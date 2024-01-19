Беллингем выиграл в категории «Восходящая звезда» на Globe Soccer Awards. Хавбек «Реала» обошел Гави, Ямаля, Кайседо и Гвардиола

Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком года по версии Globe Soccer Awards.

Полузащитник «Реала» победил в номинации «Восходящая звезда». Футболист не смог посетить церемонию, однако записал благодарственный видеоролик.

В число номинантов также входили («Барселона»), (« »), Арда Гюлер (« »), Гави (« »), Энцо Фернандес («Челси»), Омар Файед («Нови-Пазар»), Мойсес Кайседо («Челси»), Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли») и Сауд Абдельхамид («Аль-Хилаль»).

Изображение: кадр из трансляции