Беллингем выиграл в категории «Восходящая звезда» на Globe Soccer Awards. Хавбек «Реала» обошел Гави, Ямаля, Кайседо и Гвардиола
Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком года по версии Globe Soccer Awards.
Полузащитник «Реала» победил в номинации «Восходящая звезда». Футболист не смог посетить церемонию, однако записал благодарственный видеоролик.
В число номинантов также входили Ламин Ямаль («Барселона»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Арда Гюлер («Реал Мадрид»), Гави («Барселона»), Энцо Фернандес («Челси»), Омар Файед («Нови-Пазар»), Мойсес Кайседо («Челси»), Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли») и Сауд Абдельхамид («Аль-Хилаль»).
Изображение: кадр из трансляции
1. Месси
2. Гави
3. Ямаль