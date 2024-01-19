«Футболисты выпивали раньше, что уж говорить. Но хоккейщиков перепить невозможно». Радимов об игроках его поколения

Теги ЦСКА Зенит Владислав Радимов Дмитрий Хохлов ЦСКА премьер-лига Россия КХЛ девушки и спорт алкоголь и спорт Winline Медиалига Это футбол, брат! Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов вспомнил, как развлекались игроки хоккейного ЦСКА на сборе.

– Современные футболисты даже близко не способны столько выпить, сколько раньше…

– Ну ты тоже не демонизируй наше поколение. Но то, что раньше выпивали, что уж говорить. Я это прекрасно знаю. На базе с хоккейщиками моего поколения… Их перепить невозможно.

Еще была история на базе в Архангельском. Мы жили с Хохловым. На втором этаже база футбольной команды, на третьем – хоккейной. Хоккейщики очень долго сидели на сборах. Виктор Тихонов и его последователи держали их там 250 дней в году.

У них был веревочный трап. В 11 часов вечера мы вышли с Хохловым на балкон, смотрим – скинули трап сверху. И вдруг наверх ползет телка: мини-юбка, чулочки. Спрашивает: «А Игорь где?» – «Мы не Игорь, ты куда?» – «А, мне на третий!» И поползла дальше. Хохлов ей: «Может, на час задержишься на втором?»

Так что хоккейщики чудили. Хотя мы тоже не святые были, – сказал бывший хавбек ЦСКА и «Зенита», а ныне главный тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер» в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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57 комментариев
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Хоккейщиков))) Футбольщик, блин
+50
-2
+48
Ответ Антиплащ
А как бухают шахматисты...Жесть просто и мрак. Никто и рядом не стоит ))))
Шахматщики
+41
0
+41
А как бухают шахматисты...Жесть просто и мрак. Никто и рядом не стоит ))))
+33
-2
+31
Ну раз даже Радимову это не по силам, то действительно..
+27
-2
+25
Ответ Melnikov1968
Может все-таки хоккеисты? Радимов рассказывает истории, которые травили ветераны ЦСКА времен Харламова, Михайлова, Петрова и др. Плагиат чистой воды.
это не плагиат, а традиции бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение
+12
0
+12
Ответ Антиплащ
А как бухают шахматисты...Жесть просто и мрак. Никто и рядом не стоит ))))
Это ты еще с городошниками не пил
+11
-1
+10
Вот так выглядит со стороны выражение "вверх по карьерной лестнице".
+7
0
+7
Ответ Roman Roman
это не плагиат, а традиции бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение
Они из-за этих традиций поумирали все раньше времени.
+4
0
+4
Битва якодзун намечается. Без бутылки не разобраться😎
+3
-1
+2
А что можешь сказать про баскетбольщиков, волейбольщиков, гандбольщиков, бейсбольщиков?
+4
-2
+2
Нужно признать, что у "Это футбол, брат", интервью с ним и с Игорем Корнеевым на 5 +. Особенно их воспоминания о первой пятилетке тех самых 90-х. А то что у Корнеева нет гражданства России очень удивило.
+2
0
+2
Ответ Groznyi2024
Это ты еще с городошниками не пил
Я бы наверное не выжил)))
+2
0
+2
Ответ Антиплащ
А как бухают шахматисты...Жесть просто и мрак. Никто и рядом не стоит ))))
Не шахматисты, а шахматщики)
+2
0
+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Битва якодзун намечается. Без бутылки не разобраться😎
"Таким образом, имя победителя турнира выяснится в воскресной схватке двух йокодзун."
+2
0
+2
Ответ Дамир
Шахматщики
Шахматчики ))
+1
0
+1
Ответ Жорег Борщофф
А смысл книги или кино обсуждать? У каждого своё восприятие, а это истории для "чисто поржать". Мы на Спортс.ру, а Это футбол, брат! =)
Не брат ты мне)
+1
0
+1
А теперь бухальщики, как и принято, начали учить жизни молодое поколение
+1
0
+1
Они и теперь так же чудят - вон, Ничушкин, н-р :)
+1
0
+1
новостники просто феерят!
это вью я смотрел на матче пару месяцев назад!)))
вы в спячке?
+2
-1
+1
Ну Радимов эксперт по тому как грамотно "пригубить"))
+4
-3
+1
Ответ Христиан Юла
А.. А ты помнишь, в каком матче С. Богданович дебютировал в сборной России?
а когда Вьюн сыграл за сб СССР, ПОМНИШЬ?)
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Ответ Мукунку хороший
Не брат ты мне)
Вот и кино обсудили. =)
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Ответ Фут.Боль
Вот так выглядит со стороны выражение "вверх по карьерной лестнице".
Вверх по лестнице, ведущей вниз.
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Ответ MikhaL
Заложил Хохлова)
Не Хохлова, о Хохла. Влад говорил о нём именно так.
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Ответ Христиан Юла
Не Хохлова, о Хохла. Влад говорил о нём именно так.
а кто у них третий друг ты в курсе?
не знаю, как сейчас, но раньше катались друг к дружке на каждую днюху
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0
Ответ Александр Васильев
а кто у них третий друг ты в курсе? не знаю, как сейчас, но раньше катались друг к дружке на каждую днюху
Радимов, Кержаков, Аршавин, Быстров и Денисов. То есть пятеро, а не трое.
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Ответ Александр Васильев
а кто у них третий друг ты в курсе? не знаю, как сейчас, но раньше катались друг к дружке на каждую днюху
Или ты про ЦСКА?
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Ответ Христиан Юла
Радимов, Кержаков, Аршавин, Быстров и Денисов. То есть пятеро, а не трое.
нет, Семак
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Ответ Александр Васильев
нет, Семак
А.. А ты помнишь, в каком матче С. Богданович дебютировал в сборной России?
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Ответ Roman Roman
ещё и Хохлова слил
Хороший товарищ)
0
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