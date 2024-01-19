Терри и Каземиро на Globe Soccer Awards получили призы за достижения в игровой карьере, Скалони – в тренерской

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Джон Терри и Каземиро получили призы на Globe Soccer Awards.

Бывший защитник «Челси» и полузащитник «Манчестер Юнайтед» стали обладателями наград за достижения в игровой карьере.

Англичанин пять раз становился победителем АПЛ, по разу – Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также завоевывал другие трофеи. У бразильца три победы в Ла Лиге, 5 – в ЛЧ, 3 – на клубном чемпионате мира, а также иные призы.

За успехи в течение тренерской карьеры награду получил возглавляющий сборную Аргентины Лионель Скалони. Он привел команду к победе на ЧМ-2022.

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4 комментария
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Даже Скалони наградили, а мессифаны всё ноют
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Месси должен был забрать, у него гол в МЛС
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