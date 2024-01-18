Чемпионат России по прыжкам. Дикиджи, Гуменник, Семененко и Алиев выступят в квалификации
19 января на чемпионате России по прыжкам мужчины выступят в квалификации.
Москва
Мужчины
Квалификация
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Участники
Михаил Алексахин
Вадим Воронов
Михаил Полянский
Иван Попов
Даниил Постарнаков
Макар Пузин
Павел Савченко
Никита Сарновский
Илья Строганов
Михаил Терновский
Михаил Тихонов
Роман Хамзин
ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента дается две попытки, потом суммируются баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов.
В основной раунд соревнований выходят 12 участников.
Вся надежда на мальчиков, иначе совсем грустный турнир получится.