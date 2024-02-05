«Реал» и Мбаппе не могут договориться по зарплате – предложение мадридцев не устраивает Килиана и его окружение. «Ливерпуль» и «Арсенал» не хотят менять структуру зарплат ради форварда (Independent)

«Реал» обсуждает детали контракта с Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» в конце сезона.

По информации Independent, « » и по-прежнему не могут договориться о зарплате француза. Мбаппе считает, что пришло время для нового этапа в его карьере, однако текущее предложение «Реала» не устраивает игрока и его окружение.

Сообщается, что « » готов предложить Мбаппе продление контракта, но увеличение зарплаты по новому соглашению не будет существенным, поскольку лидеры Лиги 1 настаивают на смене стратегического направления.

Также утверждается, что француз рассматривал « » и «Арсенал» в качестве возможных вариантов продолжения карьеры, однако клубы из не намерены менять структуру зарплат ради него.