Роналду награжден как лучший игрок Ближнего Востока и лучший бомбардир года на Globe Soccer Awards

Криштиану Роналду получил два приза на Globe Soccer Awards.

Нападающий « » признан лучшим футболистом на Ближнем Востоке. Он обошел (« »), («Аль-Ахли» Джидда), Салема Аль-Досари (« ») и Мохамеда Эль-Шенави («Аль-Ахли» Каир).

Также Роналду признан лучшим бомбардиром года и получил за это награду имени Диего Марадоны, статуэтку в виде аргентинца. Португалец отметился 54 голами за 59 матчей в 2023-м.