СКА вышел в плей-офф КХЛ. Команда Ротенберга – вторая на Западе, выше «Динамо»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Динамо Роман Ротенберг Хоккей

СКА гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Куньлунь» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Эта победа позволила петербуржцам обеспечить себе проход в розыгрыш Кубка Гагарина.

СКА вторым вышел в плей-офф КХЛ. Первым это сделал «Локомотив».

СКА набрал 72 очка в 53 матчах чемпионата и находится на второй позиции в таблице Западной конференции, опередив «Динамо».

31 комментарий
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Йозе Марино гений
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+9
Это сенсация!
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+6
Ответ dpv
Все верно. Ради катков. Третьяк не даст соврать. .
Куньлунь — полит проект. Чисто показать — а мы и в Китае присутствуем. Интерес там к хоккею нулевой.

Сочи — полит проект. Олимпийское наследие. Не может арена Большой простаивать. Смешно.

Адмирал — полит проект имени Фетиса (когда он там был сенатором от Приморского края). Лучше бы футбольный Луч возродили.

СКА — полит проект. Заштатный середняк и бывший отстойник для ветеранов ЦСКА и неперспективной молодежи вдруг резко рванул с 2007, когда в него вложился Гзпрм. А еще резче дела пошли, когда в руководство добавился гуру хоккея с тремя паспортами. Я бы и их под списание отправил. Но ладно уж, второй город России может иметь команду КХЛ уровня Трактора/Минска. ;)
+8
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+6
письмо дошло в итоге,значит
+5
-2
+3
Ответ Curandero71
По какому принципу вообще ведётся подсчёт? У Динамо и СКА по 72 очка и у Динамо игра в запасе. Каким образом Рома уже в плове, а Динамо ещё нет? Может кто-то объяснить? И почему СКА выше Динамо в таблице, если сыграл больше игр? Что за ...?
У них просто абонемент на плей-офф активирован.
+2
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+2
По какому принципу вообще ведётся подсчёт? У Динамо и СКА по 72 очка и у Динамо игра в запасе. Каким образом Рома уже в плове, а Динамо ещё нет? Может кто-то объяснить? И почему СКА выше Динамо в таблице, если сыграл больше игр? Что за ...?
+2
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+2
Ммм) Интрига)) За 15 матчей вперёд. Зачем в КХЛ такие клубы, как Сочи, СуньКуньВчай, Витязь и Адмирал? Ни сопротивления, ни игры, ни атмосферы.
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Ответ Curandero71
По какому принципу вообще ведётся подсчёт? У Динамо и СКА по 72 очка и у Динамо игра в запасе. Каким образом Рома уже в плове, а Динамо ещё нет? Может кто-то объяснить? И почему СКА выше Динамо в таблице, если сыграл больше игр? Что за ...?
ну ты в очередной раз подтвердил, что недоболелы спартачей дно))) учи матчасть, не позорься
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Ответ -ALF-
На самом деле прогресс у команды впечатляет. В начале сезона даже в зону плей-офф периодически не попадали, а сейчас уже вторыми вышли. При этом, игра далеко не идеальна - явно есть куда стремиться, особенно в плане реализации. Также, достаточно лидеров травмированы (Алистров, Фальковский, Педан) или долго были на больничном (Хайруллин). В общем, потенциал у команды впечатляет. Ну и про Ромку надо сказать. Персонаж он неоднозначный (мягко говоря), но в инфополе берет удар на себя уводя негатив от игроков. Очень грамотный ход. В этом он действительно чем-то похож на своего футбольного кумира)))
Виртуозно владеешь языком! На месте Ротенберга я оценил бы твои способности и пригласил работать в систему .
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Ответ vzi
Куньлунь — полит проект. Чисто показать — а мы и в Китае присутствуем. Интерес там к хоккею нулевой. Сочи — полит проект. Олимпийское наследие. Не может арена Большой простаивать. Смешно. Адмирал — полит проект имени Фетиса (когда он там был сенатором от Приморского края). Лучше бы футбольный Луч возродили. СКА — полит проект. Заштатный середняк и бывший отстойник для ветеранов ЦСКА и неперспективной молодежи вдруг резко рванул с 2007, когда в него вложился Гзпрм. А еще резче дела пошли, когда в руководство добавился гуру хоккея с тремя паспортами. Я бы и их под списание отправил. Но ладно уж, второй город России может иметь команду КХЛ уровня Трактора/Минска. ;)
Интересно,будет ли существовать футбольный Сочи,после вылета в 1 лигу (в этом году большая вероятность).В целом,пока будут существовать команды для количества,роста и развития не будет.
