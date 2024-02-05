Зубков о допинге: «Готов встретиться с Бахом на его территории. Если он даст мне доказательную базу, что я виновен, я готов сдать олимпийские медали»

Александр Зубков назвал свое допинговое дело политическим заказом.

Зубков – двукратный призер Олимпийских игр по бобслею (2006, 2010). Он также завоевал два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи, но позже был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил бобслеиста двух золотых медалей Сочи.

При этом в 2018-м Мосгорсуд признал его невиновным, разрешив сохранить титулы и льготы – таким образом, статус олимпийского чемпиона остался у Зубкова только на территории России.

«Я после Олимпийских игр три года был руководителем федерации. И все мировое сообщество бобслея понимало, что на тот момент это был политический заказ.

Когда выезжал на Кубки мира, мне говорили: мы все равно считаем, что ты олимпийский чемпион. Говорили, что не верят, что это происходило с нашей страной.

Я готов встретиться с Томасом Бахом на его территории. Если он даст мне доказательную базу, что я виновен. Я готов сдать олимпийские медали, если будет доказательная база. Но этого не произошло», – сказал Зубков.

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