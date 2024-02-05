Фанат, бросивший банан в Вендела, проиграл суд и апелляцию ульяновской «Волге». Болельщик возместит 356 700 рублей клубу

Ульяновская «Волга» взыскала компенсацию с фаната, бросившего банан в Вендела.

Напомним, инцидент произошел в феврале прошлого года во время гостевого матча « » в рамках Фонбет Кубка России. Болельщика, бросившего банан в Вендела, оштрафовали на 5 тысяч рублей, а « » присудили штраф в 500 тысяч рублей. Впоследствии ульяновский клуб подал на болельщика в суд, чтобы добиться возмещения денег.

Как сообщает портал «73 Онлайн», «Волга» выиграла суд и апелляцию по этому делу. Теперь болельщик выплатит клубу компенсацию в размере 356 700 рублей.

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