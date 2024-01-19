«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии 22 января

Теги Интер Лацио Фиорентина серия А Италия Наполи Суперкубок Италии Футбол

В финале Суперкубка Италии встретятся обладатель Кубка Италии и чемпион страны.

22 января в решающем матче сыграют «Интер» и «Наполи». Миланцы разгромили в полуфинале «Лацио» (3:0), неаполитанцы – «Фиорентину» (3:0).

В этом сезоне клубы уже встречались в Серии А. 3 декабря «Интер» одержал гостевую победу со счетом 3:0.

Никто не пришел на Суперкубок Италии в Саудовской Аравии. Оказалось, «Фиорентина» и «Лацио» никому не интересны

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6 комментариев
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лёгкая для Интера должна быть
+6
0
+6
В этот день Осимхен , который набирает форму , будет как раз играть против Гвинеи Бисау за Нигерию )
Так что если только чудо !
А что Интеру Кубок не нужен - это сказки Старого Арбата )
+3
0
+3
Ответ Назар Игорь
Не уверен. Турнир ни о чëм, а в серии А Юве на пятках, выкладываться не будут.
Будут, ибо призовые нормальные
+3
-1
+2
Ответ Назар Игорь
Не уверен. Турнир ни о чëм, а в серии А Юве на пятках, выкладываться не будут.
Будут, иначе уже сегодня слили бы
Надо было выкладываться или нет покажет время
+2
-1
+1
Такие лёгкие были полуфиналы и зачем они спрашивается нужны?
0
0
0
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