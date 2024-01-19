«Интер» сыграет с «Наполи» в финале Суперкубка Италии 22 января
В финале Суперкубка Италии встретятся обладатель Кубка Италии и чемпион страны.
22 января в решающем матче сыграют «Интер» и «Наполи». Миланцы разгромили в полуфинале «Лацио» (3:0), неаполитанцы – «Фиорентину» (3:0).
В этом сезоне клубы уже встречались в Серии А. 3 декабря «Интер» одержал гостевую победу со счетом 3:0.
Никто не пришел на Суперкубок Италии в Саудовской Аравии. Оказалось, «Фиорентина» и «Лацио» никому не интересны
Так что если только чудо !
А что Интеру Кубок не нужен - это сказки Старого Арбата )
Надо было выкладываться или нет покажет время