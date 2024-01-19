Эдерсон – лучший вратарь 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Он опередил Куртуа и Буну
Эдерсон признан лучшим вратарем 2023 года по версии Globe Soccer Awards.
Бразильский голкипер, сделавший требл с «Манчестер Сити», опередил двух других финалистов – Яссина Буну («Аль-Хилаль» / Марокко), Тибо Куртуа («Реал» / Бельгия).
Подробная статистика 30-летнего Эдерсона доступна здесь.
Globe Soccer Awards – ежегодная премия в области футбола, которую вручает в Дубае с 2010 года.
Но им не дали Ни Че Го.
Зато этому днарю, который типа умеет играть ногами и больше ничего, смотреть игру которого без валидола нельзя- насували чашек со всех сторон. А он даже в топ 20 вратарей Европы по продвинутой статистике не зашел.
Кроссворд. И цирк
Это Вы лихо )