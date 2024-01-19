СКА вышел в плей-офф КХЛ. Команда Ротенберга – вторая на Западе, выше «Динамо»
СКА гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Куньлунь» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Эта победа позволила петербуржцам обеспечить себе проход в розыгрыш Кубка Гагарина.
СКА вторым вышел в плей-офф КХЛ. Первым это сделал «Локомотив».
СКА набрал 72 очка в 53 матчах чемпионата и находится на второй позиции в таблице Западной конференции, опередив «Динамо».
Сочи — полит проект. Олимпийское наследие. Не может арена Большой простаивать. Смешно.
Адмирал — полит проект имени Фетиса (когда он там был сенатором от Приморского края). Лучше бы футбольный Луч возродили.
СКА — полит проект. Заштатный середняк и бывший отстойник для ветеранов ЦСКА и неперспективной молодежи вдруг резко рванул с 2007, когда в него вложился Гзпрм. А еще резче дела пошли, когда в руководство добавился гуру хоккея с тремя паспортами. Я бы и их под списание отправил. Но ладно уж, второй город России может иметь команду КХЛ уровня Трактора/Минска. ;)
Ну и про Ромку надо сказать. Персонаж он неоднозначный (мягко говоря), но в инфополе берет удар на себя уводя негатив от игроков. Очень грамотный ход. В этом он действительно чем-то похож на своего футбольного кумира)))
У Витязя хоть какая-то история есть, когда-то были силовой командой, еще в Чехове.
Три остальные — можно под списание.
Останется 20 команд. 4 дивизиона по 5 команд. Нормас.
Им точно ВХЛ не хватит?..
И это еще никто Крылья Советов не решился возродить. Прикинь, если следующий президент будет родом с Запада Москвы. )))