Алексей Железняков о допинг-деле Валиевой: «Всех на детектор лжи! Копайте внутри, кто-то сыпанул»

Экс-хореограф группы Тутберидзе призвал к проверкам на детекторе лжи в деле Валиевой.

Ранее сама Тутберидзе говорила, что хотела бы проверить участников допингового дела Камилы Валиевой на полиграфе.

«Всех на детектор лжи! А особенно окружение спортсменки», – написал в VK хореограф Алексей Железняков.

«Копайте внутри, кто-то сыпанул», – добавил он в комментариях, доступ к которым сейчас ограничен.

Журналист Жуков о деле Валиевой: «Насколько мне известно, до детектора лжи дошел только Шветский. И детектор показал, что он ответил честно»