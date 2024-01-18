Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков выйдут на лед в квалификации

Теги сборная России результаты пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Алексей Брюханов Юлия Артемьева Елизавета Осокина Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Наталья Хабибуллина Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Анастасия Чернышова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Владислав Вильчик Фигурное катание

19 января на чемпионате России по прыжкам пары выйдут на лед в квалификации.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Пары

Квалификация

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляцияофициальный сайт Первого канала

Участники

Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина  — Александр Галлямов 

Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик 

Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков 

Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один подкрут, один сольный прыжок и один выброс. На исполнение каждого элемента дается только одна попытка (за исключением элементов в 4 оборота – на них дается две попытки).

В основной раунд соревнований выходят 8 пар.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве

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2 комментария
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в основной раунд выходят 8 пар, а ничего что их всего 8))))
+9
0
+9
Ответ Олег Васильев
в основной раунд выходят 8 пар, а ничего что их всего 8))))
Их 10, тут список не полный
+4
0
+4
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