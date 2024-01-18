Кубок мира. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг стартует 2-й, Вирер – 3-й, Виттоцци – 4-й, Тандревольд – 27-й, Симон – 39-й, Брезаз-Буше – 43-й, Ханна Оберг – 45-й

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19 января в Антхольце на Кубке мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Женщины

Укороченная индивидуальная гонка

Начало – 16:20 по московскому времени. Прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.

Старт-лист 

2. Эльвира Оберг (Швеция)

3. Доротея Вирер (Италия)

4. Тереза Воборникова (Чехия)

6. Лиза Виттоцци (Италия)

10. Софи Шово (Франция)

12. Марит Скуган (Норвегия)

13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

14. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

17. Муна Брурссон (Швеция) 

19. Анамария Лампич (Словения)

21. Анна Магнуссон (Швеция) 

24. Ванесса Фойгт (Германия) 

27. Ингрид Тандревольд (Норвегия) 

29. Каролине Кноттен (Норвегия)

30. София Шнайдер (Германия) 

33. Янина Хеттих-Вальц (Германия) 

37. Франциска Пройс (Германия)

39. Жюлия Симон (Франция)

41. Линн Перссон (Швеция) 

43. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) 

45. Ханна Оберг (Швеция) 

48. Юни Арнеклейв (Норвегия) 

50. Лу Жанмонно (Франция) 

56. Маркета Давидова (Чехия)

64. Марен Киркеэйде (Норвегия)

Дата проведения
19 января, 15.40
Онлайн гонки

Этап 6, Антхольц, Италия. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Йоанна Якела
2  Эльвира Оберг
3  Доротея Вирер
4  Тереза Воборникова
5  Анастасия Меркушина
6  Лиза Виттоцци
7  Алина Стремоус
8  Эми Басерга
9  Анна Гандлер
10  Софи Шово
11  Лотте Лие
12  Марит Скуган
13  Лиза Тереза Хаузер
14  Лена Хекки-Гросс
15  Эмма Лундер
16  Анастасия Толмачева
17  Муна Брурссон
18  Самуэла Комола
19  Анамария Лампич
20  Сюзан Кюэльм
21  Анна Магнуссон
22  Дидра Ирвин
23  Йоханна Пуфф
24  Ванесса Фойгт
25  Туули Томингас
26  Байба Бендика
27  Ингрид Ланмарк Тандревольд
28  Валентина Димитрова
29  Каролине Кноттен
30  София Шнайдер
31  Джессика Йислова
32  Суви Минккинен
33  Янина Хеттих-Вальц
34  Полона Клеменчич
35  Юлия Джима
36  Тамара Штайнер
37  Франциска Пройс
38  Аита Гаспарин
39  Жюлия Симон
40  Майя Клутенс
41  Линн Перссон
42  Анна Мака
43  Жюстин Брезаз-Буше
44  Ирина Петренко (Варвинец)
45  Ханна Оберг
46  Ребекка Пасслер
47  Сара Андерссон
48  Юни Арнеклейв
49  Бенита Пайффер
50  Лу Жанмонно
51  Жанна Ришар
52  Кайса Керанен
53  Микела Каррара
54  Мария Здравкова
55  Дарси Мортон
56  Маркета Давидова
57  Келси Дикинсон
58  Андрея Мездря
59  Наталия Сидорович (Томашевска)
60  Аои Сато
61  Наталья Кочергина
62  Анна Юппе
63  Го Ын Чжон
64  Марен Киркеэйде
65  Чхои Юна
66  Надя Мозер
67  Лора Христова
68  Элиза Гаспарин
69  Лена Репинч
70  Мария Ременова
71  Кристина Дмитренко
72  Алла Гиленко
73  Лидия Жураускайте
74  Укалек Астри Слеттемарк
75  Аника Козица
76  Селина Гротиан
77  Жаклин Гарсо
78  Санита Булина
79  Полина Егорова
80  Регина Эрмитс (Ойя)
81  Венла Лехтонен
82  Соня Лейнамо
83  Ханна-Брита Каасик
84  Сара Скаттоло
85  Сандра Булина
86  Дуня Здоуц
87  Дарья Гембицка
88  Елена Чиркова
89  Жива Клеменчич
90  Люция Харватова
91  Алена Макарова (Иванова)
92  Екатерина Аввакумова
93  Хлоя Левинс
94  Жилонн Гигонна
95  Юдита Траубайте
96  Хикару Фукуда
97  Ида Лиен
98  Даниэла Кадева
99  Анна Кривонос
100  Галина Вишневская

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