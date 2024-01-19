Хоккеисты «Трактора» подписались в поддержку Путина: «Все, что делается в России, – благодаря президенту. Хотим и дальше развиваться»
Хоккеисты «Трактора» поставили подписи в поддержку Владимира Путина.
16 января представители челябинского клуба подписались в поддержку кандидата на пост президента РФ Путина, сообщает URA.RU.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
«Самое главное – Владимир Путин играет в хоккей, а это спорт номер один в нашем городе. Челябинск – хоккейная столица всего Урала. И здесь очень много делается для хоккея: строятся прекрасные дворцы, построилась недавно академия «Трактор».
При поддержке президента была организована Континентальная хоккейная лига, Ночная хоккейная лига. Все, что делается у нас в стране, – благодаря президенту. Мы хотим и дальше развиваться», – заявил главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
Прошла зима, настало лето, спасибо Путину за это
Ну зачем это всё, если и так понятно что он будет президентом. На горизонте даже ни намёка на конкурента (ну ещё бы, ведь большая работа проделана)).
======
Так тонко, что аж толсто.
Но,думаю что побные письма от клубов КХЛ ещё будут.
В т.ч и от СКА
Коммунальные провалы, парламент не место для дискуссий, спад экономики, вымирание населения и много чего ещё... Трудно не согласиться
"Если женщина красива и в постели горяча.
Это личная заслуга Леонида Ильича."