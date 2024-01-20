Бобровский пропустил 4 шайбы от «Миннесоты» после 15 бросков и был заменен. Поражение досталось Столарцу
Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы от «Миннесоты» после 15 бросков и был заменен.
«Пантерс» проиграли «Уайлд» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин уступил место Энтони Столарцу во втором периоде после четвертого пропущенного гола.
Так как «Миннесота» забросила победную шайбу уже после замены, поражение было записано на счет Столарца, отразившего 9 бросков из 10.
В 34 играх в этом сезоне у Бобровского 21 победа при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,55.
Странно только, что у Боба на две секунды больше сыгранного времени, хотя заменили их одновременно.