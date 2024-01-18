Чемпионат России по прыжкам. Дикиджи, Гуменник, Семененко и Алиев выступят в квалификации

19 января на чемпионате России по прыжкам мужчины выступят в квалификации.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Мужчины

Квалификация

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участники

Михаил Алексахин

Вадим Воронов

Михаил Полянский

Иван Попов

Даниил Постарнаков

Макар Пузин

Павел Савченко

Никита Сарновский

Илья Строганов

Михаил Терновский

Михаил Тихонов

Роман Хамзин

ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента дается две попытки, потом суммируются баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов.

В основной раунд соревнований выходят 12 участников.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве