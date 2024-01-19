Гвардиола – тренер 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Пеп опередил Анчелотти, Хави, Скалони, Спаллетти, Индзаги
Пеп Гвардиола назван лучшим тренером 2023 года по версии Globe Soccer Awards.
Гвардиола опередил Карло Анчелотти («Реал»), Микеля Артету («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер»), Марселя Коллера («Аль-Ахли» Каир), Лионеля Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии), Хави («Барселона»).
В 2023 году «Манчестер Сити» под руководством Пепа выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.
Трансфер Холланда стоил Сити 300 миллионов евро
Тоесть у Сити 4 турнира например
У Скалони за год может максимум Копа Америка одна быть или раз в 4 года ЧМ
У одного тренера 4 турнира-у другого максимум 1 и что выиграл Скалони ухахахаха
Откуда вы такие беретесь
P.S Ла Лигу Реал сам отдал.