Свечников набрал 1+1 с «Детройтом» и стал 2-й звездой матча. У Андрея 30 очков в 29 играх
Андрей Свечников набрал 1+1 с «Детройтом» и стал 2-й звездой матча.
Форвард «Каролины» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (4:2).
На счету 23-летнего россиянина стало 30 (11+19) очков в 29 играх в текущем сезоне.
Сегодня Свечников (16:36, 0:31 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 3 силовых приема и допустил 2 потери.
https://www.nhl.com/hurricanes/stats
Так держать!
Счет 5-3, а у Свеча четвертая и пятая шайбы.
Так что 5 победных