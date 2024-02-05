Клубное ТВ «Реала»: «Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы. Мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико», они всегда на стороне «матрасников»

Клубное телевидение «Реала» недовольно судейством в матче с «Атлетико».

Мадридское дерби в рамках 23-го тура закончилось со счетом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством .

«Человек, который свистел сегодня... Сможет ли он спать спокойно?

Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы... Что ж, мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико»: Альберолу Рохаса, Куадру Фернандеса и Санчеса Мартинеса... Они всегда на стороне «матрасников».

«Атлетико» – клуб, которому судьи этой лиги благоволят больше всего. Они выиграли Ла Лигу в сезоне-2020/21 благодаря явным судейским ошибкам. Среди них – рука Фелипе».

О возможной игре Сауля рукой

«Ему надо было подпрыгнуть, поймать мяч руками и занести его в ворота».

О неназначенном пенальти в эпизоде с и

«Фол очевиден, и судья находится в идеальном положении. Но даже если он этого не видит, ВАР есть не просто так. Они видят [падение], это реальное изображение, здесь нет никакого искусственного интеллекта».

Про фол на

«Позор, что судьи смотрят в другую сторону и позволяют охотиться на талантливых игроков», – сказал автор ролика.

Клубное ТВ «Реала» о судье матча с «Атлетико»: «Ошибки всегда в одну сторону. Они стоили очков и трофеев»