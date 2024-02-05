Клубное ТВ «Реала» о матче с «Атлетико»: «На Беллингеме было два пенальти, но судьи не назначили ни одного. Джуд начинает понимать, что такое испанская лига»

На клубном ТВ «Реала» прокомментировали эпизоды с Джудом Беллингемом в дерби.

«Реал» сыграл вничью с « » в матче 23-го тура (1:1).

На 60-й минуте хавбек «сливочных» упал в штрафной площади соперника после единоборства с защитником . Судейская бригада во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом не назначила пенальти в этом эпизоде.

«Нет необходимости говорить, стыдно, что пенальти не назначили. Савич игнорирует мяч и упирается локтем в спину, чтобы тот не мог продвинуться вперед», – сказал автор ролика.

Также ТВ « » прокомментировало еще один эпизод с участием Беллингема – когда его прихватил Маркос Льоренте при подаче углового.

«Сказать, что они обнимаются – значит принять людей за идиотов, за тупиц, а мы не дураки. На нем было два пенальти, но судьи не назначили ни одного. Джуд начинает понимать, что такое испанская лига», – говорится в видео.

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