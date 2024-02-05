Кубок равноправия. «Зенит» сыграет с катарским «Аль-Духайлем»

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты высшая лига Катар Аль-Духайль Футбол

«Зенит» сыграет с катарским «Аль-Духайлем» в рамках Кубка равноправия.

В турнире также участвуют «Шанхай Шеньхуа» и «Сантос».

Кубок равноправия

Катар, Доха

«Зенит» Россия – «Аль-Духайль» Катар – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: «Шанхай Шеньхуа» – 6 очков (2 игры), «Зенит» – 0 (0), «Сантос» – 0 (1), «Аль-Духайль» – 0 (1).

50 комментариев
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Ответ Tyler_Durden14
Комментарий удален модератором
Спартака же нет.
+18
-9
+9
Ответ LightWithin
Жду встречи Семака со Слуцким, давно не виделись на футбольных полях 🤝 Кто знает, когда Шанхай с Зенитом играет?
8 числа.
+8
-2
+6
Ответ Алексей Беспятых
А что это за кубок такой интересный? ))
Раз в 10 статуснее Кубка МатчПремьер и примерно в 20 раз статуснее Копы Дель Соль.
+7
-2
+5
Ответ boris_uz@mail.ru
"Равноправия". Команда из России против команды из Катара.
из лгбт стран нет. В лгбт странах давно нет равноправия вот их и не приглашают
+7
-2
+5
Ответ Shumi-jr
Зачем вы врёте? Специально посмотрел, ни одного подобного комментария из первой 10ки нет
Специально проверил и оказывается, ты врёшь 🤣
+7
-3
+4
Жду встречи Семака со Слуцким, давно не виделись на футбольных полях 🤝
Кто знает, когда Шанхай с Зенитом играет?
+3
-1
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Вадим Григорьев негодуэ. Це зрада, чи перемога? 😁
Пора уже придумать герань с наведением по айпи. ) Чтобы все эти вадики отправились к своему кумиру "адику".😎
+2
0
+2
Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
15- ти гривенный работает. Не мешайте Вадику. 😁
+3
-1
+2
Вадим Григорьев негодуэ. Це зрада, чи перемога? 😁
+4
-2
+2
По Коутиньо.
Он пропустил игру со Слуцком Шанхайского, но сейчас уже в порядке, сегодня, вероятно, сыграет.
Об этом Тимощуку сообщил Эдуарду душ Сантуш, бывший зенитовский физиотерапевт, может кто из наших помнит такого.
К нему ещё в С-Пб Давид Луиз лечится приезжал.

Коутиньо на поле увидеть было бы неплохо.
+5
-4
+1
Ответ Kapitan Klos
Кубок Равноправия - какое замечательное название для столь представительного турнира! Надеемся, что следующие розыгрыши подобных турниров будут носить еще более актуальные названия, типа "Кубок Победы" или "Кубок Свершений", "Кубок Достижений". Так победимъ!
Сомневаюсь, что хоть одну игру посмотришь.
+2
-1
+1
Ответ Tyler_Durden14
Комментарий удален модератором
Поклонник Титова с Трубачем похоже ни о чем другом даже думать не может.
+5
-4
+1
Ответ Дмитрий Калибабчук
По Коутиньо. Он пропустил игру со Слуцком Шанхайского, но сейчас уже в порядке, сегодня, вероятно, сыграет. Об этом Тимощуку сообщил Эдуарду душ Сантуш, бывший зенитовский физиотерапевт, может кто из наших помнит такого. К нему ещё в С-Пб Давид Луиз лечится приезжал. Коутиньо на поле увидеть было бы неплохо.
Коутиньо в связке с Хамесом
+1
0
+1
Вроде новость касается зенитовских болельщиков. Но нет, первые писаки из нерезиновой с разговорами, как им глубоко безразличен Зенит. Прям кушать не могут, как безразличен!
+16
-15
+1
Ответ Злодей Спб
Матчи выставочные. Каждый клуб и тренер решает свои задачи. Главное чтобы без травм. Вчера очень бодрый матч клуб Слуцкого против Сантоса скатал. Там мотивация у Слуцкого была показать китайским работодателям: "Смотрите, могём!" Сегодня Зенит будет демонстрировать легионеров потенциальным покупателям.
Пускай лучше Ерохина с Изидором демонстрируют.😎
А что, а вдруг?)
+2
-2
0
Леня то прямо китайский мастер.2 победы уже.
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Хорошего дня Зениту!!!
+7
-7
0
Ответ boris_uz@mail.ru
"Равноправия". Команда из России против команды из Катара.
По Соса соле соскучился ? Как там кубок 69?
+1
-1
0
Матчи выставочные. Каждый клуб и тренер решает свои задачи. Главное чтобы без травм.

Вчера очень бодрый матч клуб Слуцкого против Сантоса скатал. Там мотивация у Слуцкого была показать китайским работодателям: "Смотрите, могём!"

Сегодня Зенит будет демонстрировать легионеров потенциальным покупателям.
+5
-5
0
Ответ Классный руководитель
ахренеть название кубка, кто придумал? реально поехавший черт
Охренеть , Охренеть, Охренеть....Предложение начинается с большой буквы.
+1
-1
0
Ответ Tyler_Durden14
Комментарий удален модератором
у спартака розовая, это цвета потерпевших.....
+3
-3
0
Ответ Shumi-jr
Зачем вы врёте? Специально посмотрел, ни одного подобного комментария из первой 10ки нет
Сам то что здесь делаешь?
+1
-1
0
Удачной тренировки и главное, без травм!
+4
-4
0
Ответ mean machine/
Пускай лучше Ерохина с Изидором демонстрируют.😎 А что, а вдруг?)
Изидор вроде еще РЖДшный.
Не мы его покупали - не нам и продавать :)
0
0
0
Ду
Ду хайль
Ду хайль мищ
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Удачи👍 Зениту в этом матче
+2
-2
0
Ответ Вадим Григорьев
Зависти к кому? К тем кто кубок в котором участвуют называют "кубок равноправия " Которые свой клуб превратили в сборище попуасов,а их хозяин вкладывает народные деньги в свою собственную игрушку,а такие как ты у него на подпевках. И готовые плясать под его дудку за 15 рублей Мне вас жаль ...
Комментарий удален модератором
Ответ Вадим Григорьев
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