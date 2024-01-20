НБА. «Бостон» встретится с «Денвером», «Лейкерс» – с «Бруклином» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Денвер Индиана Лейкерс Майами Бруклин Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Бостон» встретится с «Денвером», «Лейкерс» – с «Бруклином».

Матч «Голден Стэйт» – «Даллас» перенесен в связи с внезапной смертью тренера Деяна Милоевича.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Сан-Антонио
Дата проведения
20 января, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Филадельфия
Дата проведения
20 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Бостон – Денвер
Дата проведения
20 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Майами – Атланта
Дата проведения
20 января, 04.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Финикс
Дата проведения
20 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Портленд – Индиана
Дата проведения
20 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Бруклин
Дата проведения
20 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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17 комментариев
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Бостон - Денвер, репетиция финала?
+11
-4
+7
Ответ Xellos Sama
Бостон - Денвер, репетиция финала?
Та не, опять Хит через плей ин в финал попадут)
+5
-1
+4
Ответ Nbw77785
Вся страна за Бруклин!
Я за Санз!
+3
-1
+2
Ответ Nbw77785
Вся страна за Бруклин!
Данечка с каждым таким сообщением гсв будут опускатся все ниже по турнирной таблице
+2
0
+2
Отлично, сегодня Халибертон + Сиакам в гостях. Начиная с 2009 года у ПТБ 14-1 стата дома против Пейсерс. В Б2Б может и будут шансы, но веры особо нет.
+3
-3
0
Вся страна за Бруклин!
+5
-5
0
Напомню, что Бостон идёт 20-0 в ТД Гардене.
Будет первое поражение?
+3
-3
0
«Лейкерс» предлагают пак из Д’Анджело, Худ-Шифино, пика 1 раунда 2029 года и дополнительную драфт-компенсации. Переговоры встали, но могут быть возобновлены. Скорее всего, с участием третьей команды. Хотя уже поверить в то, что Деджонте без третьей стороны уйдет невозможно, ибо «Атланте» нужны узкопрофильные активы, и мало кто их может предложить.
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Вемба сегодня играет? Есть у кого информация?
0
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Ответ Xellos Sama
Бостон - Денвер, репетиция финала?
Я бы не был в этом сезоне так уверен.
Бостон да, на Востоке серьезных конкурентов вряд ли будет иметь.
На Западе Миннесота и ЛАК прямо сейчас сильнее.
+1
-1
0
Ответ Nbw77785
Вся страна за Бруклин!
Кроме болельщиков Лейкерс
+1
-1
0
Ответ Вадим flanec
Я за Санз!
Присоединяюсь!
0
0
0
Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
«Лейкерс» предлагают пак из Д’Анджело, Худ-Шифино, пика 1 раунда 2029 года и дополнительную драфт-компенсации. Переговоры встали, но могут быть возобновлены. Скорее всего, с участием третьей команды. Хотя уже поверить в то, что Деджонте без третьей стороны уйдет невозможно, ибо «Атланте» нужны узкопрофильные активы, и мало кто их может предложить.
Атланта требует Ривза, не будет обмена, если только кто-то за ДЛо не предложит отличные активы
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Ответ Interest1
Вемба сегодня играет? Есть у кого информация?
Есть. У всех. Он не играет
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