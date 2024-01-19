Беллингем выиграл в категории «Восходящая звезда» на Globe Soccer Awards. Хавбек «Реала» обошел Гави, Ямаля, Кайседо и Гвардиола

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Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком года по версии Globe Soccer Awards.

Полузащитник «Реала» победил в номинации «Восходящая звезда». Футболист не смог посетить церемонию, однако записал благодарственный видеоролик.

В число номинантов также входили Ламин Ямаль («Барселона»), Йошко ГвардиолМанчестер Сити»), Арда Гюлер («Реал Мадрид»), Гави («Барселона»), Энцо Фернандес («Челси»), Омар Файед («Нови-Пазар»), Мойсес Кайседо («Челси»), Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли») и Сауд Абдельхамид («Аль-Хилаль»).

Изображение: кадр из трансляции

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48 комментариев
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не знаю как вам, а я бы отдал награду восходящей звезды Лео Месси из американской медиалиги, 1 гол в 6 матчах и лига 1 для вас шутка??
+148
-23
+125
Ответ mr kovalsky
не знаю как вам, а я бы отдал награду восходящей звезды Лео Месси из американской медиалиги, 1 гол в 6 матчах и лига 1 для вас шутка??
И это в 36 лет
+67
-4
+63
Ответ madaev
Каждый раз тяжело верится, что Гвардиолу 21
Согласен , в 21 год уже лучший тренер современности …
+52
-2
+50
Ответ ман сити фейк
И это в 36 лет
и это в сильнейшей бургерлиге мира
+29
-4
+25
Мне кажется это не восходящая, а реально состоявшаяся звезда мирового футбола, он уже за ЗМ должен активно бороться)
+27
-4
+23
Гави и Ямал просто мусор на фоне Беллингема)
+40
-17
+23
Каждый раз тяжело верится, что Гвардиолу 21
+10
-1
+9
Ответ mr kovalsky
и это в сильнейшей бургерлиге мира
+опарный вратарь
+7
0
+7
Ответ madaev
Каждый раз тяжело верится, что Гвардиолу 21
Я тоже когда его увидель на ЧМ 22 думал старичок какой то, где же он был раньше , и какая у него карьера было до этого и вот специально уделил ему время для его биографии изучит ищу в Гугле и нашел и смотрю на возраст ёлки палки ему всего 21 был шоке от увиденного
+6
0
+6
Ответ marchellinos
Зря вы так. После нового года нет такой игры у него, как была до. Просто хорошая игра.
Если игрок меньше забивает, не означает, что он хуже стал играть. Вы, вероятно, не смотрите игры Реала. Два-три матча в этом сезоне он сыграл средне, в остальных на высочайшем уровне
+6
-1
+5
Ответ Альберт Багаутдинов
Мне кажется это не восходящая, а реально состоявшаяся звезда мирового футбола, он уже за ЗМ должен активно бороться)
Согласен
+4
-1
+3
Ответ Hi Hi
Дрибблинг Винисиуса Выносливость Вальверде Интеллект Модрича Точность Крооса Абсолютный универсал, и это в 20 лет
Ну не борщи😄
+3
-1
+2
Странно что не Месси выиграл
+5
-3
+2
Фифа:

