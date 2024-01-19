Маннарино о том, почему он прибавил в 35 лет: «Начал пить текилу»
Адриан Маннарино раскрыл причину успешных результатов в 35 лет.
Сегодня Маннарино обыграл Бена Шелтона в третьем круге Australian Open – 7:6(4), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4.
После матча француза спросили, в чем секрет того, что с возрастом он стал лучше играть. Он ответил: «Я начал пить текилу».
В прошлом сезоне Маннарино взял три титула и в начале 2024-го дебютировал в топ-20.
Адриан Маннарино: «Раньше позволял себе ходить на вечеринки и пропускать тренировки. С возрастом понял, что надо завязывать»
Можно пить текилу