному мастерству и нравственности, но в то же время ждут, чтобы они покорно выслушивали критику и молча соглашались с мнением большинства.
Спортсмены, осмелившиеся высказать свои убеждения, попадают под показательную порку, несмотря на то что они непосредственно вовлечены в вопрос, и их суждения основаны на лично пережитом опыте», – написал Винсент Чжоу в инстаграме.
«Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам, для меня большая честь стать золотым медалистом Олимпиады», – добавил Чжоу.
Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?
Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда (но без деда), арбитры посчитали Камилу честной
Зато вон речь какую накатал
Чья бы корова мычала ....
Ещё б ты катался хотя бы на бронзу - цены б тебе не было с твоими словесами...
Если бы ты накатал на это золото... да если бы просто достойно откатал.
за честно-честную победу!(с)чжоу
p.s.мало придумать подлянку, нужно её исполнить вовремя
Фигурка - индивидуальный вид спорта и, если не прописали специальных правил для командного соревнования, то действуют общие правила ИСУ: как на индивидуальных соревнованиях.
Это и есть разница...
По мне, так всё это несправедливо: дошли бы американцы до финала, если бы кокс не бегала на допинге?
Поэтому надо четко писать правила в командниках при индивидуальном виде спорта.
2 минуты назад
Не забудьте Тутберидзе отблагодарить! Старается на сборную США!
прикинь, служивый, с 2014 года старается тутберидзе:
липа, алина, аня - с золотом ои, медо, зага, щерба с золотом чм и европы, серебро/бронза нещитово, и это не предел!
санитары!)