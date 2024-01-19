Терри и Каземиро на Globe Soccer Awards получили призы за достижения в игровой карьере, Скалони – в тренерской
Джон Терри и Каземиро получили призы на Globe Soccer Awards.
Бывший защитник «Челси» и полузащитник «Манчестер Юнайтед» стали обладателями наград за достижения в игровой карьере.
Англичанин пять раз становился победителем АПЛ, по разу – Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также завоевывал другие трофеи. У бразильца три победы в Ла Лиге, 5 – в ЛЧ, 3 – на клубном чемпионате мира, а также иные призы.
За успехи в течение тренерской карьеры награду получил возглавляющий сборную Аргентины Лионель Скалони. Он привел команду к победе на ЧМ-2022.