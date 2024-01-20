Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет со сборной Сальвадора

Теги МЛС Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) результаты Луис Суарес сборная Сальвадора Серджи Бускетс Жорди Альба товарищеские матчи (сборные) Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Лео Месси проведет товарищеский матч против сборной Сальвадора.

Это первая предсезонная игра для клуба МЛС, за который выступают бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси, Луис СуаресСерджи Бускетс и Жорди Альба.

Товарищеский матч

Сан-Сальвадор, Сальвадор

Сборная Сальвадора – «Интер Майами» – 04:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

69 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ключевой матч для голосования за следующий зм.
+72
-19
+53
Выносите 9-й зм
+62
-31
+31
Вперед, Месси! Ну кону очередной ЗМ, на этот раз за победу над Сальвадором!
+34
-19
+15
Хорошая заявка на золотой мяч
+15
-3
+12
применит ли Месси свой коронный удушающий или прибережёт для официальных матчей❓🤔
+12
-3
+9
Защита Кубка Сан-Хуана
+11
-3
+8
меся играет с очередными карликами.Вопрос ЗМ 2024 можно закрывать😂
+11
-6
+5
Шутки про ЗМ в студию!
+16
-12
+4
Ответ Пенс
за Бразилов (знаю, что попсовый выбор :) ) А ты за кого?
Бразилы сейчас уровня Венесуэлы. Единственная более менее осязаемая надежда, что Бьелса с Уругваем на старости лет решит порадовать Лукомского трофеем. 80% копа у аргов уже сейчас, 15 % Уругвай, 5 % другие начиная с бразилов
+7
-4
+3
Не ну после этого игры не останется вопросов кто возьмёт золотой 2024
+7
-4
+3
Ответ Tristan...
Месси делал статку на Франции в финале ЧМ
признаете что статка во франции значение не имела, а имели значения пенальки на ЧМ?
похвально! ну хоть честно
+4
-2
+2
Ответ Direct free kick
Бразилы сейчас уровня Венесуэлы. Единственная более менее осязаемая надежда, что Бьелса с Уругваем на старости лет решит порадовать Лукомского трофеем. 80% копа у аргов уже сейчас, 15 % Уругвай, 5 % другие начиная с бразилов
я чёт в этого шарлатана вообще не верю, но хотелось бы ошибаться)
+5
-3
+2
Ответ Direct free kick
За кого будешь на копе?
за Бразилов (знаю, что попсовый выбор :) ) А ты за кого?
+6
-4
+2
Ответ Tristan...
Неужели вас жизнь ничему не научила? Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться. Последний The Best не даст соврать
Я же говорю у вашей секты есть общий Дискорд где вам дают указания, что писать)) вы даже фразы одинаковые пишите не стесняясь
+2
-1
+1
Ответ Валентин
Требуется пояснительная бригада.
Один молодой бразилец недавно чуть не задохнулся, когда Месси его по-отечески потрепал за шею для бодрости духа
+1
0
+1
Ответ Hi Hi
с пенки и с метра в пустые))
Главное - не волосами и не с левой пенки.. А-ха-ха-ха..
+2
-1
+1
Ответ Денис Ширинов
Выносите 9-й зм
🤦🤦🤦
+1
0
+1
Ответ KING_OF_RUSSIA
Я же говорю у вашей секты есть общий Дискорд где вам дают указания, что писать)) вы даже фразы одинаковые пишите не стесняясь
Климов и Олег руководители секты
+2
-1
+1
Шутки про Globe Soccer Award в студию.
+3
-2
+1
Сальвадор может прервать серию из 17 матчей без побед
+5
-5
0
Сколько же фанов Авейру, ужас.
+4
-4
0
Теперь понятно почему на Авардс Авейру был чернее тучи.. Месси возвращается на поле.. Кошмар Гешы продолжается.. 😀
+18
-18
0
Ответ Пенс
Ключевой матч для голосования за следующий зм.
За кого будешь на копе?
+5
-5
0
Тоже под санкциями?
0
0
0
Игра была ровна, играли два Г…
+3
-3
0
счёт до начала матча 1:0 в пользу Интера, потому что там играет Месси
+2
-2
0
Ответ Капибарбер
хейтеры величайшего как всегда первые в комментах 💯
что то я не вижу тут фанов Роналду
+1
-1
0
Ответ Капибарбер
я надеюсь, что Месси забьёт голов 50-60 за этот матч и тоже станет лучшим бомбардиром мира, ведь уровень соперников теперь не считается))
В смысле, теперь?
Он и не считался - пока холланд в топовой АПЛ переписывал рекорды, меси делал статку на труа и прочих анжи из лиги божоле
+6
-6
0
После матча Меси вручат очередной раз ЗМ и The Best
+13
-13
0
Ответ Геннадий Тимченко
применит ли Месси свой коронный удушающий или прибережёт для официальных матчей❓🤔
Требуется пояснительная бригада.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий