Чемпионат России по прыжкам. Дикиджи, Гуменник, Семененко и Алиев выступят в квалификации

Теги сборная России результаты мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Макар Игнатов Евгений Семененко Егор Рухин Матвей Ветлугин Даниил Самсонов Глеб Лутфуллин Николай Колесников Владислав Дикиджи Михаил Полянский Арсений Федотов Марк Кондратюк Максим Автушенко Никита Сарновский Николай Угожаев Иван Попов Григорий Федоров Эдуард Карартынян Даниил Постарнаков Михаил Терновский Макар Пузин Михаил Тихонов Вадим Воронов Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Илья Строганов Роман Хамзин Михаил Алексахин Павел Савченко Фигурное катание

19 января на чемпионате России по прыжкам мужчины выступят в квалификации.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Мужчины

Квалификация

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляцияофициальный сайт Первого канала

Участники

Максим Автушенко 

Михаил Алексахин 

Дмитрий Алиев 

Матвей Ветлугин 

Вадим Воронов

Владислав Дикиджи

Петр Гуменник

Макар Игнатов 

Эдуард Карартынян 

Николай Колесников 

Марк Кондратюк 

Глеб Лутфуллин

Михаил Полянский

Иван Попов 

Даниил Постарнаков 

Макар Пузин 

Егор Рухин

Павел Савченко

Александр Самарин

Даниил Самсонов

Никита Сарновский

Евгений Семененко

Илья Строганов 

Михаил Терновский 

Михаил Тихонов 

Николай Угожаев 

Григорий Федоров 

Арсений Федотов 

Роман Хамзин 

ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента дается две попытки, потом суммируются баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов.

В основной раунд соревнований выходят 12 участников.

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11 комментариев
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Мальчики спасут этот турнир!
+35
0
+35
Ответ Sonyas
Мальчики спасут этот турнир!
Впрочем, как и весь сезон 😊
+33
-2
+31
Главные претенденты Дикиджи и Гуменник. ИМХО.
Вся надежда на мальчиков, иначе совсем грустный турнир получится.
+19
-4
+15
Где Лазарев?
+9
0
+9
Удачи всем, чистых прыжков. Будем смотреть и болеть.
+5
0
+5
Ответ фынский аксель
Где Лазарев?
И правда 😱
+3
0
+3
Очень интересно!
0
0
0
Вау, Самара) Даешь чистые квадлутцы!
0
0
0
Ответ Алёна Вода
Т.е. получается,--все пройдут через квалификацию, никто не освобождается. Ну ладно
Нет. Пройдут 12 лучших результатов
0
0
0
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