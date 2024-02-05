«Реал» и Мбаппе не могут договориться по зарплате – предложение мадридцев не устраивает Килиана и его окружение. «Ливерпуль» и «Арсенал» не хотят менять структуру зарплат ради форварда (Independent)

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Реал» обсуждает детали контракта с Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» в конце сезона.

По информации Independent, «Реал» и Мбаппе по-прежнему не могут договориться о зарплате француза. Мбаппе считает, что пришло время для нового этапа в его карьере, однако текущее предложение «Реала» не устраивает игрока и его окружение.

Сообщается, что «ПСЖ» готов предложить Мбаппе продление контракта, но увеличение зарплаты по новому соглашению не будет существенным, поскольку лидеры Лиги 1 настаивают на смене стратегического направления.

Также утверждается, что француз рассматривал «Ливерпуль» и «Арсенал» в качестве возможных вариантов продолжения карьеры, однако клубы из АПЛ не намерены менять структуру зарплат ради него.

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89 комментариев
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Мбаппе: "330!"
Окружение Мбаппе: "Каждому!"
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Ответ adriano_070
Если убрать все «за» и «против», как Мбаппе может пойти на снижение зарплаты в разы после тех денег, которыми засыпали его в ПСЖ? Мало кто на его месте смог бы согласиться на это
Мало куда можно такие деньги потратить за всю жизнь. Хотя имея окружение(пиявок) как у царя человек 100 , наверное можно)).
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Если убрать все «за» и «против», как Мбаппе может пойти на снижение зарплаты в разы после тех денег, которыми засыпали его в ПСЖ? Мало кто на его месте смог бы согласиться на это
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Ответ sp.msk.86
Если не перейдет (причем не важно куда), то всю жизнь потом будет жалеть) но это его выбор
Хз, имея 100-200 лямов просто с зарплаты, мало о чем в жизни можно жалеть
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Ответ sp.msk.86
Если не перейдет (причем не важно куда), то всю жизнь потом будет жалеть) но это его выбор
Если бы он хотел завоёвывать кубки, быть чемпионом, то уже давно бы перешёл в Реал. Он хочет заработать, в таких денег никто кроме ПСЖ не даст. Так что жалеть он точно не будет)))
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будет очень круто, если Реал его не осилит, ПСЖ на него обидятся и по итогу поедет к своему кумиру Роналду)
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Ответ adriano_070
Если убрать все «за» и «против», как Мбаппе может пойти на снижение зарплаты в разы после тех денег, которыми засыпали его в ПСЖ? Мало кто на его месте смог бы согласиться на это
Так пусть соглашается на продление тогда. Его никто не заставляет уходить и снижать зарплату, он может остаться при своих на ферме
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Если не перейдет (причем не важно куда), то всю жизнь потом будет жалеть) но это его выбор
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Ответ DanielCarvalho
Ему в Декабре будет уже 26, пусть сидит дальше в ПСЖ, конец карьеры не за горами, а титулов как не было так и нет
ЧМ уже не в счёт? Или это только у пешехода после ЧМ и можно 2 года ЗМ получать?)
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всего хо-ро-ше-го! надо сказать черепашке, на месте дедушки Фло. и пусть играет ради денег в дно лиге
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Логотип НР Мбаппе на лоб и пусть ему зарплату платят
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Ответ 6tspey7tb5
Если бы он хотел завоёвывать кубки, быть чемпионом, то уже давно бы перешёл в Реал. Он хочет заработать, в таких денег никто кроме ПСЖ не даст. Так что жалеть он точно не будет)))
Смешные рассуждения фанатов. 17 командных титулов, куча индвидуальных, включая Золотую Бутсу и второе место на ЗМ. А фанаты Реала все твердят о кубках. У вас самих то есть уверенность, что Реал выиграет ЛЧ в ближайшие 5 лет?
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а кто-то сомневался,что он согласиться на меньшую зарплату,после того как доил парижский мешок,там ему уже выплатили бюджет какого-то небольшого государства).этот парень привык к огромным деньгам).
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маме мало денег
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Никто в Европе кроме ПСЖ и Сити не потянет зп Мбаппе ))
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Ответ DanielCarvalho
Ему в Декабре будет уже 26, пусть сидит дальше в ПСЖ, конец карьеры не за горами, а титулов как не было так и нет
Титулов чего? ЛЧ или ЗМ? Все остальное он выиграл, в отличие от Биллингема, например.
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Вот и отлично!
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какая жадная черепашка
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Надо оставаться в ПСЖ. Футбол футболом, но как можно не доить шейхов? А потом может вместе с Асенсио, Дембеле и другими ребятами как-нибудь разок зацепит ЛЧ, когда у Мадрида и англичан будут проблемы, и какой-нибудь условный Интер снова до финала дойдет.
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Ответ Н.Ф.
Мбаппе: "330!" Окружение Мбаппе: "Каждому!"
Реал: "300"
Окружение, хором: 🚜
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Ответ Willy Kambwala
Да ничем не хуже ЛаЛиги у них чемп, добавить для конкуренции ещё один клуб при деньгах - и будет та же ЛаЛига где Барса и Реал разыгрывают чемпионство + иногда Атлетико, на роль Атлетико там претендентов достаточно.
ага, попробуйте добавить ещё хотя-бы половину кубков лч Реала и Барсы
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Ответ Аскар Туребеков
Никто в Европе кроме ПСЖ и Сити не потянет зп Мбаппе ))
Потянут то многие, но вопрос в том, что из-за него будет прецедент, и условно в Арсенале звезды поменьше, но которые вносят вклад, аля Эдегор и Сака логично зададут вопрос почему у нас зп 150, а у него 450, но делает он не в 3 раза больше
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🌖 | Фабрицио Романо в новом ролике:

«В «Реале» очень уверены в подписании Килиана Мбаппе, в раздевалке команды тоже присутствует эта уверенность.

Если Мбаппе подпишет контракт с «Мадридом», то сделает это отказавшись от огромной зарплаты».

Ну и кто звиздит?)Или просто не о чем писать)
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Ответ adriano_070
Если убрать все «за» и «против», как Мбаппе может пойти на снижение зарплаты в разы после тех денег, которыми засыпали его в ПСЖ? Мало кто на его месте смог бы согласиться на это
Он в Париже уже столько заработал,что хватит и его внукам)Можно подумать в Мадриде он будет играть за тарелку супа)
Помимо ЗП там будут и бонусы,и рекламные контракты.
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Ответ adriano_070
Если убрать все «за» и «против», как Мбаппе может пойти на снижение зарплаты в разы после тех денег, которыми засыпали его в ПСЖ? Мало кто на его месте смог бы согласиться на это
Зарплата - далеко не все его доходы. Месси и Роналду больше на рекламе зарабатывали, чем в клубе. С публичными людьми чаще всего так.
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ахах, вчера "железно переходил", а щас вот оно чё, цирк
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Футбольная Санта-Барбара с жадным мальчиком Килианом в главной роли - семь сезонов позади, ещё примерно столько же впереди :)
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Анюта,что это за источник спорт новостей?
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Ответ Mardon Umirov
Если выберет титулы перейдёт в Реал, если выберет ЗП останется в ПСЖ, потому что кроме ПСЖ никакой клуб на такую ЗП не согласится и не изменяет структуру ЗП.
Слишком много зп
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Ответ Marcus-light
У Киллиана, за ЧМ-2022.
Золотая бутса даётся за большее количество голов в сезоне, а то что дают на ЧМ это туфта.
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