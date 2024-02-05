Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников в чемпионате мира-2025

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Политика Эрик Ресте Лыжи

Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум выступил против участия российских лыжников в чемпионате мира 2025 года.

«Мы не хотим видеть Россию в качестве страны-участницы. Будет невероятно и неправильно, если у одной страны спортсмены на фронте, а у другой – в «Граносене» (лыжном центре города – Sports.ru).

Поэтому мое послание российским спортсменам таково: вам не рады на ЧМ в Тронхейме», – заявил политик.

Член правления Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Эрик Ресте поддержал позицию Ранума.

«Речь идет о борьбе на международном уровне – борьбе за ценности. Поэтому для меня совершенно неправильно, если на соревнования FIS пригласят спортсменов из России и Беларуси. Я очень ясно дал понять это совету FIS», – сказал Ресте.

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52 комментария
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"У одной страны спортсмены на фронте, а у другой в Граносене"
###, какие же европейские политики глупые(зависимые-лицемеры), он не замечает, что у кое-какой страны сейчас как раз все толковые спортсмены участвуют в мировых соревнованиях?
Борцы, #####, за ценности
Может вы боретесь за рынки углеводородов? И вам выгодно, когда Россия изолируется?
+48
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+35
Скажи мэр условной Тюмени о том, что "мы не ждём норвежских биатлонистов", так будет визг о вмешательстве государства, отсутствии демократии, необходимости санкций и пр. А тут - всё вполне в рамках европейских правил))
+38
-8
+30
Если про Израиль сказать так, то сразу антисептик и вахабит
+32
-5
+27
Ответ ta1ib
черт с ним - россиян не ждут, но белорусы то чем провинились?
Тем, что не продали Россию...Разве непонятно...? Будут и белорусов душить до упора, с целью расшатать внутри и сменить их дружественную России позицию на враждебную...
+20
-7
+13
Ответ Виталий Кошкин
Комментарий скрыт
И им тоже. Они точно такие же люди.
Я понимаю, что в Европе исторически есть "правильные" люди, есть "неправильные". И в Норвегии было не только сопротивление, были и добровольцы в СС, были и квислинги
+11
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Борьба за ценности? Ну-ну
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+10
Ответ Авраам Вашингтон
"У одной страны спортсмены на фронте, а у другой в Граносене" ###, какие же европейские политики глупые(зависимые-лицемеры), он не замечает, что у кое-какой страны сейчас как раз все толковые спортсмены участвуют в мировых соревнованиях? Борцы, #####, за ценности Может вы боретесь за рынки углеводородов? И вам выгодно, когда Россия изолируется?
Про Израиль мэр ничего не хочет добавить? Уже больше 100 000 убитых и раненых в секторе Газа с 7 октября. В основном женщины и дети.
+14
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+8
черт с ним - россиян не ждут, но белорусы то чем провинились?
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А вот если б МОК и спортивные федерации проявляли последовательность и наличие воли, то такие вот городишки с крикливыми мэрами в миг лишались бы права проведения международных соревнований.
Один раз так сделали бы, другой, день-два бы послушали визги из нескольких стран, а потом того и глядишь желающих сегрегировать по национальному признаку и поубавилось бы.
Но, увы, этого не будет, как и нет, пардон, кохонес у спортивных чиновников
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Ответ Angry_bear
Тем, что не продали Россию...Разве непонятно...? Будут и белорусов душить до упора, с целью расшатать внутри и сменить их дружественную России позицию на враждебную...
Да это больше троллинг был=) Ясное дело, что вся Европа тупо повестку отрабатывает, чем защищает какие-то там ценности.
Видимо, когда вопрос касается стран Африки, Ближнего Востока - там какие-то другие ценности возобладают
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На ЧМ в Ханты-Мансийске будут рады
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Ответ Volh Kasper
Комментарий скрыт
В некоторых странах Европы есть ядерное оружие, направленное против России. И что?
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Ответ Россия будет свободной
Комментарий скрыт
Да нет. Он то как раз прав. Мэр города работает на население и государство. Государство даёт ему поручения по работе в регионе, он отчитывается перед государством за работу. Ты чего как маленький, не понимаешь элементарных вещей?
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Ответ serhuey
Так и есть. Пока закон не нарушаешь, в данном случае международный.
По какому закону НАТО утюжило Югославию, Сирию, Ирак, Афганистан и Ливию? По какому закону Израиль стирает 2,5млн город в пыль и щебень?
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Знаменитая европейская культура, толерантность, дипломатичность, улыбчивость и ценности в одном флаконе...
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Ответ Россия будет свободной
да ладно? дядя, и какие же "поручения" дает государство мэру в ихней Норвегии? ) дядя, ты только не пропадай, а ответь на вопрос )
Не напрямую даёт, но через определенные органы гос власти. Они тоже государство, потому что они отчитываются.

