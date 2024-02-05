Кубок равноправия. «Зенит» сыграет с катарским «Аль-Духайлем»

«Зенит» сыграет с катарским «Аль-Духайлем» в рамках Кубка равноправия.

В турнире также участвуют «Шанхай Шеньхуа» и «Сантос».

Кубок равноправия

Катар, Доха

«Зенит» Россия – « » Катар – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: «Шанхай Шеньхуа» – 6 очков (2 игры), « » – 0 (0), «Сантос» – 0 (1), «Аль-Духайль» – 0 (1).