Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Евгений Кузнецов включен в программу помощи хоккеистам НХЛ.

Нападающий покинет расположение « » на неопределенный период.

31-летний хоккеист вернется в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду.

5 февраля форвард «Кэпиталс» не принял участие в тренировке команды по личным причинам.

набрал 17 (6+11) очков при полезности «минус 10» и 24 минутах штрафа в 43 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 18:47.

Ранее в этом сезоне в программу помощи был включен российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.