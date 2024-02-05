Фанат, бросивший банан в Вендела, проиграл суд и апелляцию ульяновской «Волге». Болельщик возместит 356 700 рублей клубу

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия Волга Ульяновск Вендел деньги Вторая лига А Футбол

Ульяновская «Волга» взыскала компенсацию с фаната, бросившего банан в Вендела.

Напомним, инцидент произошел в феврале прошлого года во время гостевого матча «Зенита» в рамках Фонбет Кубка России. Болельщика, бросившего банан в Вендела, оштрафовали на 5 тысяч рублей, а «Волге» присудили штраф в 500 тысяч рублей. Впоследствии ульяновский клуб подал на болельщика в суд, чтобы добиться возмещения денег.

Как сообщает портал «73 Онлайн», «Волга» выиграла суд и апелляцию по этому делу. Теперь болельщик выплатит клубу компенсацию в размере 356 700 рублей.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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78 комментариев
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Другим дурачкам урок будет
+187
-8
+179
Запомните этого человека! Это он, тот самый, что купил банан за 357 тысяч рублей!
😄😄😄
+91
-3
+88
Пожалуй, самый дорогой банан в мире
+83
-4
+79
Ответ Николай Бойко
Другим дурачкам урок будет
Да, полезный прецедент.
+57
-5
+52
Ответ Олег М
Запомните этого человека! Это он, тот самый, что купил банан за 357 тысяч рублей! 😄😄😄
362 тысячи. Он ещё тогда сразу пятёрку штрафа авансом занёс.
+26
-1
+25
Справедливо и другим будет неповадно.
+28
-3
+25
Хотел оставить свой след в футболе. Оставил
+19
0
+19
Ответ igls54
Пожалуй, самый дорогой банан в мире
Не, был дороже, за 150 тысяч вечнозеленых https://www.1tv.ru/news/2019-12-09/377075-samyy_dorogoy_v_mire_banan_za_150_tysyach_dollarov_s_el_hudozhnik_devid_datuna
+13
-1
+12
Ответ Николай Бойко
Другим дурачкам урок будет
Когда это для дураков что-то было уроком? )
+12
-2
+10
Ответ Олег М
Запомните этого человека! Это он, тот самый, что купил банан за 357 тысяч рублей! 😄😄😄
Кинет клич в чатиках и тг-каналах ультраправых и соберет сумму на штраф)
+11
-3
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Дорогие бананы нынче
+7
0
+7
Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Себя подои
+7
-2
+5
Ответ Утка_по_пекински
При этом загранпаспорт будет заблокирован до момента погашения долга.
Так может он истинный патриот и ему эти заграницы «не нужоны»
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+5
Ответ Олег М
Запомните этого человека! Это он, тот самый, что купил банан за 357 тысяч рублей! 😄😄😄
Человек называет себя разумным, но ни одна обезьяна не заплатит за банан 357 тысяч
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+5
Ответ marchellinos
Чисто по человечески, жалко. С другой стороны, урок всем остальным будет. Многие думают, что можно безнаказанно себя вести. Не выйдет.
Нет, именно чисто по-человечески не жалко. Жалко, когда человек сделал что-то случайно, а обстоятельства сложились так, что это имело последствия.

А тут действие было совершенно намеренным, просто он не думал, что за него отвечать придется. Теперь будет думать.
+4
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Как-то скромно по деньгам вышло. Если бы Вендел сам подал в суд на этого ульяновского аборигена и "Волгу" - мог бы оставить и аборигена и клуб без штанов.

Просто решили не раздувать ситуацию.
+7
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+3
давно пора этих при--рков прижать к ногтю...
+4
-1
+3
Как говоривал в своё время наш старшина: Не доходит через голову, дойдет через ..в данном случае через кошелек.
+3
0
+3
Грамотно, хорошая практика. Неясно только, почему такая сумма, 150 тысяч не хватает
+4
-1
+3
Самые дорогой банан в мире !
+2
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Ответ Олег М
Запомните этого человека! Это он, тот самый, что купил банан за 357 тысяч рублей! 😄😄😄
и не стал его есть, а просто выкинул...
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Ответ _FoX-
Кинет клич в чатиках и тг-каналах ультраправых и соберет сумму на штраф)
Ультраправые и прочие поехавшие сейчас на другое скидываются.
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идиоты должны страдать
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Ответ Budabuda
сколько у него зп, сколько платешь за ипотеку, сколько алименты на детей?
"платешь" - это что за слово?
проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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+1
Ответ Олег М
Запомните этого человека! Это он, тот самый, что купил банан за 357 тысяч рублей! 😄😄😄
Не купил. А продал за - 357.000-00 рублей.
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Классно. Наказали обезьяну
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Вот это то, что надо! Этих недоумков надо бить по "кошельку"! Это самое больное место у них, так как мозгов нет!
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узнал что есть ещё какая-то волга из ульяновска кроме той что в бенди шпилит...
спортсру познавательный !!!!!!!!
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А как же остальные 143300??
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Ответ PIT-BUL
Будет выплачивать частями. По 1000р в месяц.
При этом загранпаспорт будет заблокирован до момента погашения долга.
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