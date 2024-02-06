«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 2 очка при матче в запасе после 23 туров АПЛ
«Манчестер Сити» сократил отставание от «Ливерпуля».
Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Брентфорд» (3:1) в 23-м туре АПЛ. Мерсисайдцы потерпели поражение от «Арсенала» (1:3).
На счету «красных» 51 очко после 23 матчей. «Горожане» отстают на 2 балла, имея игру в запасе.
Также в топ-4 входят «Арсенал» (49) и «Астон Вилла» (46).
А когда вообще-то они будут играть матчи ЛЕ. Это тут на спортсе их в календаре нету, но они же будут
Я как-то навскидку не припомню, чтобы МС кого-то всерьез хотел, но не смог перебить предложение. Сити главное голую сумму за трансфер поменьше показать, этого достаточно, чтобы эксперты говорили про гениальный менеджмент, всякие агентские, серые бонусы, личные оклады считать западло ведь.
Ну может когда-нибудь начнется мода на борьбу с саудитами по настоящему, тогда и узнаем всю правду про нынешние чемпионства. Лет через 10-20, думаю.
Английский чемпионат коррумпирован-тут нельзя оценивать
Энфилд просто обязан всю мощь на Сити обрушить и помочь Ливерпулю.
Ну и календарь перед очной встречей вроде за Ливерпуль, они целую неделю будут отдыхать до матча с Сити, когда Гвардиоле нужно будет кого-то выпускать на Лигу чемпионов посреди недели. Пусть и Копенгаген дырявый, но все же. Плюс до Копенгагена дерби с Юнайтед.
Набираем ход после нового года👍
Может выпить немецкого пива и с улыбкой идти спать