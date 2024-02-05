Начался суд над Алвесом по делу об изнасиловании. Стороны не пришли к соглашению – защита Дани утверждает, что секс был по обоюдному согласию

Начался судебный процесс по делу Дани Алвеса.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения.

Судебное разбирательство по этому делу пройдет с 5 по 7 февраля в закрытом режиме.

Как сообщает Europapress, стороны могли прийти к досудебному соглашению, но не сделали этого – в последние недели они даже не контактировали. Чтобы прийти к соглашению, футболист должен был признать вину.

Защита Алвеса утверждает, что имел место половой акт по обоюдному согласию, а не сексуальное насилие.

Несколько дней назад адвокат Хосеп Кастелья объяснял, как могло бы выглядеть соглашение сторон.

«Может случиться так, что в понедельник [Алвес] достанет чековую книжку и будет заключен трехлетний договор. Если ему дадут 3 года тюрьмы, через год с небольшим он сможет выйти на свободу с обвинением третьей степени», – сказал Кастелья.