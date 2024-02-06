«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 2 очка при матче в запасе после 23 туров АПЛ

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Манчестер Сити» сократил отставание от «Ливерпуля».

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Брентфорд» (3:1) в 23-м туре АПЛ. Мерсисайдцы потерпели поражение от «Арсенала» (1:3).

На счету «красных» 51 очко после 23 матчей. «Горожане» отстают на 2 балла, имея игру в запасе.

Также в топ-4 входят «Арсенал» (49) и «Астон Вилла» (46).

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4 комментария
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Че-то Пеп слишком циничен. Перемалывает сезон за сезоном чуть ли не лучшие команды АПЛ в истории(Ливерпуль Клоппа и Арсенал доминатора). В любой другой лиге они клепали бы чемпионства, но, к сожалению для них, они в чемпионате с Сити, которые просто с другой планеты.
+23
-5
+18
Ну в целом все понятно. Еще у Сити меньше всех сыграно домашних матчей в сезоне
+12
0
+12
ну теперь, чтобы победить лфк всего-то надо выиграть все оставшиеся матчи, включая матч с сити
+9
0
+9
Вот и кризисный сити на 1 месте
+6
-1
+5
Ответ Максим Смирнов
Развалят ливер в легкую и дежурно заберут уже привычное чемпионство
Ну на Энфилде точно не в легкую
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Пеп в начале сам себе создает конкуренцию чтобы скучно не было))
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Все в руках Сити. А хватка у горожан крепкая))
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Ответ Что в моем бланте?
10 марта будет жаришка, если такой же отрыв останется. Энфилд просто обязан всю мощь на Сити обрушить и помочь Ливерпулю. Ну и календарь перед очной встречей вроде за Ливерпуль, они целую неделю будут отдыхать до матча с Сити, когда Гвардиоле нужно будет кого-то выпускать на Лигу чемпионов посреди недели. Пусть и Копенгаген дырявый, но все же. Плюс до Копенгагена дерби с Юнайтед.
Разве неделю?
А когда вообще-то они будут играть матчи ЛЕ. Это тут на спортсе их в календаре нету, но они же будут
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Ответ Крыс Пол
Пеп превратил некогда интригующую и самобытную лигу в чемпионат одной команды. Грустно всё это..
До этого был чемпик уровня топ3, теперь топ1. По-моему успех
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Ответ Крыс Пол
Пеп превратил некогда интригующую и самобытную лигу в чемпионат одной команды. Грустно всё это..
А что грустного? Смотри и наслаждайся топовым футболом.
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Ответ Кирилл Захаров
Вот и кризисный сити на 1 месте
Нет у них кризиса
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Ответ Rise of the bitcoin
ну теперь, чтобы победить лфк всего-то надо выиграть все оставшиеся матчи, включая матч с сити
У сити лучше календарь
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Ответ Rise of the bitcoin
ну теперь, чтобы победить лфк всего-то надо выиграть все оставшиеся матчи, включая матч с сити
как два пальца
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Ответ Melissa Parker
1 ЛЧ за 10 лет показатель уровня Гвардиолы Английский чемпионат коррумпирован-тут нельзя оценивать
Слабый байт
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Ответ Хозяин патриотов
Че-то Пеп слишком циничен. Перемалывает сезон за сезоном чуть ли не лучшие команды АПЛ в истории(Ливерпуль Клоппа и Арсенал доминатора). В любой другой лиге они клепали бы чемпионства, но, к сожалению для них, они в чемпионате с Сити, которые просто с другой планеты.
Ливерпуль и Арсенал всё же пытаются жить по средствам, и покупки у них часто компромиссные (например Троссар вместо Мудрика, Гравенберх и Эндо вместо Кайседо и Лавии).
Я как-то навскидку не припомню, чтобы МС кого-то всерьез хотел, но не смог перебить предложение. Сити главное голую сумму за трансфер поменьше показать, этого достаточно, чтобы эксперты говорили про гениальный менеджмент, всякие агентские, серые бонусы, личные оклады считать западло ведь.
Ну может когда-нибудь начнется мода на борьбу с саудитами по настоящему, тогда и узнаем всю правду про нынешние чемпионства. Лет через 10-20, думаю.
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Ответ Хозяин патриотов
Че-то Пеп слишком циничен. Перемалывает сезон за сезоном чуть ли не лучшие команды АПЛ в истории(Ливерпуль Клоппа и Арсенал доминатора). В любой другой лиге они клепали бы чемпионства, но, к сожалению для них, они в чемпионате с Сити, которые просто с другой планеты.
1 ЛЧ за 10 лет показатель уровня Гвардиолы
Английский чемпионат коррумпирован-тут нельзя оценивать
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спорц чё за беда у вас с коментами ??
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Развалят ливер в легкую и дежурно заберут уже привычное чемпионство
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У лысого шарлатана всегда матч в запасе.
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Манчитер сити.
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Представляю эмоции остальных команд..
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Фоден провел прекрасный матч
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Предсказания, что прошлогодний чемпион АПЛ и ЛЧ снова возьмёт АПЛ начнутся через три... два... один...
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По игре видно что Сити ещё не на ходу, но даже этого хватает чтобы идти первыми. Если сумеют набрать чемпионский ход, то всё решится уже в апреле.
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Сити как обычно набирает обороты 👍
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Нужно отметить, играют они будто им нихрена ничего не нужно.
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10 марта будет жаришка, если такой же отрыв останется.

Энфилд просто обязан всю мощь на Сити обрушить и помочь Ливерпулю.

Ну и календарь перед очной встречей вроде за Ливерпуль, они целую неделю будут отдыхать до матча с Сити, когда Гвардиоле нужно будет кого-то выпускать на Лигу чемпионов посреди недели. Пусть и Копенгаген дырявый, но все же. Плюс до Копенгагена дерби с Юнайтед.
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После 1-3 перестали играть, докатывали матч.
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С Победой,горожане!💙👏
Набираем ход после нового года👍
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Клопп как всегда подвел болел Ливерпуля
Может выпить немецкого пива и с улыбкой идти спать
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