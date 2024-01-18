Кубок мира. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг стартует 2-й, Вирер – 3-й, Виттоцци – 4-й, Тандревольд – 27-й, Симон – 39-й, Брезаз-Буше – 43-й, Ханна Оберг – 45-й

19 января в Антхольце на Кубке мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Женщины

Укороченная индивидуальная гонка

Начало – 16:20 по московскому времени. Прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.

Старт-лист

2. (Швеция)

3. (Италия)

4. Тереза Воборникова (Чехия)

6. (Италия)

10. (Франция)

12. Марит Скуган (Норвегия)

13. Хаузер (Австрия)

14. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

17. (Швеция)

19. (Словения)

21. (Швеция)

24. (Германия)

27. (Норвегия)

29. (Норвегия)

30. (Германия)

33. Янина Хеттих- (Германия)

37. (Германия)

39. (Франция)

41. (Швеция)

43. Жюстин Брезаз- (Франция)

45. (Швеция)

48. Юни Арнеклейв (Норвегия)

50. (Франция)

56. (Чехия)

64. Марен Киркеэйде (Норвегия)

Дата проведения 19 января, 15.40

Стартовый лист