Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников в чемпионате мира-2025

Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум выступил против участия российских лыжников в чемпионате мира 2025 года.

«Мы не хотим видеть Россию в качестве страны-участницы. Будет невероятно и неправильно, если у одной страны спортсмены на фронте, а у другой – в «Граносене» (лыжном центре города – Sports.ru).

Поэтому мое послание российским спортсменам таково: вам не рады на ЧМ в Тронхейме», – заявил политик.

Член правления Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Эрик Ресте поддержал позицию Ранума.

«Речь идет о борьбе на международном уровне – борьбе за ценности. Поэтому для меня совершенно неправильно, если на соревнования FIS пригласят спортсменов из России и Беларуси. Я очень ясно дал понять это совету FIS», – сказал Ресте.