Терри и Каземиро на Globe Soccer Awards получили призы за достижения в игровой карьере, Скалони – в тренерской

Джон Терри и Каземиро получили призы на Globe Soccer Awards.

Бывший защитник « » и полузащитник « » стали обладателями наград за достижения в игровой карьере.

Англичанин пять раз становился победителем , по разу – Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также завоевывал другие трофеи. У бразильца три победы в Ла Лиге, 5 – в ЛЧ, 3 – на клубном чемпионате мира, а также иные призы.

За успехи в течение тренерской карьеры награду получил возглавляющий сборную Аргентины Лионель Скалони. Он привел команду к победе на ЧМ-2022.