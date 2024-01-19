Роналду награжден как лучший игрок Ближнего Востока и лучший бомбардир года на Globe Soccer Awards
Криштиану Роналду получил два приза на Globe Soccer Awards.
Нападающий «Аль-Насра» признан лучшим футболистом на Ближнем Востоке. Он обошел Карима Бензема («Аль-Иттихад»), Рияда Мареза («Аль-Ахли» Джидда), Салема Аль-Досари («Аль-Хилаль») и Мохамеда Эль-Шенави («Аль-Ахли» Каир).
Также Роналду признан лучшим бомбардиром года и получил за это награду имени Диего Марадоны, статуэтку в виде аргентинца. Португалец отметился 54 голами за 59 матчей в 2023-м.
А вот глобе сокер да, конторка семьи роналду
Просто позор, всё что связано с Рональду
🥇Чемпион Европы и победитель Лиги Наций
🏅Чемпион Англии, Испании и Италии
✨ Лучший бомбардир в истории Лиги Чемпионов, Чемпионатов Европы, Реал Мадрид и в истории национальных сборных
⚽ 873+249 по гол+пас за всю фантастическую карьеру
Криштиану - лучший футболист в истории футбола 🐏 🇵🇹