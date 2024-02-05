Клубное ТВ «Реала»: «Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы. Мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико», они всегда на стороне «матрасников»
Клубное телевидение «Реала» недовольно судейством в матче с «Атлетико».
Мадридское дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги закончилось со счетом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Хосе Марии Санчеса Мартинеса.
«Человек, который свистел сегодня... Сможет ли он спать спокойно?
Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы... Что ж, мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико»: Альберолу Рохаса, Куадру Фернандеса и Санчеса Мартинеса... Они всегда на стороне «матрасников».
«Атлетико» – клуб, которому судьи этой лиги благоволят больше всего. Они выиграли Ла Лигу в сезоне-2020/21 благодаря явным судейским ошибкам. Среди них – рука Фелипе».
О возможной игре Сауля рукой
«Ему надо было подпрыгнуть, поймать мяч руками и занести его в ворота».
О неназначенном пенальти в эпизоде с Саулем и Лукасом Васкесом
«Фол очевиден, и судья находится в идеальном положении. Но даже если он этого не видит, ВАР есть не просто так. Они видят [падение], это реальное изображение, здесь нет никакого искусственного интеллекта».
Про фол на Браиме Диасе
«Позор, что судьи смотрят в другую сторону и позволяют охотиться на талантливых игроков», – сказал автор ролика.
Клубное ТВ «Реала» о судье матча с «Атлетико»: «Ошибки всегда в одну сторону. Они стоили очков и трофеев»
1. "Мы не ноем"
2. "Мы не обсуждаем судейство"
3. "Мы не зовем дважды"
Кто вы? Или тут у нас на спортсе сотрудник реала
*этот сброд с 2 топ игроками на весь состав не хочется называть Реал Мадрид