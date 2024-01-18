Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков выйдут на лед в квалификации

19 января на чемпионате России по прыжкам пары выйдут на лед в квалификации.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Пары

Квалификация

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участники

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— Артем Грицаенко

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Наталья Хабибуллина —

ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один подкрут, один сольный прыжок и один выброс. На исполнение каждого элемента дается только одна попытка (за исключением элементов в 4 оборота – на них дается две попытки).

В основной раунд соревнований выходят 8 пар.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве