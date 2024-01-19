«Футболисты выпивали раньше, что уж говорить. Но хоккейщиков перепить невозможно». Радимов об игроках его поколения

Владислав Радимов вспомнил, как развлекались игроки хоккейного ЦСКА на сборе.

– Современные футболисты даже близко не способны столько выпить, сколько раньше…

– Ну ты тоже не демонизируй наше поколение. Но то, что раньше выпивали, что уж говорить. Я это прекрасно знаю. На базе с хоккейщиками моего поколения… Их перепить невозможно.

Еще была история на базе в Архангельском. Мы жили с Хохловым. На втором этаже база футбольной команды, на третьем – хоккейной. Хоккейщики очень долго сидели на сборах. Виктор Тихонов и его последователи держали их там 250 дней в году.

У них был веревочный трап. В 11 часов вечера мы вышли с на балкон, смотрим – скинули трап сверху. И вдруг наверх ползет телка: мини-юбка, чулочки. Спрашивает: «А Игорь где?» – «Мы не Игорь, ты куда?» – «А, мне на третий!» И поползла дальше. Хохлов ей: «Может, на час задержишься на втором?»

Так что хоккейщики чудили. Хотя мы тоже не святые были, – сказал бывший хавбек и «Зенита», а ныне главный тренер медиафутбольной команды « » в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»