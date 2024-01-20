Бобровский пропустил 4 шайбы от «Миннесоты» после 15 бросков и был заменен. Поражение досталось Столарцу

Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы от «Миннесоты» после 15 бросков и был заменен.

«Пантерс» проиграли «Уайлд» (4:6) в регулярном чемпионате .

Россиянин уступил место во втором периоде после четвертого пропущенного гола.

Так как « » забросила победную шайбу уже после замены, поражение было записано на счет Столарца, отразившего 9 бросков из 10.

В 34 играх в этом сезоне у Бобровского 21 победа при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,55.