НБА. «Бостон» встретится с «Денвером», «Лейкерс» – с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

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Матч «Голден Стэйт» – «Даллас» перенесен в связи с внезапной смертью тренера Деяна Милоевича.

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.