Начался суд над Алвесом по делу об изнасиловании. Стороны не пришли к соглашению – защита Дани утверждает, что секс был по обоюдному согласию

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Начался судебный процесс по делу Дани Алвеса.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения.

Судебное разбирательство по этому делу пройдет с 5 по 7 февраля в закрытом режиме

Как сообщает Europapress, стороны могли прийти к досудебному соглашению, но не сделали этого – в последние недели они даже не контактировали. Чтобы прийти к соглашению, футболист должен был признать вину. 

Защита Алвеса утверждает, что имел место половой акт по обоюдному согласию, а не сексуальное насилие.

Несколько дней назад адвокат Хосеп Кастелья объяснял, как могло бы выглядеть соглашение сторон. 

«Может случиться так, что в понедельник [Алвес] достанет чековую книжку и будет заключен трехлетний договор. Если ему дадут 3 года тюрьмы, через год с небольшим он сможет выйти на свободу с обвинением третьей степени», – сказал Кастелья.

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48 комментариев
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Думаю, если бы Алвес не менял столько раз показания, к нему бы отнеслись снисходительно. Но учитывая цирк, который он устроил в начале ("Я её вообще впервые вижу!", "Да, я с ней знаком, но мы просто танцевали и никуда не ходили вместе!", "Да, мы ходили вместе в туалет, но сексом не занимались!" и т.д.), получит теперь по полной.
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+45
Алвес уже 10 раз менял показания, вряд ли суд сильно верит его словам
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Ответ Roni7730
если виноват Алвес то пускай сидит в тюрягу как положено но если докажут что он не совершил этого ☝️👌 то пускай эту швабру покажут кто она
Так он уже 20 разных версий придумал, а девушка все время стоит на своём
+12
-2
+10
Ответ Николай Бойко
Алвес уже 10 раз менял показания, вряд ли суд сильно верит его словам
Да они оба друг друга стоят: один показания чуть не каждый меняет, другая - ходила с ним как собачка, по всему клубу, даже после явных намеков на интим...
+22
-15
+7
насколько я понял загвоздка не в том что она условно "была не готова и не хотела секса", многие путают и не изучают детали, девушка возможно что-то и хотела с Алвесом и какая-то страсть между ними была, возможно заняться любовью у нее даже желание возникло в моменте, но Алвес ведь не только этого хотел, по показаниям девушки как только они зашли в уборную он пытался заставить ее сделать ему "оральный секс" - а это как бы не заниматься любовью, то есть он начал применять физическую силу чтобы она ему отсосала - а это и получается "насилие", некоторые девушки вообще максимально негативно относятся к оральному сексу, а тут еще и пытались заставить
+5
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+5
Ответ Мирзоанис Якубов
Изначально надо было стоять на своём, адвокатов получше нанять. Тогда у Алвеса бабки на это точно были. А ещё лучше, сразу заплатить той девочке, чтобы молчала в тряпочку. И на всякий случай друга попросить сфоткать момент дачи баблинского, чтобы потом, лет 10 спустя в суд даже не думала обращаться.
Практика показывает, что девочки получают бабло и потом все равно в суд подают.
Тем более, что тут от жертвы не получается откупиться, ей нужна справедливость.
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+3
Ответ brno2020
Кто верит, что Алвес эту шкуру изнасиловал? Типа, она, жительница Барселоны, футболом не увлекается и не знала что на свете есть Барса и не знала кто такой Алвес? На что должна рассчитывать девушка, когда её настойчиво предлагают посетить мужской туалет? На большую платоническую любовь?
C чего ты взял что это мужской туалет?
И девушка может рассчитывать на много что в клубном туалете. Может чувак позвал ее отведать его кока, а в клубе шумно, и ей послышалось "кокса".
+3
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+3
У него уже татуировок хватает для полного авторитета на зоне.
А вообще не знаю чего он тупит, дай сколько нужно денег, сокращай срок и после начинай новую жизнь.
+2
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Ответ Николай Бойко
Если такое законодательство в Бразилии - видимо, да
Его в Барселоне судят, как мне помнится.
+3
-1
+2
Оренбургу бы точно пригодился ещё
+2
0
+2
если виноват Алвес то пускай сидит в тюрягу как положено но если докажут что он не совершил этого ☝️👌 то пускай эту швабру покажут кто она
+13
-12
+1
Хотелось бы чтобы испанский суд учел нашу аналитику в комментариях, мы только недавно тут по полочкам разобрали кейс Валиевой
+1
0
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Ключевой вопрос: как он мог насиловать её, если она была сверху?! Кто её посадил на... Алвеса?! И что мешало ей соскочить с... Алвеса?
Ну, знатоки тонкостей насилия и защитники испанских шмар, объясните это всем и тупому испанскому суду!)
+3
-2
+1
Ответ Гласящий Истину!
