Клубное ТВ «Реала» о матче с «Атлетико»: «На Беллингеме было два пенальти, но судьи не назначили ни одного. Джуд начинает понимать, что такое испанская лига»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Стефан Савич Хосе Мария Санчес Мартинес Маркос Льоренте Джуд Беллингем Футбол

На клубном ТВ «Реала» прокомментировали эпизоды с Джудом Беллингемом в дерби.

«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 23-го тура Ла Лиги (1:1). 

На 60-й минуте хавбек «сливочных» упал в штрафной площади соперника после единоборства с защитником Стефаном Савичем. Судейская бригада во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом не назначила пенальти в этом эпизоде. 

«Нет необходимости говорить, стыдно, что пенальти не назначили. Савич игнорирует мяч и упирается локтем Беллингему в спину, чтобы тот не мог продвинуться вперед», – сказал автор ролика. 

Также ТВ «Реала» прокомментировало еще один эпизод с участием Беллингема – когда его прихватил Маркос Льоренте при подаче углового.

«Сказать, что они обнимаются – значит принять людей за идиотов, за тупиц, а мы не дураки. На нем было два пенальти, но судьи не назначили ни одного. Джуд начинает понимать, что такое испанская лига», – говорится в видео. 

Клубное ТВ «Реала»: «Есть трилогия «Властелин колец», трехчасовые фильмы. Мы могли бы составить трилогию про судей дерби против «Атлетико», они всегда на стороне «матрасников»

