Бобровский пропустил 4 шайбы от «Миннесоты» после 15 бросков и был заменен. Поражение досталось Столарцу

Теги Флорида Миннесота Сергей Бобровский НХЛ Энтони Столарц Хоккей

Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы от «Миннесоты» после 15 бросков и был заменен.

«Пантерс» проиграли «Уайлд» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ

Россиянин уступил место Энтони Столарцу во втором периоде после четвертого пропущенного гола. 

Так как «Миннесота» забросила победную шайбу уже после замены, поражение было записано на счет Столарца, отразившего 9 бросков из 10. 

В 34 играх в этом сезоне у Бобровского 21 победа при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,55. 

4 комментария
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Ответ ЭЮЯ
Что интересно, в тот же момент заменили и вратаря Миннесоты Флери. Я такое вижу впервые. Странно только, что у Боба на две секунды больше сыгранного времени, хотя заменили их одновременно.
Если были отложенные штрафы, мог успеть добежать до скамейки)
+4
0
+4
Что интересно, в тот же момент заменили и вратаря Миннесоты Флери. Я такое вижу впервые.
Странно только, что у Боба на две секунды больше сыгранного времени, хотя заменили их одновременно.
+2
0
+2
Ответ Александр Балабанов
Если были отложенные штрафы, мог успеть добежать до скамейки)
+
0
0
0
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