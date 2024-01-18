Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Йенссен, Валнес, Таугбель, Пеллегрино, Шанава, Ангер выступят в классическом спринте

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная США спринт Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Эндрю Масгрэйв Эвен Нортуг сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Ховард Сулос Таугбель Оскар Свенссон Ришар Жув Люка Шанава Харальд Амундсен Юхан Хагстрем Маттис Стенсхаген Эрик Валнес Ансгар Эвенсен Бен Огден Эдвин Ангер Лыжи

19 января на Кубке мира в Оберхофе пройдет мужской спринт классическим стилем.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

5-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14:50 по московскому времени, начало финалов – 17:20 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист 

2. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

4. Эдвин Ангер (Швеция)

7. Оскар Свенссон (Швеция)

8. Юхан Хагстрем (Швеция) 

12. Федерико Пеллегрино (Италия)

14. Эвен Нортуг (Норвегия) 

16. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) 

19. Калле Халварссон (Швеция) 

20. Эрик Валнес (Норвегия) 

22. Люка Шанава (Франция) 

23. Ришар Жув (Франция) 

24. Матс Вильям Йенссен (Норвегия) 

26. Харальд Амундсен (Норвегия) 

28. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 

30. Бен Огден (США)

48. Маттис Стенсхаген (Норвегия) 

51. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) 

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8 комментариев
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Кэфы на завтрашний спринт:

Внук 1,29
Вальнесс 4,00(хотя днём даже 5 было)
Таугболь 29
Эвенсен 33
Амундсен 40
Огден, Калле и Пеле 43

По мне, на Клэбо несколько завышено. Всё таки он после болезни и без соревновательной практики. Может и проиграть Вальнессу. Вспомним спринт в Давосе прошлого сезона, где он в такой же ситуации уступил Пеллегрино.

По мне лучше на внучка кэф 1,8 поставить, а на Эрика 3,5
Более реально выглядит.
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Зря не выделили Мочеллини. Всё таки возвращение на КМ призёра нескольких гонок прошлого сезона. К тому, в начале января выиграл он несколько гонок на Альпийском кубке.

Интересно будет глянуть на него.
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ждем победы 💞🔥
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Масгрейв из за мозахизма спринт бежит ? 😀
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Ответ gerr_max
Кэфы на завтрашний спринт: Внук 1,29 Вальнесс 4,00(хотя днём даже 5 было) Таугболь 29 Эвенсен 33 Амундсен 40 Огден, Калле и Пеле 43 По мне, на Клэбо несколько завышено. Всё таки он после болезни и без соревновательной практики. Может и проиграть Вальнессу. Вспомним спринт в Давосе прошлого сезона, где он в такой же ситуации уступил Пеллегрино. По мне лучше на внучка кэф 1,8 поставить, а на Эрика 3,5 Более реально выглядит.
1.5 на Клебо это пик
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Ответ gerr_max
Зря не выделили Мочеллини. Всё таки возвращение на КМ призёра нескольких гонок прошлого сезона. К тому, в начале января выиграл он несколько гонок на Альпийском кубке. Интересно будет глянуть на него.
Комментарий удален модератором
Ответ Drob003
Комментарий удален модератором
Всему свое время
Во время гонок людей хватает
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Ответ gerr_max
Зря не выделили Мочеллини. Всё таки возвращение на КМ призёра нескольких гонок прошлого сезона. К тому, в начале января выиграл он несколько гонок на Альпийском кубке. Интересно будет глянуть на него.
В спринте в середине сезона редко с наскока можно хороший результат выдать
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