Тимур Сулейманов: «Дагестан с точки зрения религии меняется в худшую сторону. Некоторые уникумы в горах полуголыми фотографируются. Это неприемлемо»

Тимур Сулейманов оценил изменения в Дагестане.

– Дагестан год от года сильно меняется? С закрытыми границами становится настоящим курортом.

– Да, очень сильно. И, знаешь, не только в лучшую сторону. С точки зрения религии – в худшую. Причем русских туристов в большинстве своем я могу только похвалить. Они уважают нашу культуру, традиции.

Но есть некоторые уникумы, кто приезжает в горы и начинает там полуголым фотографироваться. Да и среди наших хватает людей, кто наплевательски относится к традициям. К каждому же не подойдешь, замечания не сделаешь. В Дагестане много религиозных семей, особенно в горах, и это неприемлемо, на мой взгляд.

Но туризм очень быстро развивает регион, это правда. Я каждый год что-то новое для себя открываю, и с каждым приездом хочется возвращаться даже в те места, где уже был. Вот ты пришел на смотровую, сидишь, и перед тобой как будто картина нарисованная, а не реальность. Думаю, ну как такая красота вообще возможна?

Мы в последнее время забираемся в горы с гидами, они через 30 минут начинают торопить: все, поехали-поехали. А хочется посидеть, отключиться и смотреть на это часами, – сказал нападающий « ».

«Совмещать Рамадан со спортом очень сложно. За это время скидываю 6-7 кг. Но что делать?» Форвард «Локо» Сулейманов о посте