Кубок мира. Индивидуальная гонка. Эльвира Оберг стартует 2-й, Вирер – 3-й, Виттоцци – 4-й, Тандревольд – 27-й, Симон – 39-й, Брезаз-Буше – 43-й, Ханна Оберг – 45-й
19 января в Антхольце на Кубке мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.
Кубок мира по биатлону-2023/24
6-й этап
Антхольц, Италия
Женщины
Укороченная индивидуальная гонка
Начало – 16:20 по московскому времени. Прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.
Старт-лист
2. Эльвира Оберг (Швеция)
3. Доротея Вирер (Италия)
4. Тереза Воборникова (Чехия)
6. Лиза Виттоцци (Италия)
10. Софи Шово (Франция)
12. Марит Скуган (Норвегия)
13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
14. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
17. Муна Брурссон (Швеция)
19. Анамария Лампич (Словения)
21. Анна Магнуссон (Швеция)
24. Ванесса Фойгт (Германия)
27. Ингрид Тандревольд (Норвегия)
29. Каролине Кноттен (Норвегия)
30. София Шнайдер (Германия)
33. Янина Хеттих-Вальц (Германия)
37. Франциска Пройс (Германия)
39. Жюлия Симон (Франция)
41. Линн Перссон (Швеция)
43. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
45. Ханна Оберг (Швеция)
48. Юни Арнеклейв (Норвегия)
50. Лу Жанмонно (Франция)
56. Маркета Давидова (Чехия)
64. Марен Киркеэйде (Норвегия)
- Дата проведения
- 19 января, 15.40