Роналду награжден как лучший игрок Ближнего Востока и лучший бомбардир года на Globe Soccer Awards

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Криштиану Роналду получил два приза на Globe Soccer Awards.

Нападающий «Аль-Насра» признан лучшим футболистом на Ближнем Востоке. Он обошел Карима БенземаАль-Иттихад»), Рияда Мареза («Аль-Ахли» Джидда), Салема Аль-Досари («Аль-Хилаль») и Мохамеда Эль-Шенави («Аль-Ахли» Каир).

Также Роналду признан лучшим бомбардиром года и получил за это награду имени Диего Марадоны, статуэтку в виде аргентинца. Португалец отметился 54 голами за 59 матчей в 2023-м.

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64 комментария
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Каждый год новая номинация, в которой Роналду побеждает.
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-9
+19
Ответ Футбол Навсегда
🏆5 ЛЧ, 5 Заслуженных ЗМ 🥇Чемпион Европы и победитель Лиги Наций 🏅Чемпион Англии, Испании и Италии ✨ Лучший бомбардир в истории Лиги Чемпионов, Чемпионатов Европы, Реал Мадрид и в истории национальных сборных ⚽ 873+249 по гол+пас за всю фантастическую карьеру Криштиану - лучший футболист в истории футбола 🐏 🇵🇹
мультиакк детектед
+25
-8
+17
Ответ Илья Мурашов
Каждый год новая номинация, в которой Роналду побеждает.
В следующем году - Лучший игрок года с фамилией начинающейся на букву Р и заканчивающейся на букву У.
+10
-2
+8
Глобал Сокер Авардс это контора Жорже Мендеша
+13
-5
+8
Ответ Илья Мурашов
Каждый год новая номинация, в которой Роналду побеждает.
так у него 0 номинаций в прошлом году, зачем врать?))
+9
-4
+5
Цирк продолжается:))🤣🤣
+12
-7
+5
Вот и для него придумали награду!))
+12
-8
+4
аххаах, какая же позорная награда) Скоро будут давать "Лучшему Криштиану Роналду за 2024 год"
+16
-12
+4
один Зебест Месси >>> все цацки с этой недопремии
+5
-2
+3
Талиска лучший игрок команды. А они рона признают.
+10
-7
+3
Ответ Футбол Навсегда
Globe Soccer вручал награды Рибери (2013), Месси (2015), Левандовскому (2020, 2021) и Мбаппе (2022) А вот Франс Футбол и ФИФА да, конторка семьи Месси
FF и FIFA вручали награды Модричу, Бензема, роналду, Левандовски

А вот глобе сокер да, конторка семьи роналду
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Ромка сегодня напьётся от радости и по рукам пойдёт)))
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Почему агент Месси тоже не придумает какую-нибудь премию и не начнёт вручать награды каждый год?
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Какое позорище - Роналду статуэтку Марадоны((
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Это самое настоящее лютое позорище, многие сейчас скажут, что номинанты на Глобале Соккер Авардс более достойны, чем на условном Зе бесте, но в этом и есть весь смысл торжества, поддаться массам, наградить всех остальных, чтобы итоговая награда Рональду выглядела более легитимной. ..

Просто позор, всё что связано с Рональду
+2
0
+2
Ответ utsh44psmr
В следующем году - Лучший игрок года с фамилией начинающейся на букву Р и заканчивающейся на букву У.
Ромелулукаку
+2
0
+2
🏆5 ЛЧ, 5 Заслуженных ЗМ
🥇Чемпион Европы и победитель Лиги Наций
🏅Чемпион Англии, Испании и Италии

✨ Лучший бомбардир в истории Лиги Чемпионов, Чемпионатов Европы, Реал Мадрид и в истории национальных сборных

⚽ 873+249 по гол+пас за всю фантастическую карьеру

Криштиану - лучший футболист в истории футбола 🐏 🇵🇹
+29
-27
+2
Странно, что Мендеш до сих пор не учредил премию Золотой Мяч Ближнего Востока.
+5
-3
+2
Ответ Avdeev Vladislav
по позору - 100% Тут хотя бы Холланда и Родри оценили по достоинству
поддались массам, чтобы награда для пустынного выглядела более легитимной
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пхаххахахахаха
+5
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ща прилетят латентные фанаты, которые ни 1 новости не пропускают
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Ответ utsh44psmr
В следующем году - Лучший игрок года с фамилией начинающейся на букву Р и заканчивающейся на букву У.
Так у них каждый год есть новые номинации. В прошлом Best Transfer Deal of the Year Холланду дали. В этом году куча игроков перешли в СА, логично было сделать что-то с этим связанное. Но фанбоям зе бест)))) ненравица)
+2
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Ответ Капибарбер
мультиакк детектед
щас бы гуруфутболу писать про мультиакк
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Ответ Алекс Мелкумян
аххаах, какая же позорная награда) Скоро будут давать "Лучшему Криштиану Роналду за 2024 год"
Не вам то говорить, клоун ваш все видели, как выиграл)
+4
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Ответ cektor
Талиска лучший игрок команды. А они рона признают.
По каким критериям он лучший?) Только потому что секта решила "кто угодно только не Рон"?)
+2
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Ответ Капибарбер
Глобал Сокер Авардс это контора Жорже Мендеша
Так он и стал лучшим агентом.. В седьмой раз.. А-ха-ха-ха..
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Так вот почему пустынный осквернял Ман Сити своим ртом)
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премия учережденая Мендешом - позорище в мировом футболе на все времена!!!
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он там очком чтоли подрабатывает?
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Ответ Fastfort
а что не так? Лучшему бомбардиру соответствующая награда
Так Роналду не лучший бомбардир года. Он шесть голов забил на товарищеском турнире Arab Club Champions Cup. Эти голы не должны учитываться.
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