Кубок равноправия. «Зенит» сыграет с катарским «Аль-Духайлем»
«Зенит» сыграет с катарским «Аль-Духайлем» в рамках Кубка равноправия.
В турнире также участвуют «Шанхай Шеньхуа» и «Сантос».
Кубок равноправия
Катар, Доха
«Зенит» Россия – «Аль-Духайль» Катар – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Положение команд: «Шанхай Шеньхуа» – 6 очков (2 игры), «Зенит» – 0 (0), «Сантос» – 0 (1), «Аль-Духайль» – 0 (1).
Кто знает, когда Шанхай с Зенитом играет?
Он пропустил игру со Слуцком Шанхайского, но сейчас уже в порядке, сегодня, вероятно, сыграет.
Об этом Тимощуку сообщил Эдуарду душ Сантуш, бывший зенитовский физиотерапевт, может кто из наших помнит такого.
К нему ещё в С-Пб Давид Луиз лечится приезжал.
Коутиньо на поле увидеть было бы неплохо.
А что, а вдруг?)
Вчера очень бодрый матч клуб Слуцкого против Сантоса скатал. Там мотивация у Слуцкого была показать китайским работодателям: "Смотрите, могём!"
Сегодня Зенит будет демонстрировать легионеров потенциальным покупателям.
Не мы его покупали - не нам и продавать :)
Ду хайль
Ду хайль мищ