Маннарино о том, почему он прибавил в 35 лет: «Начал пить текилу»

Теги Australian Open ATP Адриан Маннарино алкоголь и спорт Теннис

Адриан Маннарино раскрыл причину успешных результатов в 35 лет.

Сегодня Маннарино обыграл Бена Шелтона в третьем круге Australian Open – 7:6(4), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4.

После матча француза спросили, в чем секрет того, что с возрастом он стал лучше играть. Он ответил: «Я начал пить текилу».

В прошлом сезоне Маннарино взял три титула и в начале 2024-го дебютировал в топ-20.

Адриан Маннарино: «Раньше позволял себе ходить на вечеринки и пропускать тренировки. С возрастом понял, что надо завязывать»

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20 комментариев
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жду 35 и тоже этим займусь : D
+33
-1
+32
Ответ mrJerico
жду 35 и тоже этим займусь : D
Я в 35 ее уже бросил пить)
+19
-2
+17
Можно терпеть силу,
Можно пить текилу
+5
-3
+2
Ответ Phantom3000
Я в 35 ее уже бросил пить)
Ну вот ты и не в топ-20.
+3
-1
+2
Ответ Йенс Мустерманн
Назвал бы бренд, авось контракт заключил бы )
Я не удивлюсь, если он ее варит в домашних условиях)
+2
0
+2
У нас только вместо текилы - водка 🫡🔥
+2
-1
+1
Текила бум-бум-бум
+2
-1
+1
Назвал бы бренд, авось контракт заключил бы )
+2
-1
+1
Ответ exshepardjack
избыток это сколько?
Каждому индивидуально. Думаю, 50 грамм текилы (водки, коньяка) в любом случае не повредит. Вот еще ссылка с пабмеда на эту тему https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12711931/
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Ответ Йенс Мустерманн
Во время соревнований запрещено. Да и перед теннисным матчем вряд ли это принесёт пользу. В таком возрасте и без этого уже реакция притупляется, а если ещё рюмкой в раздевалке взбодрится, то может стать только хуже.
Там написано, почему. "Повышенные концентрации тестостерона являются результатом повышенной активности ферментов детоксикации в печени. " - это при приеме малых доз алкоголя. А далее - почему большие дозы ведут, наоборот, к снижению тестостерона: "основными механизмами действия, участвующими в снижении уровня тестостерона, являются повышенная активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, воспаление и окислительный стресс. Когда алкоголь употребляется в избытке, особенно хронически, он негативно влияет на выработку тестостерона у мужчин."
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Ответ igor nn
Можно терпеть силу, Можно пить текилу
Зиму
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Ответ Konstantin Safin
Не открывал статью, но по себе могу сказать, после часа игры на простом дружественном турнире было мной принято порядка 100г плюс минус копейки. Играл стать хуже, координация сильно нарушена. При этом могу вечером 0,7 спокойно более менее
Значит, уже был перебор.
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Ответ Евгений Мамыкин
Ну на самом деле употребление малых доз крепкого алкоголя имеет смысл для спортсменов, поскольку это легальный способ повысить уровень тестостерона - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36880700/
Не открывал статью, но по себе могу сказать, после часа игры на простом дружественном турнире было мной принято порядка 100г плюс минус копейки. Играл стать хуже, координация сильно нарушена. При этом могу вечером 0,7 спокойно более менее
0
0
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Ответ Евгений Мамыкин
Там написано, почему. "Повышенные концентрации тестостерона являются результатом повышенной активности ферментов детоксикации в печени. " - это при приеме малых доз алкоголя. А далее - почему большие дозы ведут, наоборот, к снижению тестостерона: "основными механизмами действия, участвующими в снижении уровня тестостерона, являются повышенная активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, воспаление и окислительный стресс. Когда алкоголь употребляется в избытке, особенно хронически, он негативно влияет на выработку тестостерона у мужчин."
избыток это сколько?
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ливер тоже успел виски попить во время матчей, потом это приравняли к допингу
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Сколько же он времени напрасно потерял, начал текилу пить раньше, давно бы в десятке был бы, ещё до выпадения своей роскошной шевелюры)))
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Только начал смотреть хайлайт их матча и для себя предположил, что Маноринннно бросил пить в 34, тогда же бросил брать файв женщин в день, 7кг телятины, 2 часа сна в сутки. А получи про текилу. Неправ я был..
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Ну на самом деле употребление малых доз крепкого алкоголя имеет смысл для спортсменов, поскольку это легальный способ повысить уровень тестостерона - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36880700/
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Блин шутку удалили :)
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