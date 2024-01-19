Гвардиола – тренер 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Пеп опередил Анчелотти, Хави, Скалони, Спаллетти, Индзаги

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Пеп Гвардиола назван лучшим тренером 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Гвардиола опередил Карло АнчелоттиРеал»), Микеля АртетуАрсенал»), Симоне ИндзагиИнтер»), Марселя КоллераАль-Ахли» Каир), Лионеля Скалони (сборная Аргентины), Лучано СпаллеттиНаполи» / сборная Италии), Хави («Барселона»).

В 2023 году «Манчестер Сити» под руководством Пепа выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.

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32 комментария
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Гвардиола ну в любой номинации прошедшего сезона будет лучшим.
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+7
Ответ Homelender_666
А что выиграл Скалони в 2023 году?
Бразилию
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+6
Ответ Melissa Parker
Награда которую создал агент Роналду Дальше можно понять что адекватно тут не будет
вопросы по Пепу???
+5
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+5
Ответ Гроссмейстер Д
Хави? Ахахаха. Как он вообще оказался в списке номинантов? За вылет в первом раунде ЛЕ? Или за 0-4 от Реала на Камп Ноу? P.S Ла Лигу Реал сам отдал.
прям отдал? С барского плеча? Наверное решили разгрузить себе график перед ЛЧ, в принципе помогло. На этихаде пропустили всего 4, а могли и 8
+5
-2
+3
Ответ Melissa Parker
Очередная неадекватность Гвардиола никогда бы не выиграл Серию А с Наполи или ЧМ с Аргентиной
Отвечаю так. Чемпионами мира становились многие тренера. Серию а выиграли десятки тренеров. А кто выиграл АПЛ 3 раза подряд? А какие тренера имеют по 3 ЛЧ? У кого 4 кубка КЧМ?
+4
-1
+3
Ответ Гроссмейстер Д
Хави? Ахахаха. Как он вообще оказался в списке номинантов? За вылет в первом раунде ЛЕ? Или за 0-4 от Реала на Камп Ноу? P.S Ла Лигу Реал сам отдал.
Как и суперкубок, чтоб со свежими силами влететь МанСити и забрать такой ненужный (по версии сливотных фанов) кубок короля. Ну что за гений папаКарло🙏🙏🙏
+2
0
+2
Пеп опередил самого....Марселя Коллера.👏
+1
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+1
Ответ Melissa Parker
Очередная неадекватность Гвардиола никогда бы не выиграл Серию А с Наполи или ЧМ с Аргентиной
Неадекватность это делать подобные заявления, ничем не обоснованные. Какой там процент побед у Спалетти, чтобы считать, что Гвардиола не способен на его достижения? Почему Спалетти не тренирует большие клубы? Наверное потому, что в том же "Интере" этот процент был 50, то есть в половине матчей он терял очки. В гегемоне РПЛ "Зените" он едва переваривал за 50. Он хороший тренер, но не уровень Гвардиолы. Ну и Гвардиола просто выжал максимум из того, что может достичь тренер за сезон на клубном уровне. Чемпионство "Наполи" красиво и знакового, но по факту, если убрать весь антураж, то в нынешних условиях оно не более ценно чем чемпионство "Ювентуса", "Интера" или "Милана". Это клубы +/- одного уровня на данный момент. "Наполи" и вовсе с давних пор претендовал на вторые места, и вот теперь с кризисом "Юве" оно смогло оформиться в первое. Ну просто невероятная задача для Гвардиолы. Да он бы даже второе место не занял со скромным "Наполи", как некогда это сделал великий Маццари, и не тогда, а даже сейчас.
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Без сомнения.
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Ответ Melissa Parker
КЧМ турнир о котором многие даже не вякали никогда неожиданно стал ВАЖНЫМ Так может и Финалисима и кубок Гампера уже важные турниры ухахахахахахахахахаа
Я что-то говорил про важность турнира? У тебя всё хорошо?
+1
0
+1
Ответ ман сити фейк
