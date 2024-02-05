Бояринцев о зарплатах во Второй лиге: «В регионах на 50 тысяч прожить можно, если есть база, питание, а в Москве – нереально. Один парень из «Носты» таксовал на «девятке» после тренировок»

Теги Спартак Денис Бояринцев премьер-лига Россия Носта Текстильщик Вторая лига Б деньги Вторая лига А Футбол

Денис Бояринцев рассказал о низких зарплатах футболистов во Второй лиге.

– Во Второй лиге вы тренировали клубы, где футболисты получают 30-50 тысяч рублей. На эти деньги можно жить?

– Если у команды есть база, питание, то в регионе на эти деньги можно. Плюс молодым иногда помогают мама с папой. Но не пошикуешь, это очевидно. А в Москве на 50 тысяч – нереально, конечно. Не знаю, как футболисту прожить на них.

– И как мотивировать игроков с таким заработком?

– Просто: паши сегодня за эти деньги, чтобы в будущем получать больше.

– Часто встречали тех, кто зарабатывал деньги на чем-то, помимо футбола?

– Помню, я тренировал новотроицкую «Носту». Один парень оттуда таксовал на «девятке» «Жигулей» после тренировки. И в ивановском «Текстильщике» у меня был парень, который таксовал после тренировок, – сказал бывший игрок «Спартака».