Дядь, госструктур полно, и все они являются государством.
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Ответ Volh Kasper
Комментарий скрыт
Ну и? А у них на Россию направлены
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Астматики боятся Большунова. Внучок, уже, не тот...
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борьбе за ценности.....
Вот врёт и не краснеет.... за призовые там борьба и за рекламные контракты. Норги заберут почти всё золото без наших... Вот и про ценности поёт Кент:))))
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Ответ Россия будет свободной
Дядя, ну несолидно ж воду лить ) Конкретные примеры, пожалуйста: какие поручения Норвежское королевство дает этому мэру? ))
Свободу Брейвику!
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это кто у них на фронте? Динамо Киев?
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+3
Ответ Kemlo
Вот им самим интересно у мужчин соревноваться сами с собой?
Нам же интересно соревноваться на Кубке России. И им интересно
+6
-3
+3
Ответ Bag2879
А вот если б МОК и спортивные федерации проявляли последовательность и наличие воли, то такие вот городишки с крикливыми мэрами в миг лишались бы права проведения международных соревнований. Один раз так сделали бы, другой, день-два бы послушали визги из нескольких стран, а потом того и глядишь желающих сегрегировать по национальному признаку и поубавилось бы. Но, увы, этого не будет, как и нет, пардон, кохонес у спортивных чиновников
Да.Теннисный Уимблондон в пример.
+3
0
+3
Ответ Россия будет свободной
Разумеется, это решение примет не мэр. Это некая форма давления на ФИС.
А, то есть сначала ты пытаешься доказать, что мэр не есть часть государственного аппарата, а потом говоришь, что слова мэра - форма давления на ФИС. Хотя ты же у нас птенец гнезда ерджанова, от таких и не такое враньё было))
+6
-3
+3
Ответ Max9999
это кто у них на фронте? Динамо Киев?
Харлан с саблей.)
+3
0
+3
Ответ ta1ib
Да это больше троллинг был=) Ясное дело, что вся Европа тупо повестку отрабатывает, чем защищает какие-то там ценности. Видимо, когда вопрос касается стран Африки, Ближнего Востока - там какие-то другие ценности возобладают
Абсолютно верно.
+2
0
+2
Ответ Россия будет свободной
поражают юзеры, которые мне задают свои вопросы параллельно меня занося в черный список - так, что я не могу ответить им. Франку Небо не очень нравится, видимо, когда его уличают в безграмотности.
Сказала птичка ерджанова, которая сама в двух соседних сообщениях попалась на лжи))
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Ответ Авраам Вашингтон
"У одной страны спортсмены на фронте, а у другой в Граносене" ###, какие же европейские политики глупые(зависимые-лицемеры), он не замечает, что у кое-какой страны сейчас как раз все толковые спортсмены участвуют в мировых соревнованиях? Борцы, #####, за ценности Может вы боретесь за рынки углеводородов? И вам выгодно, когда Россия изолируется?
Кто участвует-то? Можно полный список огласить? Теннисисты, которые сами по себе, и НХЛовцы, которые уже давно в США?
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ссат, т норвежские пед... и, что у них все медали отберут русские, всегда были, есть и будете никчёмным душенками.
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Помнит пёс, как Вяльбе в 97м всё золото скосила. И Прокуроров не подкачал.
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