Хоккеисты «Трактора» подписались в поддержку Путина: «Все, что делается в России, – благодаря президенту. Хотим и дальше развиваться»

Хоккеисты «Трактора» поставили подписи в поддержку Владимира Путина.

16 января представители челябинского клуба подписались в поддержку кандидата на пост президента РФ Путина, сообщает URA.RU.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

«Самое главное – Владимир Путин играет в хоккей, а это спорт номер один в нашем городе. Челябинск – хоккейная столица всего Урала. И здесь очень много делается для хоккея: строятся прекрасные дворцы, построилась недавно академия «Трактор».

При поддержке президента была организована Континентальная хоккейная лига, Ночная хоккейная лига. Все, что делается у нас в стране, – благодаря президенту. Мы хотим и дальше развиваться», – заявил главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.