Эдерсон – лучший вратарь 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Он опередил Куртуа и Буну

Эдерсон признан лучшим вратарем 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Бразильский голкипер, сделавший требл с « », опередил двух других финалистов – (« » / ), (« » / ).

Подробная статистика 30-летнего доступна здесь.

– ежегодная премия в области футбола, которую вручает в Дубае с 2010 года.