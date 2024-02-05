Алексей Железняков о допинг-деле Валиевой: «Всех на детектор лжи! Копайте внутри, кто-то сыпанул»
Экс-хореограф группы Тутберидзе призвал к проверкам на детекторе лжи в деле Валиевой.
Ранее сама Тутберидзе говорила, что хотела бы проверить участников допингового дела Камилы Валиевой на полиграфе.
«Всех на детектор лжи! А особенно окружение спортсменки», – написал в VK хореограф Алексей Железняков.
«Копайте внутри, кто-то сыпанул», – добавил он в комментариях, доступ к которым сейчас ограничен.
Журналист Жуков о деле Валиевой: «Насколько мне известно, до детектора лжи дошел только Шветский. И детектор показал, что он ответил честно»
Так то Саша очень победить хотела, даже школу бросила на год раньше. К тому же у нее была удивительная уверенность в победе, что весьма странно для спортсменки, которая никогда не выигрывала и претендовала на "бронзовый" шлем. Подозрительно..
На, что Железняков ответил "Верно мыслите".
Похоже и правда, что то знает......
то есть по его мнению дама далека от мира ФК, но сыпанула именно микродозу и именно вещества, про которое все здесь орут, что оно бесполезно и наоборот нарушает координацию и прочее.
Если бы сыпанули, была бы лошадиная доза и уж точно не сомнительной полезности вещество.