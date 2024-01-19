«Ман Сити» – клуб года в мужском футболе по версии Globe Soccer Awards, «Барселона» – в женском

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Клубами года на Globe Soccer Awards признаны «Манчестер Сити» и «Барселона».

«Горожане», выигравшие в 2023 году Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира, опередили «Аль-Ахли» Каир, «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад», «Арсенал», «Барселону», «Флуминенсе», «Интер», «Наполи» и «Севилью» и были признаны лучшей командой 2023-го в мужском футболе.

В качестве лучшей команды в женском футболе на церемонии отметили «Барселону», выигравшую чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. «Блауграна» обошла «Арсенал», «Баварию», «Челси» и «Рому».

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21 комментарий
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В соперниках Сити указан Интер.
Надеюсь, что Интер Майами. Иначе не по фэншую.
+20
-7
+13
Ну МС заслуженно
+12
0
+12
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Месси опять прокатили с наградами. Аргентина - лучший клуб в мужском футболе, Реал Мадрид - в женском.
Винисиус лучший футболист среди женщин.
+17
-9
+8
Ну тут Сити заслужил. Их требл войдет в историю.
+10
-4
+6
Ответ Иван Баланар
Объективно. А что в нём выдающего относительно достиженийи истории по-настоящему выдающихся клубов. Ливерпуля, Мадрида, Барсы, Милана, Баварии и тд? То, что они в довесок выиграли кубок лиги, в сетке которого команды из 5-6 лиг Англии, особого веса не добавляет.
Требл есть требл. У Реала например ноль требла. Хотя выиграли больше всех кубка ЛЧ
+4
-2
+2
Ответ Иван Баланар
абсолютно всем пофиг на их требл.
Мне не пофиг и многим другим, значит уже не всем. Не пишите за всех.
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+2
Манчестер сити!
+2
-1
+1
Ответ Иван Баланар
абсолютно всем пофиг на их требл.
откуда ты знаешь?
+4
-3
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То, что ставит Хави, как раз на женский футбол и тянет)
+2
-2
0
И тренирует эту Барсу Хави
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Ответ Leon Petov
Бонмати, Араухо и Тер Штеген мои любимые игроки из женской Барсы
А Хави тренер
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