Криштиану Роналду: «Мне скоро 39, а я лучший бомбардир года. Опередил таких зверей, молодых львов, как Холанд, – представьте, каково это. Нравится, когда во мне сомневаются»
Криштиану Роналду объяснил, мотивирует ли его критика.
«Это часть пути. Я всегда с этим сталкиваюсь. Я профессиональный футболист уже 22 года, это часть моего пути к тому, чтобы стать лучшим игроком, лучшим человеком, лучшим отцом.
Мне нравится, когда люди во мне сомневаются, а я им доказываю обратное. В прошлом сезоне были сложности, но я рад, что столкнулся с ними, потому что они придали мне сил.
И вы видели, что прошлый год был великолепным. Я был лучшим бомбардиром. Представьте, каково это – опередить таких зверей, молодых львов, как, скажем, Холанд.
Так что я горд. Мне скоро 39 лет, и я все еще в порядке», – сказал форвард «Аль-Насра».
Роналду забил 54 гола в 2023 году – его лучший результат с 2016-го. Он опередил Кейна и Мбаппе на 2 мяча, Холанда – на 4
Криш в 3 топовых чемпионатах все доказал уже(про ЛЧ молчу вообще), даже в возрасте в Серии и АПЛ дофига забил, а сейчас продолжает в 39 феноменальную стату показывать(но тот 2022 год был по понятным причинам слабым)
Насколько серьёзное и сложное достижение везде быть забивным - можно понять хотя бы на примере Лео, что без комфортных домашних условий в первый сезон в абсолютном гегемоне Лиги 1 с трудом забил всего 6 голов, 3 из которых Сент-Этьену из зоны вылета, если не путаю))
ОПердитель барханный, блин )))
Но и справедливости ради, посмотрим как молодые львы будут в 39 играть))
Холланд машина, но уже по 10 матчей в сезоне начал пропускать.
Мбаппе тоже не в ультра лиге мячи кладет)
Время все покажет