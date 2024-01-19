«Ман Сити» – клуб года в мужском футболе по версии Globe Soccer Awards, «Барселона» – в женском
Клубами года на Globe Soccer Awards признаны «Манчестер Сити» и «Барселона».
«Горожане», выигравшие в 2023 году Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира, опередили «Аль-Ахли» Каир, «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад», «Арсенал», «Барселону», «Флуминенсе», «Интер», «Наполи» и «Севилью» и были признаны лучшей командой 2023-го в мужском футболе.
В качестве лучшей команды в женском футболе на церемонии отметили «Барселону», выигравшую чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. «Блауграна» обошла «Арсенал», «Баварию», «Челси» и «Рому».
Надеюсь, что Интер Майами. Иначе не по фэншую.