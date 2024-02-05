Фанат, бросивший банан в Вендела, проиграл суд и апелляцию ульяновской «Волге». Болельщик возместит 356 700 рублей клубу
Ульяновская «Волга» взыскала компенсацию с фаната, бросившего банан в Вендела.
Напомним, инцидент произошел в феврале прошлого года во время гостевого матча «Зенита» в рамках Фонбет Кубка России. Болельщика, бросившего банан в Вендела, оштрафовали на 5 тысяч рублей, а «Волге» присудили штраф в 500 тысяч рублей. Впоследствии ульяновский клуб подал на болельщика в суд, чтобы добиться возмещения денег.
Как сообщает портал «73 Онлайн», «Волга» выиграла суд и апелляцию по этому делу. Теперь болельщик выплатит клубу компенсацию в размере 356 700 рублей.
В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска
😄😄😄
А тут действие было совершенно намеренным, просто он не думал, что за него отвечать придется. Теперь будет думать.
Просто решили не раздувать ситуацию.
проблемы индейцев шерифа не волнуют.
спортсру познавательный !!!!!!!!