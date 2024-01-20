Криштиану Роналду: «Мне скоро 39, а я лучший бомбардир года. Опередил таких зверей, молодых львов, как Холанд, – представьте, каково это. Нравится, когда во мне сомневаются»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрлинг Холанд Футбол

Криштиану Роналду объяснил, мотивирует ли его критика.

«Это часть пути. Я всегда с этим сталкиваюсь. Я профессиональный футболист уже 22 года, это часть моего пути к тому, чтобы стать лучшим игроком, лучшим человеком, лучшим отцом.

Мне нравится, когда люди во мне сомневаются, а я им доказываю обратное. В прошлом сезоне были сложности, но я рад, что столкнулся с ними, потому что они придали мне сил.

И вы видели, что прошлый год был великолепным. Я был лучшим бомбардиром. Представьте, каково это – опередить таких зверей, молодых львов, как, скажем, Холанд.

Так что я горд. Мне скоро 39 лет, и я все еще в порядке», – сказал форвард «Аль-Насра».

Роналду забил 54 гола в 2023 году – его лучший результат с 2016-го. Он опередил Кейна и Мбаппе на 2 мяча, Холанда – на 4

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76 комментариев
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Молодец, конечно, но забивать в СА и в АПЛ, ЛЧ - это несравнимые вещи, абсолютно.
Забивать в 39 и забивать в 24 тоже как бы не одно и тоже)
+95
-33
+62
Ответ Гамарджоба Генацвале
Молодец, конечно, но забивать в СА и в АПЛ, ЛЧ - это несравнимые вещи, абсолютно.
Да он как бы и в АПЛ и в ЛЧ поназабивал, что другим догонять еще целую карьеру и не факт, что догонят
+69
-10
+59
Молодец, конечно, но забивать в СА и в АПЛ, ЛЧ - это несравнимые вещи, абсолютно.
+72
-25
+47
Переходи к нам в РПЛ и обгонишь Пеле. Как раз есть клуб для португалоговорящих)
+26
-1
+25
Сосед во дворе наколотил 60 штук голов, в 57 лет, обогнал зверей таких как Холанд
+32
-8
+24
Повезло молодым, что они играют против Арсеналов, Реалов, Барселон и Баварий, а не против грозных Аль бабахов и Аль чебуреков))
+37
-14
+23
Все нормальные люди понимают, что Роналду несёт фигню.
+38
-22
+16
Мне даже не надо унижать кринжа, он сам себя унижает такими заявлениями, просто неадекват:))
+22
-11
+11
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это понятно, но в 39 забивать в СА все же легче.
Но почему-то и более молодые столько там не забивают)
+11
-3
+8
Ответ Ansu Fati
Повезло молодым, что они играют против Арсеналов, Реалов, Барселон и Баварий, а не против грозных Аль бабахов и Аль чебуреков))
Хендерсон смог только пол года протянуть в этом аду. Это не убогая АПЛ. Даже отказался от зп, лишь бы не позориться.
+14
-8
+6
Ответ Ansu Fati
Повезло молодым, что они играют против Арсеналов, Реалов, Барселон и Баварий, а не против грозных Аль бабахов и Аль чебуреков))
Роналду 20 лет играл против Арсеналов и Барселон. В 38 лет только поехал отдыхать в более слабый чемпионат. Месси раньше сдулся. Из топов до такого уровня сейчас дожили Милнер и Модрич. Остальные на ум не приходят. Есть те, кто до 36 играл, но не до 38 и они явно столько лет не были лучшими игроками мира. А Криш несколько раз был. Так что сейчас может говорить все, что хочет. Он заслужил это.
+14
-8
+6
Ответ Гамарджоба Генацвале
Молодец, конечно, но забивать в СА и в АПЛ, ЛЧ - это несравнимые вещи, абсолютно.
Ну не знаю…у Бензема в СА не так уж и много голов…
+4
-1
+3
Ответ Александр Гуреу
Забивать в 39 и забивать в 24 тоже как бы не одно и тоже)
+++

Криш в 3 топовых чемпионатах все доказал уже(про ЛЧ молчу вообще), даже в возрасте в Серии и АПЛ дофига забил, а сейчас продолжает в 39 феноменальную стату показывать(но тот 2022 год был по понятным причинам слабым)

Насколько серьёзное и сложное достижение везде быть забивным - можно понять хотя бы на примере Лео, что без комфортных домашних условий в первый сезон в абсолютном гегемоне Лиги 1 с трудом забил всего 6 голов, 3 из которых Сент-Этьену из зоны вылета, если не путаю))
+4
-1
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это понятно, но в 39 забивать в СА все же легче.
что то у Бензема в 36 даже не получается забивать в СА
+3
0
+3
Хахахахаха)) Из этих 50 голов 14 пенальти 10-12 из низ левейшие хахаха) 25 голов с нескольких метров , половина в пустые, 5 с офсайдов , почти все голы дворовым командам в аравии, много грубейших ошибок вратарей, а также любимым Люксембургу и Лихтенштейну))
+9
-6
+3
У человека какая та необоснованная мания величия
+17
-14
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это понятно, но в 39 забивать в СА все же легче.
а сколько забил в песках лучший бразилец Неймар, он же моложе Криша❓или это ДРУГОЕ🤔
+3
-1
+2
Лучший бомбардир водокачки???
+5
-3
+2
Ответ morphvirg
А он в курсе, что ты его унижаешь?)
Зачем писать ригопуку?) это же зашквар конкретный )) он местный дурачок))
+2
0
+2
Ответ VictorVallecano
У одного из лучших игроков в истории необоснованная мания величия? Лол.
Именно в этом его комментарии да
+4
-2
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кстати, у Роналду кубков ЛЧ в пять раз больше, чем у Ман Сити за всю историю 😁
Роналду 5 ЛЧ = Месси + Ман Сити.
+7
-6
+1
Ответ Luneville
Переходи к нам в РПЛ и обгонишь Пеле. Как раз есть клуб для португалоговорящих)
РПЛ топ 10 лиг Мира. Лига Аравии даже не в топ 40 , поэтому Роналду забил бы максимум 10 голов за 30 игр, 5 из них с пенальти 5 с нескольких метров.
+6
-5
+1
Ответ Черчесыч
Сосед во дворе наколотил 60 штук голов, в 57 лет, обогнал зверей таких как Холанд
И молодых львов как Роналду
+1
0
+1
Ответ EKSPERT
У человека какая та необоснованная мания величия
Вполне обоснованная мания так то. Топ брэнд имени, шмотки вроде какие то есть,один из самых популярных людей в мире, бабки, ИНСТГРАМ , мож еще че то есть, не слежу
+2
-1
+1
Бедуинам в пустыне он назабивал, треблового Холланда он "опередил" ))))))
ОПердитель барханный, блин )))
+3
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перепись фанатиков португальской Аллы Пугачевой))
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Веселит, что он похоже реально верит в это, забивать в чемпе саудитов и ЛЧ - разные вещи
+1
0
+1
Лучший
+2
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Самомнение, конечно, чрезмерное)
Но и справедливости ради, посмотрим как молодые львы будут в 39 играть))
Холланд машина, но уже по 10 матчей в сезоне начал пропускать.
Мбаппе тоже не в ультра лиге мячи кладет)
Время все покажет
+3
-3
0
Жаль, в РПЛ зарплаты завышенные. Если бы Заболотный уехал в чемпионат Сан-Марино, он бы обошел Криша.
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