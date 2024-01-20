Криштиану Роналду: «Мне скоро 39, а я лучший бомбардир года. Опередил таких зверей, молодых львов, как Холанд, – представьте, каково это. Нравится, когда во мне сомневаются»

Криштиану Роналду объяснил, мотивирует ли его критика.

«Это часть пути. Я всегда с этим сталкиваюсь. Я профессиональный футболист уже 22 года, это часть моего пути к тому, чтобы стать лучшим игроком, лучшим человеком, лучшим отцом.

Мне нравится, когда люди во мне сомневаются, а я им доказываю обратное. В прошлом сезоне были сложности, но я рад, что столкнулся с ними, потому что они придали мне сил.

И вы видели, что прошлый год был великолепным. Я был лучшим бомбардиром. Представьте, каково это – опередить таких зверей, молодых львов, как, скажем, Холанд.

Так что я горд. Мне скоро 39 лет, и я все еще в порядке», – сказал форвард « ».

Роналду забил 54 гола в 2023 году – его лучший результат с 2016-го. Он опередил Кейна и Мбаппе на 2 мяча, Холанда – на 4