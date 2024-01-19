Гвардиола – тренер 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Пеп опередил Анчелотти, Хави, Скалони, Спаллетти, Индзаги

Пеп Гвардиола назван лучшим тренером 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

опередил (« »), (« »), (« »), («Аль-Ахли» ), (сборная ), (« » / сборная Италии), Хави (« »).

В 2023 году «Манчестер Сити» под руководством Пепа выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.