Начался суд над Алвесом по делу об изнасиловании. Стороны не пришли к соглашению – защита Дани утверждает, что секс был по обоюдному согласию
Начался судебный процесс по делу Дани Алвеса.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения.
Судебное разбирательство по этому делу пройдет с 5 по 7 февраля в закрытом режиме.
Как сообщает Europapress, стороны могли прийти к досудебному соглашению, но не сделали этого – в последние недели они даже не контактировали. Чтобы прийти к соглашению, футболист должен был признать вину.
Защита Алвеса утверждает, что имел место половой акт по обоюдному согласию, а не сексуальное насилие.
Несколько дней назад адвокат Хосеп Кастелья объяснял, как могло бы выглядеть соглашение сторон.
«Может случиться так, что в понедельник [Алвес] достанет чековую книжку и будет заключен трехлетний договор. Если ему дадут 3 года тюрьмы, через год с небольшим он сможет выйти на свободу с обвинением третьей степени», – сказал Кастелья.
Тем более, что тут от жертвы не получается откупиться, ей нужна справедливость.
И девушка может рассчитывать на много что в клубном туалете. Может чувак позвал ее отведать его кока, а в клубе шумно, и ей послышалось "кокса".
А вообще не знаю чего он тупит, дай сколько нужно денег, сокращай срок и после начинай новую жизнь.
Ну, знатоки тонкостей насилия и защитники испанских шмар, объясните это всем и тупому испанскому суду!)
Как можно поцарапать коленку будучи сверху???
Коленки обычно царапают когда находишься отнюдь не в позе сверху, а в "догги стайл". А это уже совершенно другой коленкор.
Дедушка готовил пирожное Дани Алвесу по обоюдному согласию, а никакой пострадавшей он вообще не видел и не знает...