Отвечаю так. Чемпионами мира становились многие тренера. Серию а выиграли десятки тренеров. А кто выиграл АПЛ 3 раза подряд? А какие тренера имеют по 3 ЛЧ? У кого 4 кубка КЧМ?
АПЛ - только Фергюсон и Пеп, ЛЧ - Пеп, Карло, Зидан и Пейсли, КЧМ - только Пеп.
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Ответ Melissa Parker
А что у Скалони был шанс выиграть в большом турнире разве? Тоесть у Сити 4 турнира например У Скалони за год может максимум Копа Америка одна быть или раз в 4 года ЧМ У одного тренера 4 турнира-у другого максимум 1 и что выиграл Скалони ухахахаха Откуда вы такие беретесь
А чего истеришь? Если нет турниров сборных, то зачем его номинируют?
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Ответ Гроссмейстер Д
Хави? Ахахаха. Как он вообще оказался в списке номинантов? За вылет в первом раунде ЛЕ? Или за 0-4 от Реала на Камп Ноу? P.S Ла Лигу Реал сам отдал.
очень объективно
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Ответ Павел Гребнев
Неадекватность это делать подобные заявления, ничем не обоснованные. Какой там процент побед у Спалетти, чтобы считать, что Гвардиола не способен на его достижения? Почему Спалетти не тренирует большие клубы? Наверное потому, что в том же "Интере" этот процент был 50, то есть в половине матчей он терял очки. В гегемоне РПЛ "Зените" он едва переваривал за 50. Он хороший тренер, но не уровень Гвардиолы. Ну и Гвардиола просто выжал максимум из того, что может достичь тренер за сезон на клубном уровне. Чемпионство "Наполи" красиво и знакового, но по факту, если убрать весь антураж, то в нынешних условиях оно не более ценно чем чемпионство "Ювентуса", "Интера" или "Милана". Это клубы +/- одного уровня на данный момент. "Наполи" и вовсе с давних пор претендовал на вторые места, и вот теперь с кризисом "Юве" оно смогло оформиться в первое. Ну просто невероятная задача для Гвардиолы. Да он бы даже второе место не занял со скромным "Наполи", как некогда это сделал великий Маццари, и не тогда, а даже сейчас.
Ты просто забыл наверно
Трансфер Холланда стоил Сити 300 миллионов евро
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Ответ Melissa Parker
Так зачем приплетать КЧМ сравнивая их с победами в Серии А или ЧМ?
Так я и не приплетал. Ты не тому юзеру ответил) Я просто рекордсменов перечислил
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Ответ Homelender_666
А чего истеришь? Если нет турниров сборных, то зачем его номинируют?
Для этого такие фальшивые награды и существуют что номинируют непонятно как и по каким критериям
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Ответ Homelender_666
А что выиграл Скалони в 2023 году?
А что у Скалони был шанс выиграть в большом турнире разве?

Тоесть у Сити 4 турнира например
У Скалони за год может максимум Копа Америка одна быть или раз в 4 года ЧМ

У одного тренера 4 турнира-у другого максимум 1 и что выиграл Скалони ухахахаха
Откуда вы такие беретесь
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Ответ Homelender_666
Этого недостаточно. Из тренеров сборных только его номинировали, хотя турниров не было. Хорошо, что не выиграл, а то был бы цирк похлеще, чем на The Best)
Всем пофигу
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Ответ Homelender_666
Этого достаточно для номинации на премию? Он так-то Уругваю без шансов отлетел:)
С запасом идут
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Пер лучший однозначно и конкурентов у него нету
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Хави? Ахахаха. Как он вообще оказался в списке номинантов? За вылет в первом раунде ЛЕ? Или за 0-4 от Реала на Камп Ноу?

P.S Ла Лигу Реал сам отдал.
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Лысый 🔥🔥🔥
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Без вариантов 👌
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