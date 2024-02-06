Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов включен в программу помощи хоккеистам НХЛ.

Нападающий покинет расположение «Вашингтона» на неопределенный период.

31-летний хоккеист вернется в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду.

5 февраля форвард «Кэпиталс» не принял участие в тренировке команды по личным причинам.

Кузнецов набрал 17 (6+11) очков при полезности «минус 10» и 24 минутах штрафа в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:47.

Ранее в этом сезоне в программу помощи был включен российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.

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