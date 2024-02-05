Клубное ТВ «Реала»: «Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы. Мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико», они всегда на стороне «матрасников»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Сауль Ньигес Лукас Васкес Хосе Мария Санчес Мартинес Гильермо Куадра Фернандес Хавьер Альберола Рохас Браим Диас Футбол

Клубное телевидение «Реала» недовольно судейством в матче с «Атлетико».

Мадридское дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги закончилось со счетом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Хосе Марии Санчеса Мартинеса.

«Человек, который свистел сегодня... Сможет ли он спать спокойно?

Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы... Что ж, мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико»: Альберолу Рохаса, Куадру Фернандеса и Санчеса Мартинеса... Они всегда на стороне «матрасников». 

«Атлетико» – клуб, которому судьи этой лиги благоволят больше всего. Они выиграли Ла Лигу в сезоне-2020/21 благодаря явным судейским ошибкам. Среди них – рука Фелипе». 

О возможной игре Сауля рукой

«Ему надо было подпрыгнуть, поймать мяч руками и занести его в ворота». 

О неназначенном пенальти в эпизоде с Саулем и Лукасом Васкесом

«Фол очевиден, и судья находится в идеальном положении. Но даже если он этого не видит, ВАР есть не просто так. Они видят [падение], это реальное изображение, здесь нет никакого искусственного интеллекта».

Про фол на Браиме Диасе

«Позор, что судьи смотрят в другую сторону и позволяют охотиться на талантливых игроков», –  сказал автор ролика. 

Клубное ТВ «Реала» о судье матча с «Атлетико»: «Ошибки всегда в одну сторону. Они стоили очков и трофеев»

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133 комментария
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Трилогия:

1. "Мы не ноем"
2. "Мы не обсуждаем судейство"
3. "Мы не зовем дважды"
+222
-43
+179
А если собрать нарезку, где судьи помогают Реалу, она длиннее Санта-Барбары будет.
+164
-21
+143
Ни дня без королевского нытья
+106
-17
+89
Клубное ТВ «Реала»: Чакыр,Оливер и Кашшаи - это наша трилогия из судей,без их помощи не получилось бы достичь успеха в Лиге Чемпионов
+88
-16
+72
Ахахаха это что за очередной испанский стыд? 🤡
+58
-11
+47
Ну и кто там ноет? Где все умники что обзывали Хави нытиком? 🙂🤣
+37
-4
+33
На этом клубном ТВ что то кроме судейства обсуждают?
+35
-3
+32
Ответ King_X
Они конечно, правы Но истерику от клубного ТВ не поддерживаю, это только вредит и мстительные/обиженные испанские судейки еще больше чудят в сторону соперников, уже принципиально
В чем они правы?! Обычное нытье который вышел из под контроля! Любую спорную ситуацию пишут как ошибку в пользу соперника. А как только случается матч типа с Альмерией то тут де "вот она справедливость"... Реал хорошо устроился, тренера не ноют все делают для них из тв канал. Другие команды этого не смогут позволить ибо не контролируют или не имеют влияние на сми как Реал.
+25
-1
+24
Ответ Сикарио
Трилогия: 1. 92-48 2. Финал ЛЧ 2016 3. Матрасные 14 лет без побед в дерби.
Финал ЛЧ 2016 это позор футбола, с голом рамоса с метрового офсайда, который видели все, кроме купленных судей на поле:)
+27
-4
+23
Клубное ТВ "Реала" - это мем года.
+33
-12
+21
Ответ Born is the King
"Мы" Кто вы? Или тут у нас на спортсе сотрудник реала
Обычный юродивый... Думает, что помогает клубу, если всякий бред постить на спортсе. Чувствует себя "приобщенным к величию", вроде как шакал Табаки был приобщенным к величию Шер-Хана, постоянно подтявкивая из под брюха тигра. Но Табаки хоть кости погрызть давали. Этот старается ради фейкового мнимого величия.
+19
-1
+18
Ответ UlanSky
Ну и кто там ноет? Где все умники что обзывали Хави нытиком? 🙂🤣
В реале просто боятся прямо говорить, поэтому используют клубное тв, без имён и конкретики. Зато Карло чистенький.
+18
-2
+16
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
"Мы"
Кто вы? Или тут у нас на спортсе сотрудник реала
+15
-2
+13
А есть такой фильм " Москва слезам не верит", так вот, вы могли бы снять ремейк 🤡
+12
0
+12
Не пропустите, великий блокбастер "Как убивали Реал" во всех кинотеатрах Мадрида и психоневрологических диспансерах остальной Испании !
+12
0
+12
Ну и кто там ноет? Где все умники что обзывали Хави нытиком?🤡
+11
-1
+10
Левую ЖК Сауля, а также неназначенный пенальти на Де Пауле не забудьте добавить, пожалйста.
+14
-5
+9
Кажется, спортс нашёл нескончаемый источник трафика
+7
0
+7
Про две судейские победы над Барселоной в сезоне 2020/21 они решили не вспоминать?
+9
-3
+6
Ответ rigobersong
Трилогия: 1. "Мы не ноем" 2. "Мы не обсуждаем судейство" 3. "Мы не зовем дважды"
🤣🤣🤣😭😭😭🤣🤣🤣
+7
-2
+5
🤡🤡🤡🤡🤡
+10
-5
+5
Какой позор для такого великого клуба, боже
+4
0
+4
Ответ Сикарио
Нет, позор футбола это боселона и днорентина)
Днорентино Перес?:)
+6
-2
+4
Ответ Russian Horse
А есть такой фильм " Москва слезам не верит", так вот, вы могли бы снять ремейк 🤡
Мадрид слезам не верит
+5
-1
+4
Ответ invincible
Прошу прощения за оффтоп: у всех работает приложение на iOS? Не могу зайти, вылетает. Переустановка не помогла(
Должно работать. Пожалуйста, напишите нам на support@sports.ru и уточните модель устройства и версию операционной системы. Если получится добавить видео с вылетом, будем благодарны.
+3
0
+3
С вашим клубном ТВ давно пора поступить как с Глашатаем Саурона.
+4
-1
+3
Ответ selso99
А если собрать нарезку, где судьи помогают Реалу, она длиннее Санта-Барбары будет.
Это как бесконечность)
+8
-5
+3
Позорище. Когда Атлетико раз за разом мочили против Реала и Барселоны их всё устраивало, а тут стоило Атлетико поставить на место за сезон 3 раза реал мурсию*, так начались вопли
*этот сброд с 2 топ игроками на весь состав не хочется называть Реал Мадрид
+16
-14
+2
Ответ blaugrana_man
От создателей "не дадим им забить 6" ))))
В главной роли: Серхио Рамос)
+4
-2
+2
Ответ rigobersong
Трилогия: 1. "Мы не ноем" 2. "Мы не обсуждаем судейство" 3. "Мы не зовем дважды"
От создателей "не дадим им забить 6" ))))
+7
-5
+2
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