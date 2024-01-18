Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков выйдут на лед в квалификации
19 января на чемпионате России по прыжкам пары выйдут на лед в квалификации.
Москва
Пары
Квалификация
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Участники
Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина — Александр Галлямов
Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина — Артем Грицаенко
Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик
Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один подкрут, один сольный прыжок и один выброс. На исполнение каждого элемента дается только одна попытка (за исключением элементов в 4 оборота – на них дается две попытки).
В основной раунд соревнований выходят 8 пар.