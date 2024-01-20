НБА. «Бостон» встретится с «Денвером», «Лейкерс» – с «Бруклином» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Бостон» встретится с «Денвером», «Лейкерс» – с «Бруклином».
Матч «Голден Стэйт» – «Даллас» перенесен в связи с внезапной смертью тренера Деяна Милоевича.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 20 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 20 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 20 января, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 20 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 20 января, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 20 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Будет первое поражение?
Бостон да, на Востоке серьезных конкурентов вряд ли будет иметь.
На Западе Миннесота и ЛАК прямо сейчас сильнее.