Алвес с самого начала выбрал неправильную стратегию. Нужно было нанять не просто лучшего, а самого лучшего адвоката по таким делам, не пожалеть на него много денег, а потом, после оправдательного решения суда, подать ответный иск в суд, на эту шмару!
только с нее столько денег не возьмешь, чтобы компенсировать мегадорогостоящего адвоката
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Ответ Maturmalai
Практика показывает, что девочки получают бабло и потом все равно в суд подают. Тем более, что тут от жертвы не получается откупиться, ей нужна справедливость.
А вот потому я и написал, чтобы друг запечатлел на камеру момент, когда девочка получает от тебя бабло) Потом если предъявить это в суде, всё, девочке конец))
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Ответ Мирзоанис Якубов
А вот потому я и написал, чтобы друг запечатлел на камеру момент, когда девочка получает от тебя бабло) Потом если предъявить это в суде, всё, девочке конец))
А я вот потому и написал, что девочки получают бабло, а потом все равно в суд подают. При чем тут момент передачи бабла?
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Ответ brno2020
Кто верит, что Алвес эту шкуру изнасиловал? Типа, она, жительница Барселоны, футболом не увлекается и не знала что на свете есть Барса и не знала кто такой Алвес? На что должна рассчитывать девушка, когда её настойчиво предлагают посетить мужской туалет? На большую платоническую любовь?
Да он сама его туда затащила. Затащила, завалила на унитаз, запрыгнула на него, и так и прыгала на нем до упаду
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Ответ fussballer
Секс был по обоюдному согласию. И только после она поняла, что нет.
Классический бабский посткоитальный отказ
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Ответ Заяцволк
Во, защита молодцы - очевидно, что по обоюдному согласию всё было, какие тут могут быть соглашения ? А теперь пусть адвокаты лживой девушки доказывают, что было насилие, интересно было бы посмотреть, как они это сделают. Ну а после очевидного оправдательного приговора неплохо бы за клевету подать на эту девчонку
На костер ведьму
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Ответ Тюменский медвежонок
насколько я понял загвоздка не в том что она условно "была не готова и не хотела секса", многие путают и не изучают детали, девушка возможно что-то и хотела с Алвесом и какая-то страсть между ними была, возможно заняться любовью у нее даже желание возникло в моменте, но Алвес ведь не только этого хотел, по показаниям девушки как только они зашли в уборную он пытался заставить ее сделать ему "оральный секс" - а это как бы не заниматься любовью, то есть он начал применять физическую силу чтобы она ему отсосала - а это и получается "насилие", некоторые девушки вообще максимально негативно относятся к оральному сексу, а тут еще и пытались заставить
Девушки? Шмары, ты хотел сказать
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Ответ riverman1980
Напомню всем защитницам "жертвы", что по ее же показаниям, она была на Алвесе сверху. При этом никаких следов побоев иди телесных повреждений кроме поцарапанной коленки она суду не предьявила. Что касается того, что Алвес менял показания, то это доказательством вины не является.
Ты находишься еще в пубертатном возрасте?
Как можно поцарапать коленку будучи сверху???
Коленки обычно царапают когда находишься отнюдь не в позе сверху, а в "догги стайл". А это уже совершенно другой коленкор.
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За деньги и компенсацию то есть ему все равно дадут 3 года тюрьмы, где через год с небольшим выйдет с условно-досрочным освобождением?
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Ответ Kappa Pride
Так он уже 20 разных версий придумал, а девушка все время стоит на своём
Дык она с самого начала следует этому плану, а Алвес, понятное дело, был взят врасплох
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Ответ Ярик01
Его в Барселоне судят, как мне помнится.
О, я что-то пропустил этот момент, думал, он в Испании попался.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Пожелаем насильнику максимального наказания.
А толку? Баба как всегда выйдет сухой из воды
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стороны пришли к соглашению.что это был....не Алвес
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Всё нормас, ребята. Насилуют обычно миллионеры. Нам, простым советским труженикам ничего не грозит, суйте смело.
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мне кажется , алвеса подставили , пользуясь моментом , когда он был пьян , и не может вспомнить мелкие детали .Главный вопрос девушке , почему она пошла с мужчиной в туалет добровольно , если такая порядочная? Если сама не хотела , то не пошла бы в туалет с мужиком , тем более с пьяным.
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Его защищает Пашаев?
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Я одно не понимаю, это поколение зумеров пришло работать адвокатами что ли?
Дедушка готовил пирожное Дани Алвесу по обоюдному согласию, а никакой пострадавшей он вообще не видел и не знает...
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