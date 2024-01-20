Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет со сборной Сальвадора
«Интер Майами» Лео Месси проведет товарищеский матч против сборной Сальвадора.
Это первая предсезонная игра для клуба МЛС, за который выступают бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
Товарищеский матч
Сан-Сальвадор, Сальвадор
Сборная Сальвадора – «Интер Майами» – 04:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
похвально! ну хоть честно
Он и не считался - пока холланд в топовой АПЛ переписывал рекорды, меси делал статку на труа и прочих анжи из лиги божоле