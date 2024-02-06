«Ман Сити» одержал волевую победу над «Брентфордом» (3:1), Фоден сделал хет-трик

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Брентфорд Филип Фоден онлайны Футбол

«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Брентфорд» в 23-м туре АПЛ (3:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Брентфорд – Манчестер Сити 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Мопе, 1:1 – 45 Фоден, 1:2 – 53 Фоден, 1:3 – 70 Фоден.
БрентфордФлеккен, Роэрслев, Ми, Пиннок, Коллинз, Айер, Регилон, Баптист, Дамсгор, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Нергор, Йенсен, Янельт, Мопе, Тоуни.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Бернарду Силва, Ковачич, Доку, Фоден, де Брюйне, Родри, Холанд, Альварес.
Предупреждение:
Мопе (31).

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27 комментариев
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Удачи Манчестеру
+6
-2
+4
Разгромная победа Ман Сити. Жаль, мой любимый клуб любит делать интриги на последний матчи сезона.
+3
0
+3
Победы главному клубу и гордость Манчестера ! ✊
+3
0
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У меня сегодня день рождения, пускай Сити сделает мне подарок и выиграет 3 - 0
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+1
Как сказал Клопп, Сити проводит средний сезон, а Ливерпуль выдающийся... Сити по потерянным на очко впереди 🤷‍♂️. А сейчас ещё Сити начинает демонстрировать, что средний сезон остался в прошлом и привычный монструозный Сити возвращается.
+1
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