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140 комментариев
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Скажите кто-нибудь журналисту со Sport24, что за пределами Москвы и Питера такие деньги считаются абсолютной нормой. Выше 50 получаешь, считаешься успешным.
+79
-12
+67
Ответ Вадим Сидоров
Ну если без ипотеки и со своим жильём, то на полтинник вполне можно жить в Москве
на одного и при условии, если не надо посещать нормальных врачей/чинить телефон/компьютер
+48
-10
+38
Хренасе... На 50 т.е. можно жить при условии, что питание и жильё бесплатное? Да это капец как можно жить! Чёт футболисты не одупляют вообще какой на самом деле уровень жизни у большинства людей.
+48
-10
+38
Ответ Кирилл Голивец
Комментарий скрыт
Так реализованных спецы это есть успешные у которых 65+, но это не большинство
+34
-2
+32
Ответ ГШ68
И на что же в Москве цены выше, чем в регионах?
Стоимость недвижки (и аренда, и покупка), сервис, услуги, некоторые товары, проезд, такси, образование
+38
-11
+27
Ответ spartakgorky
Хренасе... На 50 т.е. можно жить при условии, что питание и жильё бесплатное? Да это капец как можно жить! Чёт футболисты не одупляют вообще какой на самом деле уровень жизни у большинства людей.
Ща, прибегут адепты мнения, что и за 200к невозможно жить. А по итогу эти адепты просто деньги не умеют тратить, постоянно покупая всякий хлам втридорога
+33
-6
+27
Ответ Кирилл Голивец
на одного и при условии, если не надо посещать нормальных врачей/чинить телефон/компьютер
Часто чинишь телефон/компьютер? В Москве медицина развита лучше, чем в регионах и без проблем можно попасть на различные обследования бесплатно.
+29
-5
+24
Тут можно использовать цитату из золотого фонда одного политического деятеля: "не нравятся зарплаты в футболе - идите в бизнес".
Футбол во второй лиге всё-таки гораздо ближе к оплачиваемому хобби, чем к обычной работе, а подача такая будто программы социальной защиты для малоимущих футболистов пора запускать
+23
-1
+22
Ну если без ипотеки и со своим жильём, то на полтинник вполне можно жить в Москве
+24
-7
+17
Бояринцев, а чо нереального в том чтобы жить в Москве на полтос? Отличие-то в чём? Не берём жильё, есть же база. Чо цены в пятёрочках/магнитах другие? Или топливо на заправках сильно иное? Ааа, просто московские футболистики видят Ламбы пролетающие по ночной столице и дескать не гоже нам за полтос мяч гонять. Ну пздйте на завод за 60 гайки крутить..раз ноги кривые, мож хоть руки прямые.
+21
-5
+16
Ответ samarskij-kuzmich
Почему в Мск нереально на ту же зарплату прожить? Пересадки в транспорте не нужны, кругом метро и транспорт ходит часто. Такие же Магниты и Пятерочки кругом. Более того, в Мск есть сети, которых нет в регионах. Коммуналка в Мск не дороже. Куча всяких льгот и преимуществ в Мск, которых нет больше нигде. Только жильё дороже, но опять же от района зависит. А если жить в элитном жилье в центре, питаться только в ресторанах и обеспечивать красивую жизнь эскортниц, то жизнь будет бешено дорогой в любом городе.
Есть определённая когорта людей, которые считают, что жизнь в Москве это исключительно тусовки в дорогих клубах, затаривание дорогими продуктами в Азбуке Вкуса, курение кубинских сигар с голого живота 18летней модели 90-60-90 и прочее; в то время как жизнь в регионах - бить палкой по луже у единственного сквера в городе напротив администрации, покупка одного пакета молока и полбатона в месяц по красной цене и стрелять сигареты у приезжих москвичей, которые приехали на родину на пару дней повидать родителей. Что-то из такой оперы.
+17
-2
+15
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
И к чему этот высер?)
Я вроде так и написал что у неквалификацированных работях и до 50 зп не всегда доходят, но значит ли это что продавцы не люди?
+14
0
+14
Ответ ГШ68
И на что же в Москве цены выше, чем в регионах?
Транспорт, жилье, услуги, много что
+20
-7
+13
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Враньё. Во Владивостоке продукты примерно такие же по цене,как в ЦУМе. По крайней мере так было 5 лет назад.
В Московском ЦУМе продукты не продают.
+14
-1
+13
И на что же в Москве цены выше, чем в регионах?
+18
-8
+10
Что он несёт! Что значит прожить нереально! В Москве не такие уж и большие зарплаты. Процентов 50 населения приблизительно и получают около 50.000.
+17
-7
+10
Почему в Мск нереально на ту же зарплату прожить? Пересадки в транспорте не нужны, кругом метро и транспорт ходит часто. Такие же Магниты и Пятерочки кругом. Более того, в Мск есть сети, которых нет в регионах. Коммуналка в Мск не дороже. Куча всяких льгот и преимуществ в Мск, которых нет больше нигде. Только жильё дороже, но опять же от района зависит. А если жить в элитном жилье в центре, питаться только в ресторанах и обеспечивать красивую жизнь эскортниц, то жизнь будет бешено дорогой в любом городе.
+11
-2
+9
С зарплатой 50 000 в регионах, можно еще и по эпотэке платить тыщ 30 в месяц)
+8
0
+8
ну, 45 - это примерно зарплата кандидата наук в вузе
+9
-2
+7
Ответ MaaRek
Не знаю, у каких у тебя 80% России такая зарплата. 30 к даже сторож не на каждом складе сейчас получает. Нормальный рукастый сварщик больше сотки получает, ассенизатор с собственным КамАЗом, да обычные работяги которые на себя работают. Сейчас я ещё буду слушать советы, непонятно от кого, как мне свои расходы организовывать. 40к это чисто супермаркеты на семью из 3 человек. Хорошее сбалансированное питание, фрукты, овощи, рыба, мясо. Кому то и батон с макаронами и майонезом норм. Там и 20 к хватит, но размножаться там и не обязательно
А у нас в стране живут только рукастые сварщики высших разрядов чтобы они получали больше 30к? О таких нужных профессиях как ВРАЧ или УЧИТЕЛЬ ты даже не думал? Вся страна у нас именно рукастые сварщики/токари/слесари высших разрядов. Координаты этой воображаемой страны скиньте, ибо даже среди рабочих профессий не все имеют высший разряд, чтобы больше 30-50кк в регионах получать. Это, если что, реальное положение дел, а не выдуманное кем-то. И живут они вполне нормально; лучше людей, которые кичатся тем, что они тратят по 50к в месяц только на продукты и считают, что это достижение даёт им полное право определять кому "обязательно размножаться, а кому необязательно"
+9
-2
+7
Ответ ДМ-1чемпион
Что он несёт! Что значит прожить нереально! В Москве не такие уж и большие зарплаты. Процентов 50 населения приблизительно и получают около 50.000.
Ну если учесть что носту он тренировал 8 лет назад, то тогда на 50к и в Москве можно было прожить, сейчас конечно сложно
+9
-2
+7
Не устраивает зарплата - устройтесь на работу!
Почему общество должно содержать здоровых лбов, пока они в игрушки играют?
+8
-1
+7
Ответ Вадим Сидоров
Ну если без ипотеки и со своим жильём, то на полтинник вполне можно жить в Москве
Можно, но ни разу не хочется))
Будет довольно ограниченная жизнь в ноль - без кафе, развлечений, покупок и поездок даже по России
+10
-4
+6
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
😅
Нет столько рабочих мест в стране, чтобы любой получал хотя-бы минимум 50к. А вы пишите, что всегда можно лучше найти... Представляете сколько в стране работающих человек?? Найти лучше можно, но таких мест в разы меньше желающих. 25-30 млн человек в РФ получают зарплату до 50к. Даже если все они станут мастерами - где вы найдёте такое огромное количество рабочих мест с большей зарплатой???
+7
-1
+6
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Враньё. Во Владивостоке продукты примерно такие же по цене,как в ЦУМе. По крайней мере так было 5 лет назад.
Печально, когда обсуждая нормальную жизнь, люди думают о ценах на продукты.
+9
-4
+5
Дениска слабоват в "уровень жизни в РФ"
+5
0
+5
Ответ Владимир Владимир
Услуги, думаю, дороже. А продукты даже дешевле, наверное.
Чиксы московские в клубах дороже.
+6
-1
+5
Ответ Плевал я
В какое такси берут девятки?
Не тупи, Бояринцев Носту тренировал в 2016 году.
+6
-1
+5
Ответ dafaka13
Тут можно использовать цитату из золотого фонда одного политического деятеля: "не нравятся зарплаты в футболе - идите в бизнес". Футбол во второй лиге всё-таки гораздо ближе к оплачиваемому хобби, чем к обычной работе, а подача такая будто программы социальной защиты для малоимущих футболистов пора запускать
В России наверное весь футбол это оплачиваемое хобби - на бюджетном обеспечении. А не бизнес в сфере спортивных развлечений.
+5
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+5
А как проживают люди, у которых зп ниже 50,40,30 ?
И что это за миф про регионе якобы там проще ? Там цены на продукты точно такие же если не дороже.
+6
-2
+4
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