1. Месси
2. Гави
3. Ямаль
+1
0
+1
Ответ Hi Hi
Ты матчи смотришь? Он играет на галактическом уровне, вчера трижды на дрибблинге чуть ли не в одиночку вскрыл всю оборону атлетико, а в конце и вовсе отдал сложнейшую голевую на Хоселу. В матче с Барселоной в первом голе одним пасом отрезал всю оборону и вывел Винисиуса 1 на 1. И при всем этом он умудряется пахать по всему полю
во первых он не играет на галактическом уровне, меньше надо смотреть звёздные войны, во вторых он там пас не отдавал,он собирался бить и получилось как пас. Советую походить немного на футбол.
+1
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+1
Ответ f0rmoceft
Если игрок меньше забивает, не означает, что он хуже стал играть. Вы, вероятно, не смотрите игры Реала. Два-три матча в этом сезоне он сыграл средне, в остальных на высочайшем уровне
вчерашняя игра против Атлетико в исполнении Джуда была вообще была пушка. Даже как-то не верится, что парню всего 20. Дело не только в технике, хотя в ней тоже есть, а в том, как он вел игру, взросло и опытно, как уже состоявшийся 30-летний полузащитник. Ну и технику все равно упомяну, он действительно напоминает Зидана, даже очень. Такая же чуть грубее, но все равно элегантное владение мячом. Честно признаюсь, не видел игру Зидана вживую, но по нарезкам кажется удивительным, что мужчина с таким телосложением так иногда даже неестественно элегантно обуздает мяч. Что-то такое в Джуде я тоже вижу. Например, когда Вини, Браим или Родриго получает мяч, по их движению видно, что они легко могут проскользнуть мимо пару противников, выйти из окружения 2-3 игроков, и это выглядит естественно. А вот по движению Джуда складывается впечатление, что он максимум может корпусом укрыть мяч, протащить физической силой, плечом задавить, ну и пас сделать неплохой, но никак не укладывается в голове, что он тоже умеет вот так выбраться из мощного прессинга на территории пару квадратных метров. Да еще и потом умудряется отдать обостряющий пас, вот зараза!)
+1
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Ответ mr kovalsky
не знаю как вам, а я бы отдал награду восходящей звезды Лео Месси из американской медиалиги, 1 гол в 6 матчах и лига 1 для вас шутка??
Я бы отдал Фредди Адду.
+1
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Ответ mr kovalsky
не знаю как вам, а я бы отдал награду восходящей звезды Лео Месси из американской медиалиги, 1 гол в 6 матчах и лига 1 для вас шутка??
А ты попробуй Оклахоме забить.☜(ﾟヮﾟ☜)
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Ответ Олег М
Ну не борщи😄
и где я тут борщу?) все в точности как я написал. Ах да, дрибблинг у Беллингема все таки лучше чем у Винисиуса
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Ответ Hi Hi
Дрибблинг Винисиуса Выносливость Вальверде Интеллект Модрича Точность Крооса Абсолютный универсал, и это в 20 лет
Еще бы удар Вальверде и безумие Рюдигера
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Ответ Llegenda del Club
во первых он не играет на галактическом уровне, меньше надо смотреть звёздные войны, во вторых он там пас не отдавал,он собирался бить и получилось как пас. Советую походить немного на футбол.
это был 100% пас, или ты умеешь читать его мысли?
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Ответ Proper Chels
Энцо, Гвардиол и Беллингем уже звезды.
Энцо и Беллингем - да, а про Гвардиола это шутка? Человек не имеет стабильного места в основе, одним из лучших на своей позиции его нельзя назвать, а для большинства он известен тем, что его отвозил сам Месси на ЧМ)
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Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
вчерашняя игра против Атлетико в исполнении Джуда была вообще была пушка. Даже как-то не верится, что парню всего 20. Дело не только в технике, хотя в ней тоже есть, а в том, как он вел игру, взросло и опытно, как уже состоявшийся 30-летний полузащитник. Ну и технику все равно упомяну, он действительно напоминает Зидана, даже очень. Такая же чуть грубее, но все равно элегантное владение мячом. Честно признаюсь, не видел игру Зидана вживую, но по нарезкам кажется удивительным, что мужчина с таким телосложением так иногда даже неестественно элегантно обуздает мяч. Что-то такое в Джуде я тоже вижу. Например, когда Вини, Браим или Родриго получает мяч, по их движению видно, что они легко могут проскользнуть мимо пару противников, выйти из окружения 2-3 игроков, и это выглядит естественно. А вот по движению Джуда складывается впечатление, что он максимум может корпусом укрыть мяч, протащить физической силой, плечом задавить, ну и пас сделать неплохой, но никак не укладывается в голове, что он тоже умеет вот так выбраться из мощного прессинга на территории пару квадратных метров. Да еще и потом умудряется отдать обостряющий пас, вот зараза!)
Точно такое же впечатление
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Ответ f0rmoceft
Если игрок меньше забивает, не означает, что он хуже стал играть. Вы, вероятно, не смотрите игры Реала. Два-три матча в этом сезоне он сыграл средне, в остальных на высочайшем уровне
Убедили.
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Куда не плюнь - Гвардиола номинирован). Во шарлотан
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Два чувака от саудитов. Сильно
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3 матча подряд не забивает белингем..
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И игроков обошёл и тренеров. Крут.
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Ответ rigobersong
Я не знаю бревно он или нет, на фоне белингема точно кудесник мяча, я на сухие факты отталкиваюсь, а по факту Гави лучший игрок 2023 года в своей возрастной категории.
Комментарий удален модератором
Просто Пиняй не участвовал
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