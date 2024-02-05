Алексей Железняков о допинг-деле Валиевой: «Всех на детектор лжи! Копайте внутри, кто-то сыпанул»

Теги сборная России допинг женское катание Алексей Железняков Камила Валиева Фигурное катание

Экс-хореограф группы Тутберидзе призвал к проверкам на детекторе лжи в деле Валиевой.

Ранее сама Тутберидзе говорила, что хотела бы проверить участников допингового дела Камилы Валиевой на полиграфе.

«Всех на детектор лжи! А особенно окружение спортсменки», – написал в VK хореограф Алексей Железняков.

«Копайте внутри, кто-то сыпанул», – добавил он в комментариях, доступ к которым сейчас ограничен.

Журналист Жуков о деле Валиевой: «Насколько мне известно, до детектора лжи дошел только Шветский. И детектор показал, что он ответил честно»

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257 комментариев
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Говорит загадочно, интригует. Что сказать то хотел, Алексей?
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Видимо,что-то знает.
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Первым пойдёт))
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Он там в комментариях конкретно говорит,что подброс от соперницы
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Он в комментах под предыдущим постом обвинил Рудковскую, потом видимо сыкотно стало, убрал комменты и написал следующий вот этот пост. Следы путает 😂 Но инет все помнит и народ успел сделать скрины. У Кузнецова в чате можно ознакомиться.
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+16
Это он про чаек, которым Валиеву угостила Чикмарева, которая является личной массажисткой Трусовой.
Так то Саша очень победить хотела, даже школу бросила на год раньше. К тому же у нее была удивительная уверенность в победе, что весьма странно для спортсменки, которая никогда не выигрывала и претендовала на "бронзовый" шлем. Подозрительно..
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Ответ 22somebody22
Видимо,что-то знает.
Он там в переписке отжигал, до того как закрыл комменты. "Тренеры тест пройдут, а вот спортсмены вряд ли". На вопрос, мог ли быть умысел со стороны конкуренток, ответил "Да". "Копайте внутри, кто то сыпанул". Его прямо спросили : "Не спонсировала ли это злодеяние дама, которая не имеет отношения к фигурному катанию, но так много высказывается? высказывается не про парикмахерское искусство".
На, что Железняков ответил "Верно мыслите".
Похоже и правда, что то знает......
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Ответ Леди Брэкнелл
Он в комментах под предыдущим постом обвинил Рудковскую, потом видимо сыкотно стало, убрал комменты и написал следующий вот этот пост. Следы путает 😂 Но инет все помнит и народ успел сделать скрины. У Кузнецова в чате можно ознакомиться.
А у Рудковской какой профит был??) Их спортсменов на ОИ не было.Или такую неприязнь чувствую,аж кушать не могу?
+20
-6
+14
Ответ Eva2426
Говорит загадочно, интригует. Что сказать то хотел, Алексей?
там в комментах говорит о подбросе соперницы
+16
-4
+12
Уголовное дело надо было возбудить ещё в феврале 2022, но никто не удосужился по халатности или умыслу.
+15
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Молодец! Давно пора уже!
+13
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+10
Лӗша хочет славы ))))
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Ответ Е...С
Тутберидзе тоже хотела на детекторе всех проверить.
Годы работы в ФК ,интриг и договоренностей не возьмет ни один детектор))
+12
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Ответ Gemma157
Ух ты, это он на Тутберидзе намекает?)
Нет, не на Тутберидзе.
+11
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Что, смс получил от ЭТ????
то есть по его мнению дама далека от мира ФК, но сыпанула именно микродозу и именно вещества, про которое все здесь орут, что оно бесполезно и наоборот нарушает координацию и прочее.
Если бы сыпанули, была бы лошадиная доза и уж точно не сомнительной полезности вещество.
+15
-7
+8
самое интересное было в комментариях
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+8
Ответ Brokkoli
В «Основном инстинкте» героиня успешно проходила этот тест, не исключено что и ЭТ справится
Детектор лжи так называемые не признается в серьезных разберательствах. Его можно обмануть и наоборот завалить это уже доказано иначе бы он повсеместно использовался.
+10
-2
+8
Ответ Marya Y
Вау. То грудью ложился - и вдруг запел про окружение. Вот это флюгернул. Обида до добра не доведёт.)
Да он вообще не об Этери.Спортс.ру,выдергивая из контекста,в этом случае вообще себя превзошел.А Железняков,наоборот,сказал,что тренеры пройдут проверку на детекторе,а вот кое-кто...
+11
-3
+8
Ответ Ягун Ягунини
Он там в переписке отжигал, до того как закрыл комменты. "Тренеры тест пройдут, а вот спортсмены вряд ли". На вопрос, мог ли быть умысел со стороны конкуренток, ответил "Да". "Копайте внутри, кто то сыпанул". Его прямо спросили : "Не спонсировала ли это злодеяние дама, которая не имеет отношения к фигурному катанию, но так много высказывается? высказывается не про парикмахерское искусство". На, что Железняков ответил "Верно мыслите". Похоже и правда, что то знает......
Его на ЧР не было, откуда знать вообще может?
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+7
Ответ AnnaZ
Я правильно помню, что Плю на победу Ани Щербаковой ставил и хорошо заработал? Но достаточный ли это мотив на подсып? По мне, так третье непопадание на ОИ более трагично. Сама спортсменка, радеющий за нее тренер, другие люди в СПб, которым хотелось поддержать. Вот это мотив, так мотив.
Если подсыпали, то хотели не пустить на игры. Ведь пробу по всем раскладам должны были проверить до игр. Т.е. это или кто-то, очень желавший золото ОИ, или очень желавший хотя-бы билет на ОИ.
+8
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+7
Это уже даже не намек...это прямая подсказка ))
+10
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Ответ Утренняя Аврора
Он что-то знает.
Если знает пусть в следственный комитет обратится с официальным заявлением, а не глупостью по пьяне занимается
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Ответ Утренняя Аврора
Он что-то знает.
Он просто очень любит хайп.
+7
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+6
Тутберидзе тоже хотела на детекторе всех проверить.
+9
-3
+6
Ответ Den3Lo
Это он про чаек, которым Валиеву угостила Чикмарева, которая является личной массажисткой Трусовой. Так то Саша очень победить хотела, даже школу бросила на год раньше. К тому же у нее была удивительная уверенность в победе, что весьма странно для спортсменки, которая никогда не выигрывала и претендовала на "бронзовый" шлем. Подозрительно..
Ага. Скажи ещё что крепостной.
+8
-2
+6
Чё то вспомнился Шариков " В очередь, сукины дети, в очередь"
+9
-3
+6
Значит,вот о чем Железняков говорил.Но спортс.ру как всегда.Вот зачем так искажать смысл?Только из комментариев и можно понять,о чем вообще речь .Железняков же совсем не про Этери говорит.
+13
-7
+6
Похоже одному Железнякову не все равно. Только один в поле не воин - остальные причастные тихо радуются, что все взвалили на Камилу.
+11
-5
+6
Вау. То грудью ложился - и вдруг запел про окружение. Вот это флюгернул. Обида до добра не доведёт.)
+12
-6
+6
Не пойдут они на детектор….дедулю инфаркт хватит….
+9
-3
+6
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