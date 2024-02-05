Мбаппе считает, что не получает «Золотой мяч» и приз The Best из-за игры в «ПСЖ». Он признает, что стоило перейти в «Реал» два года назад (El Debate)

Килиан Мбаппе считает, что переход в «Реал» поможет ему получать призы.

По информации испанской онлайн-газеты El Debate, форвард полагает, что не борется за «Золотой мяч» и приз The Best по-настоящему из-за того, что выступает за « » – команду, которая регулярно терпит неудачу в Лиге чемпионов.

Игроку кажется, что нужно перейти в клуб высшего уровня, а именно « », чтобы получить должное признание.

Как утверждается, признает, что стоило присоединиться к мадридцам еще два года назад. Тогда он доверился матери, а она сделала выбор в пользу более выгодного предложения с финансовой точки зрения.

Теперь Мбаппе сам принял решение о переходе в команду , заявив маме, что деньги больше не в приоритете, в отличие от цели стать футболистом номер один.