СКА вышел в плей-офф КХЛ. Команда Ротенберга – вторая на Западе, выше «Динамо»

СКА гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Куньлунь» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Эта победа позволила петербуржцам обеспечить себе проход в розыгрыш Кубка Гагарина.

вторым вышел в плей-офф . Первым это сделал «Локомотив».

СКА набрал 72 очка в 53 матчах чемпионата и находится на второй позиции в таблице Западной конференции, опередив «Динамо».