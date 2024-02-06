«Ман Сити» одержал волевую победу над «Брентфордом» (3:1), Фоден сделал хет-трик
«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Брентфорд» в 23-м туре АПЛ (3:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «Брентфорд Комьюнити»
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Брентфорд –
Флеккен, Роэрслев, Ми, Пиннок, Коллинз, Айер, Регилон, Баптист, Дамсгор, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Нергор, Йенсен, Янельт, Мопе, Тоуни.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Бернарду Силва, Ковачич, Доку, Фоден, де Брюйне, Родри, Холанд, Альварес.
- Предупреждение:
- Мопе (31).