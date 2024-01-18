Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Йенссен, Валнес, Таугбель, Пеллегрино, Шанава, Ангер выступят в классическом спринте

19 января на Кубке мира в Оберхофе пройдет мужской спринт классическим стилем.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

5-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14:50 по московскому времени, начало финалов – 17:20 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

2. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

4. Эдвин Ангер (Швеция)

7. Оскар Свенссон (Швеция)

8. Юхан Хагстрем (Швеция)

12. Федерико Пеллегрино (Италия)

14. Эвен Нортуг (Норвегия)

16. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

19. Калле Халварссон (Швеция)

20. Эрик Валнес (Норвегия)

22. Люка Шанава (Франция)

23. Ришар Жув (Франция)

24. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

26. Харальд Амундсен (Норвегия)

28. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

30. Бен Огден (США)

48. Маттис Стенсхаген (Норвегия)

51. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)