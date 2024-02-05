Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников в чемпионате мира-2025
Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум выступил против участия российских лыжников в чемпионате мира 2025 года.
«Мы не хотим видеть Россию в качестве страны-участницы. Будет невероятно и неправильно, если у одной страны спортсмены на фронте, а у другой – в «Граносене» (лыжном центре города – Sports.ru).
Поэтому мое послание российским спортсменам таково: вам не рады на ЧМ в Тронхейме», – заявил политик.
Член правления Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Эрик Ресте поддержал позицию Ранума.
«Речь идет о борьбе на международном уровне – борьбе за ценности. Поэтому для меня совершенно неправильно, если на соревнования FIS пригласят спортсменов из России и Беларуси. Я очень ясно дал понять это совету FIS», – сказал Ресте.
###, какие же европейские политики глупые(зависимые-лицемеры), он не замечает, что у кое-какой страны сейчас как раз все толковые спортсмены участвуют в мировых соревнованиях?
Борцы, #####, за ценности
Может вы боретесь за рынки углеводородов? И вам выгодно, когда Россия изолируется?
Я понимаю, что в Европе исторически есть "правильные" люди, есть "неправильные". И в Норвегии было не только сопротивление, были и добровольцы в СС, были и квислинги
Один раз так сделали бы, другой, день-два бы послушали визги из нескольких стран, а потом того и глядишь желающих сегрегировать по национальному признаку и поубавилось бы.
Но, увы, этого не будет, как и нет, пардон, кохонес у спортивных чиновников
Видимо, когда вопрос касается стран Африки, Ближнего Востока - там какие-то другие ценности возобладают
Дядь, госструктур полно, и все они являются государством.
Вот врёт и не краснеет.... за призовые там борьба и за рекламные контракты. Норги заберут почти всё золото без наших... Вот и про ценности поёт Кент:))))