«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 2 очка при матче в запасе после 23 туров АПЛ

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Ливерпуля».

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Брентфорд» (3:1) в 23-м туре . Мерсисайдцы потерпели поражение от « » (1:3).

На счету «красных» 51 очко после 23 матчей. «Горожане» отстают на 2 балла, имея игру в запасе.

Также в топ-4 входят «Арсенал» (49) и « » (46).