Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ
Евгений Кузнецов включен в программу помощи хоккеистам НХЛ.
Нападающий покинет расположение «Вашингтона» на неопределенный период.
31-летний хоккеист вернется в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду.
5 февраля форвард «Кэпиталс» не принял участие в тренировке команды по личным причинам.
Кузнецов набрал 17 (6+11) очков при полезности «минус 10» и 24 минутах штрафа в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:47.
Ранее в этом сезоне в программу помощи был включен российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.