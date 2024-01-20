Свечников набрал 1+1 с «Детройтом» и стал 2-й звездой матча. У Андрея 30 очков в 29 играх

Теги Каролина Детройт НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников набрал 1+1 с «Детройтом» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Каролины» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (4:2). 

На счету 23-летнего россиянина стало 30 (11+19) очков в 29 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Свечников (16:36, 0:31 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери. 

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6 комментариев
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Из 11 голов - 6 победных
+18
0
+18
очень вовремя Свеча на пик выходит. Каролина прибавила после слабого начала. только вот нет у меня веры в них в плове. дальше второго раунда вряд ли пройдут.
+7
-1
+6
Ответ Dimash Balatayev
5 победных вроде. В одном из матчей было 2 подряд "победных", что не в счет. Счет 5-3, а у Свеча четвертая и пятая шайбы. Так что 5 победных
Таки 6. См. столбец GWG

https://www.nhl.com/hurricanes/stats
+4
0
+4
У Свечникова график1+.
Так держать!
+1
0
+1
Ответ smiakishev
Из 11 голов - 6 победных
5 победных вроде. В одном из матчей было 2 подряд "победных", что не в счет.
Счет 5-3, а у Свеча четвертая и пятая шайбы.
Так что 5 победных
+2
-1
+1
Ответ Александр Балабанов
Таки 6. См. столбец GWG https://www.nhl.com/hurricanes/stats
Да, я ошибся при ручном подсчете...)
0
0
0
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