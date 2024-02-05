Клубное ТВ «Реала» о матче с «Атлетико»: «На Беллингеме было два пенальти, но судьи не назначили ни одного. Джуд начинает понимать, что такое испанская лига»
На клубном ТВ «Реала» прокомментировали эпизоды с Джудом Беллингемом в дерби.
«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 23-го тура Ла Лиги (1:1).
На 60-й минуте хавбек «сливочных» упал в штрафной площади соперника после единоборства с защитником Стефаном Савичем. Судейская бригада во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом не назначила пенальти в этом эпизоде.
«Нет необходимости говорить, стыдно, что пенальти не назначили. Савич игнорирует мяч и упирается локтем Беллингему в спину, чтобы тот не мог продвинуться вперед», – сказал автор ролика.
Также ТВ «Реала» прокомментировало еще один эпизод с участием Беллингема – когда его прихватил Маркос Льоренте при подаче углового.
«Сказать, что они обнимаются – значит принять людей за идиотов, за тупиц, а мы не дураки. На нем было два пенальти, но судьи не назначили ни одного. Джуд начинает понимать, что такое испанская лига», – говорится в видео.
Клубное ТВ «Реала»: «Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы. Мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико», они всегда на стороне «матрасников»
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Реал не жалуется на судейство))
Сами такие чистые и незапятнанные типа это все журналисты сами
Совсем за идиотов держат сливочных
Знают кто болеет за реал им можно все что угодно втюхать
И да наплыв мадридцев через 3,2,1 (команда фас была Дана в тг) и все кто ни разу не появляется на ветках во время игры придут обелять мадрид)
и Анчелотти,о том мы и вещаем тут. 😁
Я эпизод не видел, но написанное какой-то анатомический оксюморон
когда в финале лч рамос с 20 метрового офсайда забивал ,то не плакали
В описании эпизода нет ни слова про толчок.
И тогда надо было писать про помешал ударить или сбил, а не двигаться вперед (так как двигаться вперед он никак не мог ему помешать).
По факту, ныть за#### и одни и другие...
тоже всех купил. все всех покупают, только Реал играет в одного)
Оказывается, Реал конечно не жалуется на судейство, но если только, иногда, немного, да?))) Что не нравятся когда судьи ошибаются не в вашу пользу?? Что заныли?? Вы же выше этого, или??? Не нужно издеваться и смеяться над другими, иначе так же прилетит! Но вас сливочных, ничему жизнь не учит!!!