Тимур Сулейманов: «Дагестан с точки зрения религии меняется в худшую сторону. Некоторые уникумы в горах полуголыми фотографируются. Это неприемлемо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Тимур Сулейманов религия Футбол

Тимур Сулейманов оценил изменения в Дагестане.

– Дагестан год от года сильно меняется? С закрытыми границами становится настоящим курортом.

– Да, очень сильно. И, знаешь, не только в лучшую сторону. С точки зрения религии – в худшую. Причем русских туристов в большинстве своем я могу только похвалить. Они уважают нашу культуру, традиции.

Но есть некоторые уникумы, кто приезжает в горы и начинает там полуголым фотографироваться. Да и среди наших хватает людей, кто наплевательски относится к традициям. К каждому же не подойдешь, замечания не сделаешь. В Дагестане много религиозных семей, особенно в горах, и это неприемлемо, на мой взгляд.

Но туризм очень быстро развивает регион, это правда. Я каждый год что-то новое для себя открываю, и с каждым приездом хочется возвращаться даже в те места, где уже был. Вот ты пришел на смотровую, сидишь, и перед тобой как будто картина нарисованная, а не реальность. Думаю, ну как такая красота вообще возможна?

Мы в последнее время забираемся в горы с гидами, они через 30 минут начинают торопить: все, поехали-поехали. А хочется посидеть, отключиться и смотреть на это часами, – сказал нападающий «Локомотива».

«Совмещать Рамадан со спортом очень сложно. За это время скидываю 6-7 кг. Но что делать?» Форвард «Локо» Сулейманов о посте

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92 комментария
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Деградировать в религиозном аспекте равно прогрессировать во всех остальных.
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Полуголые это в шортах?))
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+124
А то, что футболисты по полю в шортах бегают - это нормально? Или когда бойцы полуголыми обжимаются и бьют друг друга за деньги на глазах миллионов?
+123
-4
+119
Ответ Рашпель793
А то, что футболисты по полю в шортах бегают - это нормально? Или когда бойцы полуголыми обжимаются и бьют друг друга за деньги на глазах миллионов?
ну борцухам предъявлять как-то стремно, лучше до баб или до додиков докопаться)
+75
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+73
Арабская цивилизация была в свое время самой передовой, развитой и прогрессивной, пока с разбегу не ударилась в религию.
+68
-13
+55
Ответ tolobas
Комментарий скрыт
Религия есть мракобесие средневековое. Отход от невежества - это прогресс
+57
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Ответ Гоша Петров
Комментарий скрыт
Дагестанцы ведут себя в Москве хуже, чем у себя дома, но при этом жалуются, что когда русские приезжают к ним, фоткаются как-то не так. Двойные стандарты.
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Хабиб с утра в горах в шортах ...
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Удивительный парадокс: мусульмане оскорбляются на то, что иноверцы в их краях не следуют их обычаям, однако сами с поразительной статистикой отказываются следовать обычаям в немусульманских краях, более того - даже УК РФ.
+37
-1
+36
Ответ Рашпель793
А то, что футболисты по полю в шортах бегают - это нормально? Или когда бойцы полуголыми обжимаются и бьют друг друга за деньги на глазах миллионов?
на сколько я знаю то любые игры а тем более на деньги и за деньги в исламе запрещены и уж тем более обнимания полуголых мужиков на потеху толпе...
+34
-1
+33
Человек, живущий в Москве-столице РФ-целомудрия, сожалеет, что кто-то в каких-то горах фотографируется полуголым и не уважает традиции 😂😂😂😂 типичный верующий
+27
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Мне больше нравится как дагестанские борцухи полуголые друг друга каждый день на тренировках обнимают, соприкасаются меж собой интимными местами и это норма, а ходить в шортах нет:))
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Что плохого в том, чтоб фоткаться полуголыми? Не полностью голыми же. На пляж этому товарищу лучше не ходить тогда вообще. А то пострадает его тонкая душевная организация.
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Дагестанцы, а вас правда так сильно возбуждает вид голых коленей?
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Этот тот Тимурчик про уникумов рассуждает, который в Нижнем случайной девчонке на улице по шапке дал? Тот Тимурчик, который снимал свой заезд по обочине на своем мерседесике?
+17
0
+17
А почему исламские запреты, связанные с шортами и открытыми платьями, распространяются на русских туристов, не являющихся мусульманами?

И ещё вопрос коренным.

Подобные запреты существовали 35-40 лет назад?
+20
-3
+17
Ответ Гоша Петров
Комментарий скрыт
странное сравнение, бить людей нельзя если ты не на ринге. а вот в шортах, что ужасного и противозаконного? особенно с учетом что, Российская Федерация - светское государство.
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-1
+16
Резюмируем. Есть религия - нет развития. Чем больше развития - тем меньше религии.
+19
-3
+16
Причем здесь горы и религия ?
+17
-3
+14
даже некоторые женщины смеют ходить в шортах 🤬🤬
+17
-4
+13
а зачем чужие фотки смотреть?
+11
0
+11
опять Ивлеева со своими вечеринками?
+11
0
+11
🤡
+11
0
+11
А Москве плясать вокруг машин или баранов резать в центре города? Это как?
+12
-2
+10
Норм, глядишь, лет через 30-50 о дагестанских учёных слышать начнём или писателях. Это если тренд сохранится.
+10
0
+10
Ответ Насонов Дмитрий
Религия есть мракобесие средневековое. Отход от невежества - это прогресс
Абсолютно согласен. Религия главное зло человечества. Понимаю раньше дурили необразованных. На каких столбах стоит это все мракобесие сейчас?
+11
-2
+9
Наоборот, хорошо что потихоньку отходят от невежественного мировоззрения Мохаммеда.
+16
-8
+8
Ответ MikhaL
Резюмируем. Есть религия - нет развития. Чем больше развития - тем меньше религии.
любая религия и прогресс несовместимы...
+7
0
+7
У гор нет религий.
+7
0
+7
Ответ Boni R
Хабиб с утра в горах в шортах ...
На то он и уникум
+7
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+6
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