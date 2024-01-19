Хоккеисты «Трактора» подписались в поддержку Путина: «Все, что делается в России, – благодаря президенту. Хотим и дальше развиваться»

Теги Трактор Алексей Заварухин Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Хоккеисты «Трактора» поставили подписи в поддержку Владимира Путина.

16 января представители челябинского клуба подписались в поддержку кандидата на пост президента РФ Путина, сообщает URA.RU.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

«Самое главное – Владимир Путин играет в хоккей, а это спорт номер один в нашем городе. Челябинск – хоккейная столица всего Урала. И здесь очень много делается для хоккея: строятся прекрасные дворцы, построилась недавно академия «Трактор».

При поддержке президента была организована Континентальная хоккейная лига, Ночная хоккейная лига. Все, что делается у нас в стране, – благодаря президенту. Мы хотим и дальше развиваться», – заявил главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

Материалы по теме

92 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не ожидал такого позора от Трактора! Это еще даже хуже чем письмо от ветеранов СКА…..
+140
-9
+131
Все, что делается у нас в стране, – благодаря президенту.

Прошла зима, настало лето, спасибо Путину за это
+104
-1
+103
Развиваться в обратную сторону, ближе к Средневековью.
+79
-6
+73
Цирк какой-то)
Ну зачем это всё, если и так понятно что он будет президентом. На горизонте даже ни намёка на конкурента (ну ещё бы, ведь большая работа проделана)).
+53
-1
+52
"Все, что делается в России, – благодаря президенту".
======
Так тонко, что аж толсто.
+44
-1
+43
Ну, то что сейчас делается - это действительно благодаря президенту, не поспоришь. Надеюсь он за это перед судом ответит.
+29
-1
+28
Ответ Svensson 70
Просто надо показать , что за него ВСЕ.
Это точно. За Путина даже моя кошка и хомяк. Сильно за него топят.
+25
-1
+24
Ответ Ovi174
Не ожидал такого позора от Трактора! Это еще даже хуже чем письмо от ветеранов СКА…..
💯процентов хуже.
Но,думаю что побные письма от клубов КХЛ ещё будут.
В т.ч и от СКА
+25
-3
+22
Ответ Montenegro Serbian
Цирк какой-то) Ну зачем это всё, если и так понятно что он будет президентом. На горизонте даже ни намёка на конкурента (ну ещё бы, ведь большая работа проделана)).
Просто надо показать , что за него ВСЕ.
+19
-2
+17
Все, что делается в России, действительно из-за путина. Но если вы хотите развиваться, то это уже без него. Провокационный лозунг какой-то 🤣
+17
-2
+15
т.е. я правильно понимаю, что если я занимаюсь кексом с девушкой, то это благодаря президенту?
+14
0
+14
Минус одна симпатичная команда для моего восприятия(((
+15
-1
+14
Ответ Ярик01
Все, что делается у нас в стране, – благодаря президенту. Прошла зима, настало лето, спасибо Путину за это
Ну эта фраза на 100% справедлива. Но есть нюанс...
+12
0
+12
Все, что делается у нас в стране, – благодаря президенту.

Коммунальные провалы, парламент не место для дискуссий, спад экономики, вымирание населения и много чего ещё... Трудно не согласиться
+13
-2
+11
Хотим и дальше развиваться. Но это не про Путина.
+12
-1
+11
Какой же кринж
+11
-2
+9
Ну конечно это самое главное, что играет в хоккей!!!! А я то думал...
+10
-2
+8
Ответ Konst98
Комментарий скрыт
Чем охраняешь то-клавиатурой?
+9
-2
+7
Не думал, что в моем городе есть гендерно одаренные, да еще из родного клуба...
+9
-2
+7
Ответ Montenegro Serbian
Это точно. За Путина даже моя кошка и хомяк. Сильно за него топят.
Теперь я понял почему мой кот мне вчера руку разодрал так, что сегодня в травму ездил🤔
+8
-2
+6
Развиваться, чтобы стать такими как Назаров, Юдин, Черкас... и похожими на них. Вперёд ребята, развивайтесь.
+6
-1
+5
Эта новость в очередной раз доказывает, что спортсмены - далеко не самые умные люди
+7
-2
+5
Отрицательное развитие
+5
-1
+4
Ответ Владддд
Именно, если бы не президент, то ты бы занимался кексом с... мальчиком, как в гейропе)
гейропа ‐ какое-то село в Дагестане или другом кавказском регионе? Просто там в топах видео 18+ двух парней:)
+5
-1
+4
обожаю,когда сгоняют народ для выборов и подобных подписей. уже нужное количество набрали, но холопов все равно ведут для того,чтоб царь и ВЦИОМ были в экстазе.
+5
-1
+4
А говорили пропаганда геев запрещена
+5
-1
+4
Ответ Игорь М.
т.е. я правильно понимаю, что если я занимаюсь кексом с девушкой, то это благодаря президенту?
Конечно. Классика же:
"Если женщина красива и в постели горяча.
Это личная заслуга Леонида Ильича."
+5
-1
+4
Ответ Konst98
Комментарий удален модератором
Да-да-да,везде предатели и мы попадём в рай,а они .........пазор
+6
-2
+4
Ответ Konst98
в стране не более 2% "либералов", наконец-то их начали по серьезному прижимать
Да, это удивительным образом совпало с яйцами за 200 рублей, и деградацией экономики и общества :)
+5
-2
+3
Глупо отрицать, если в России придёт нормальная, здоровая демократическая власть, хоккею будет непросто, довольно быстро из хоккея уйдут государственные деньги, а достаток болельщиков не вырастет сразу, поэтому нынешнему и следующему поколею хоккеистов средней руки (кто с паспортом нужен в КХЛ, но не вытянет ни НХЛ, ни даже АХЛ) придётся умерить аппетиты в десятки раз.
+4
-1
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий