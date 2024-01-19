Эдерсон – лучший вратарь 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Он опередил Куртуа и Буну

Теги Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу рейтинги Сборная Марокко по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Тибо Куртуа Яссин Буну Эдерсон Globe Soccer Awards Футбол

Эдерсон признан лучшим вратарем 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Бразильский голкипер, сделавший требл с «Манчестер Сити», опередил двух других финалистов – Яссина БунуАль-Хилаль» / Марокко), Тибо КуртуаРеал» / Бельгия).

Подробная статистика 30-летнего Эдерсона доступна здесь.

Globe Soccer Awards – ежегодная премия в области футбола, которую вручает в Дубае с 2010 года.

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
так-то у Месси 0 пропущенных голов
+40
-7
+33
Ответ error505
Родри бы оценили
Его оценили - лучший хавбек по версии этой премии :)
+18
-1
+17
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Наконец-то, начали оценивать игроков Сити по достоинству!
Родри бы оценили
+14
-1
+13
Наконец-то, начали оценивать игроков Сити по достоинству!
+14
-2
+12
здесь тоже будут Месси награждать?
+10
-4
+6
Ответ error505
здесь тоже будут Месси награждать?
Однозначно! Сам Адам Кадыров будет награждать )))
+2
0
+2
Лучшими в прошлом сезоне у Сити были Родри, Кевин и Гюндоган, на голову лучшими, люди просто за решали сезон. Да и Холланд наколотил мешок голов.
Но им не дали Ни Че Го.
Зато этому днарю, который типа умеет играть ногами и больше ничего, смотреть игру которого без валидола нельзя- насували чашек со всех сторон. А он даже в топ 20 вратарей Европы по продвинутой статистике не зашел.
Кроссворд. И цирк
+3
-1
+2
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Его конечно за бортом оставили. Хотя, заслуживает самой высокой оценки!!!
В смысле? Как раз на удивление наградили, хоть кто-то додумался))
+2
0
+2
Ответ #SharkTeam
Когда у него в последний раз привоз был скажи? Вот Алисон и пятеры пропускает и нет-нет да привозит
И это не мешает быть ему лучше. И в сборной Алисон первый номер. Это как сравнивать Нойера и Тер Штегена.
+1
0
+1
Ответ Abdul Aziz
а что тут делает Бону и Куртуа, тебе не интересно? По логике они тут вообще не должны быть. да и Эдерсон средний, но титулы сделали свое дело.
а кому давать лучшего вратаря? кого ты туда хочешь влепить? Онану?)) или МАТС с супер евротурнирами?))
+1
0
+1
Ответ Avdeev Vladislav
В смысле? Как раз на удивление наградили, хоть кто-то додумался))
Я имел ввиду FIFA)
+1
0
+1
Ответ error505
Родри бы оценили
Его конечно за бортом оставили. Хотя, заслуживает самой высокой оценки!!!
+2
-1
+1
Лучший вратарь мира , а в сборной на лавке сидит 🤷‍♂️
+2
-1
+1
Ну какой он лучший? Привозила привозилой. Это из той серии - чувак стоял в воротах Сити, как стоял? - да по барабану, и так сойдет
+4
-3
+1
Ответ Дядя ТУРА
так-то у Месси 0 пропущенных голов
Месси перепутать с Жиру !
Это Вы лихо )
0
0
0
Месси должен был забрать, у него Копа Америка 2021 и 0 пропущеных в МЛС.
0
0
0
👃 нос как оказался здесь??
0
0
0
А в 2012 году по версии Globo лучшим в мире был Акинфеев!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий