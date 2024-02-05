Зубков о допинге: «Готов встретиться с Бахом на его территории. Если он даст мне доказательную базу, что я виновен, я готов сдать олимпийские медали»

Теги Сочи-2014 допинг МОК Александр Зубков Томас Бах Бобслей/сани/скелетон

Александр Зубков назвал свое допинговое дело политическим заказом.

Зубков – двукратный призер Олимпийских игр по бобслею (2006, 2010). Он также завоевал два золота на Олимпиаде-2014 в Сочи, но позже был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован. 

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил бобслеиста двух золотых медалей Сочи.

При этом в 2018-м Мосгорсуд признал его невиновным, разрешив сохранить титулы и льготы – таким образом, статус олимпийского чемпиона остался у Зубкова только на территории России.

«Я после Олимпийских игр три года был руководителем федерации. И все мировое сообщество бобслея понимало, что на тот момент это был политический заказ.

Когда выезжал на Кубки мира, мне говорили: мы все равно считаем, что ты олимпийский чемпион. Говорили, что не верят, что это происходило с нашей страной.

Я готов встретиться с Томасом Бахом на его территории. Если он даст мне доказательную базу, что я виновен. Я готов сдать олимпийские медали, если будет доказательная база. Но этого не произошло», – сказал Зубков. 

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27 комментариев
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CAS уже рассмотрел, можно не выть на публику
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"Какие фаши доказательства?"
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Крепкий был допинг, только сейчас рассосался
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Ответ Ярик01
CAS уже рассмотрел, можно не выть на публику
Он просто ищет любой предлог для выезда с территории РФ и желательно в хорошую европейскую страну - ведь Бах сейчас же не в Венесуэле, Мьянме Никарагуа или Северной Корее☝️🤣🤣🤣
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Заявление на дурачков рассчитано. Какой же этот Зубков мерзкий
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Только пустите в Европу..
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Молчал бы, позорник🙈
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Олимпийский чемпион, но только в Российской Федерации... Как убого звучит
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Несерьёзно как-то
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Верим, конечно.. на территории Российской Федерации.
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У Баха нет НИЧЕГО ни за, на против зубкова. Наказывал его КАС, мотивировку все читали, Вся доказательная база ТАМ. А именно, доказано, что допинг-пробы зубкова вскрывались и с ними производились манипуляции, и не доказано, что это происходило по злому умыслу третьих лиц или без ведома самого зубкова. А это однозначный дисквал, тогда на два года еще, и лишение всех медалей и титулов.
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Тебе даже визу не дадут, расслабься
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С Байденом встречу назначай заодно, чтоб расписал по фактам, а не вот это ля-ля.
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Ответ slon 104
"Какие фаши доказательства?"
Натрия хлоридум!
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Могу сказать, что бобслей когда-то смотрел исключительно из-за его экипажей, ровно как и зимние ОИ включал (может ещё из-за пары видов спорта), потому что ни лыжи, ни биатлон, ни хоккей меня никогда не интересовали. Кумиром или ориентиром он для меня не был, но неприятненько, конечно, было узнать, что он и Воевода - два читера на допинге. Все их достижения для меня в миг перестали иметь вес. После таких обсёров ещё и хватает наглости на публике/в СМИ показываться, сидел бы где-нибудь и не отсвечивал.
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Ответ papa buba diop
Крепкий был допинг, только сейчас рассосался
Сегодня его отпустило , и ему сказали что он лишён медалей
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Бахнуть певка с Бахом.
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Зубков к успеху шел...
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Ответ Total_90
На спортсе "верят" в западные помады и не капельки не верят своим спортсменам. Комментаторы на спортсе как ориентир, каким г. не надо быть=)
Читай комсомолку
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Ответ Total_90
На спортсе "верят" в западные помады и не капельки не верят своим спортсменам. Комментаторы на спортсе как ориентир, каким г. не надо быть=)
да нет, в западные помады тоже веры нет,
просто некоторым особенно мерзко когда их обманывает свой же соотечественник
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надеется,что Бах сделает бух?
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мосгорсуд разрешил...))))
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Ну не встретились бы вы,и ты это знаешь.пусто это всё и стыдно за Зубкова.вся Олимпия в Сочи на допинге,чтобы покричали на стадионах и поклонились кормчему…
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И зачем вот это публиковать? Это не новость и ничего интересного в этом нет. Видимо хочется поддержать российски допинг
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Ответ Andreir888
Несерьёзно как-то
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