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69 комментариев
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🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣
Реал не жалуется на судейство))
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-41
+79
А классно Перес и Анчелотти это придумали с клубным тв
Сами такие чистые и незапятнанные типа это все журналисты сами
Совсем за идиотов держат сливочных
Знают кто болеет за реал им можно все что угодно втюхать
И да наплыв мадридцев через 3,2,1 (команда фас была Дана в тг) и все кто ни разу не появляется на ветках во время игры придут обелять мадрид)
+95
-30
+65
Им не надоело это нытье? Позорники
+85
-27
+58
Клубное ТВ «Реала»: «Что нам велят говорить Перес
и Анчелотти,о том мы и вещаем тут. 😁
+52
-18
+34
В матче с Альмерией что-то всем классно было зато)
+42
-10
+32
"Савич игнорирует мяч и упирается локтем Беллингему в спину, чтобы тот не мог продвинуться вперед".
Я эпизод не видел, но написанное какой-то анатомический оксюморон
+38
-11
+27
По-моему, 47 пенальти на Беллингеме было во вчерашнем матче. И еще 70 на других игроках Реала. Итого 117 пенальти не поставил арбитр. Тут главное - не забывать, что Реал никогда не жалуется на судейство, ведь это королевский клуб! И вообще Негрейра!
+32
-7
+25
Слишком рано начал делать Реал из Джуда - икону .
+23
-4
+19
Даже матч тв так её позориться, как клубное тв Реала.
+27
-11
+16
Альмерия поняли недавно каково это играть против Реала
+19
-4
+15
очередные сказки от судейских
когда в финале лч рамос с 20 метрового офсайда забивал ,то не плакали
+22
-7
+15
Ответ Александр Сауленко
"Савич игнорирует мяч и упирается локтем Беллингему в спину, чтобы тот не мог продвинуться вперед". Я эпизод не видел, но написанное какой-то анатомический оксюморон
Посмотри эпизод, 60 минута. Не люблю такое говорить, но там 100% пенальти, Коке просмотрел Джуда и тот выходил на ударную позицию прямо перед вратарем, а Савичу ничего не оставалось, кроме как сбивать Джуда в спину, потому что Джуд был позиционно ближе к мячу.
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нормально так реал поливает судей, и им за это не прилетает! Леву за нос на 3 матча дисквальнули, Неймара на 4 за апплодисменты судье. А тут из тура в тур одна песня - и ничего!
+14
-6
+8
Ахазазаахахахазазазазазазахахахаахахахахахахахахаахахахахаахахх
+8
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+6
Ответ Карен Григорян
Посмотри эпизод, 60 минута. Не люблю такое говорить, но там 100% пенальти, Коке просмотрел Джуда и тот выходил на ударную позицию прямо перед вратарем, а Савичу ничего не оставалось, кроме как сбивать Джуда в спину, потому что Джуд был позиционно ближе к мячу.
И как это соотносится с написанным журналистом?
В описании эпизода нет ни слова про толчок.
И тогда надо было писать про помешал ударить или сбил, а не двигаться вперед (так как двигаться вперед он никак не мог ему помешать).
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Должен понять, что Ла Лига эта две команды, которые собирают почти все деньги и титулы, но постоянно жалуются на судейство?
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Ответ Фанат спорта01
ну у Мадрида хотя бы клубное ТВ есть в отличие от некоторых.
И как это перекрывает позорные эфиры сливочных?
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Справедливости ради отмечу, что для того чтобы противостоять одному Хави, Реал отрядил целый клубный ТВ канал)))
По факту, ныть за#### и одни и другие...
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Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
Что по голу рукой от Винисиуса?
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ох уж этот могущественный Атлетико Мадрид)))
тоже всех купил. все всех покупают, только Реал играет в одного)
+4
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«Сказать, что они обнимаются – значит принять людей за идиотов, за тупиц, а мы не дураки. " - а вот в этом я очень сильно сомневаюсь
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Судя по постоянным жалобам в последние пару месяцев, в Ла Лиге есть судейский заговор одновременно против Реала и Барсы. Хетафе и Альмерия всё купили!
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Против Алмерии зато вам было поставлено даже больше чем нужно
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
В матче с Альмерией что-то всем классно было зато)
В матче с Альмерией судья так открыто тянул Реал, что даже его адекватные болельщики это признали потом.
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+2
Ответ King_X
Комментарий скрыт
Без повода??? По обычным решениям??? Хави когда говорил про то как судят Барсу, ясно и конкретно, обьяснил где, в каких эпизодах( и там судьи действительно ошиблись против Барсы) были судейские ошибки. Так сливочное фанатики секты имени " Реал никогда не жалуется на судейство " прибегали и писали всякую чушь, смеясь над Хави. Когда Альмерию засудили, вы смеялись над этой командой, называли их нытиками. А теперь когда сами столкнулись с подобным, то переобулись в прыжке??
Оказывается, Реал конечно не жалуется на судейство, но если только, иногда, немного, да?))) Что не нравятся когда судьи ошибаются не в вашу пользу?? Что заныли?? Вы же выше этого, или??? Не нужно издеваться и смеяться над другими, иначе так же прилетит! Но вас сливочных, ничему жизнь не учит!!!
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-3
+2
Ответ Mister999
Комментарий скрыт
Ты еще заплачь 😉
+5
-3
+2
Ответ Карен Григорян
Посмотри эпизод, 60 минута. Не люблю такое говорить, но там 100% пенальти, Коке просмотрел Джуда и тот выходил на ударную позицию прямо перед вратарем, а Савичу ничего не оставалось, кроме как сбивать Джуда в спину, потому что Джуд был позиционно ближе к мячу.
Точно на 60? Не на 30?
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Ответ Влад Аронофски
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ага конечно, если это бетонные пенальти, то Реал обязан вернуть титулы минимум в 3 ЛЧ, там куда не плюнь бетонные офсайды и левые пенки, совсем уже зажрались, но не переживай в следующем матче Альмерию повторят, негоже такому клубу как Реал 2 матча подряд без судейской помощи играть
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Ответ Рэд Уайт
очередные сказки от судейских когда в финале лч рамос с 20 метрового офсайда забивал ,то не плакали
Вообще мне нравится , как с каждым годом кол-во офсайдов у Мадрида и их очевидность увеличивается. Уже метровый?) Потом напишешь про 3-метровый офсайд?)))
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Ответ Артём Поддубный
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А ты все будешь поддакивать? Своего мнения нет?!
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