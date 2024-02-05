Бояринцев о зарплатах во Второй лиге: «В регионах на 50 тысяч прожить можно, если есть база, питание, а в Москве – нереально. Один парень из «Носты» таксовал на «девятке» после тренировок»
Денис Бояринцев рассказал о низких зарплатах футболистов во Второй лиге.
– Во Второй лиге вы тренировали клубы, где футболисты получают 30-50 тысяч рублей. На эти деньги можно жить?
– Если у команды есть база, питание, то в регионе на эти деньги можно. Плюс молодым иногда помогают мама с папой. Но не пошикуешь, это очевидно. А в Москве на 50 тысяч – нереально, конечно. Не знаю, как футболисту прожить на них.
– И как мотивировать игроков с таким заработком?
– Просто: паши сегодня за эти деньги, чтобы в будущем получать больше.
– Часто встречали тех, кто зарабатывал деньги на чем-то, помимо футбола?
– Помню, я тренировал новотроицкую «Носту». Один парень оттуда таксовал на «девятке» «Жигулей» после тренировки. И в ивановском «Текстильщике» у меня был парень, который таксовал после тренировок, – сказал бывший игрок «Спартака».
Футбол во второй лиге всё-таки гораздо ближе к оплачиваемому хобби, чем к обычной работе, а подача такая будто программы социальной защиты для малоимущих футболистов пора запускать
Я вроде так и написал что у неквалификацированных работях и до 50 зп не всегда доходят, но значит ли это что продавцы не люди?
Почему общество должно содержать здоровых лбов, пока они в игрушки играют?
Будет довольно ограниченная жизнь в ноль - без кафе, развлечений, покупок и поездок даже по России
Нет столько рабочих мест в стране, чтобы любой получал хотя-бы минимум 50к. А вы пишите, что всегда можно лучше найти... Представляете сколько в стране работающих человек?? Найти лучше можно, но таких мест в разы меньше желающих. 25-30 млн человек в РФ получают зарплату до 50к. Даже если все они станут мастерами - где вы найдёте такое огромное количество рабочих мест с большей зарплатой???
И что это за миф про регионе якобы там проще ? Там цены на продукты точно такие же если не дороже.