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Ответ unbelievable
Ммм) Интрига)) За 15 матчей вперёд. Зачем в КХЛ такие клубы, как Сочи, СуньКуньВчай, Витязь и Адмирал? Ни сопротивления, ни игры, ни атмосферы.
Год назад на адмирал дрочили все как не в себя а теперь он не нужен уже?
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Ответ vzi
Чисто для количества. У Витязя хоть какая-то история есть, когда-то были силовой командой, еще в Чехове. Три остальные — можно под списание. Останется 20 команд. 4 дивизиона по 5 команд. Нормас.
Адмирал все же можно оставить. На него худо-бедно но люди ходят, а Сочи,КС точно можно списать
+1
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+1
На самом деле прогресс у команды впечатляет. В начале сезона даже в зону плей-офф периодически не попадали, а сейчас уже вторыми вышли. При этом, игра далеко не идеальна - явно есть куда стремиться, особенно в плане реализации. Также, достаточно лидеров травмированы (Алистров, Фальковский, Педан) или долго были на больничном (Хайруллин). В общем, потенциал у команды впечатляет.
Ну и про Ромку надо сказать. Персонаж он неоднозначный (мягко говоря), но в инфополе берет удар на себя уводя негатив от игроков. Очень грамотный ход. В этом он действительно чем-то похож на своего футбольного кумира)))
+9
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то есть у Питера 72 очка после 53 матчей и они вышли, а у Динамо столько же очков, но на матч меньше и они ещё "не вышли"?
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ска до финала не дойдёт
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Ответ unbelievable
Ммм) Интрига)) За 15 матчей вперёд. Зачем в КХЛ такие клубы, как Сочи, СуньКуньВчай, Витязь и Адмирал? Ни сопротивления, ни игры, ни атмосферы.
Чисто для количества.
У Витязя хоть какая-то история есть, когда-то были силовой командой, еще в Чехове.
Три остальные — можно под списание.
Останется 20 команд. 4 дивизиона по 5 команд. Нормас.
+1
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Надеюсь, что чухна на коней попадет в первом раунде.
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Ответ vzi
Чисто для количества. У Витязя хоть какая-то история есть, когда-то были силовой командой, еще в Чехове. Три остальные — можно под списание. Останется 20 команд. 4 дивизиона по 5 команд. Нормас.
Все верно. Ради катков. Третьяк не даст соврать. .
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Вперёд, наш СКА 💙 ❤️
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Ответ pizzatcarizza
Адмирал все же можно оставить. На него худо-бедно но люди ходят, а Сочи,КС точно можно списать
3500-4000 зрителей ходят на трехтрибунную арену вместимостью 5500.
Им точно ВХЛ не хватит?..
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Офигительная лига в которой команды выходят в плей офф в январе.
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че там система не работает?
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Ответ Alexander91
Интересно,будет ли существовать футбольный Сочи,после вылета в 1 лигу (в этом году большая вероятность).В целом,пока будут существовать команды для количества,роста и развития не будет.
Наверно, вернется за год назад.
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Ответ Александр Смирнов
Точно. А столица должна иметь горстку (тоже при финансировании нескольких госкомпаний) команд-середняков , на которые ходить суммарно будет ненамного больше. Что в футболе , что в хоккее .
Столица в 3 раза больше Питера по населению. Значит, и команд в 3 раза больше. )
И это еще никто Крылья Советов не решился возродить. Прикинь, если следующий президент будет родом с Запада Москвы. )))
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Ответ unbelievable
Ммм) Интрига)) За 15 матчей вперёд. Зачем в КХЛ такие клубы, как Сочи, СуньКуньВчай, Витязь и Адмирал? Ни сопротивления, ни игры, ни атмосферы.
и ЦыЫсКа.Лютый фарм,позорище,детишками их выносим))
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Даже выше Динамо? Охо))
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Ответ Oleg Olegov
Офигительная лига в которой команды выходят в плей офф в январе.
а в НХЛ за месяц до окончания регулярки как будто бы никто себе участие в плей-офф не обеспечивает))))
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Из ромы погнали, можно сосредотачиваться на хоккее
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