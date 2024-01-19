Йоханнес Клэбо не вышел в финал спринта на Кубке мира впервые с 2018 года

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эрик Валнес Ансгар Эвенсен Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо не смог выйти в финал классического спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В своем полуфинальном забеге он занял третье место, уступив другим норвежцам – Ансгару Эвенсену и Эрику Валнесу.

Последний раз Клэбо выбывал на этой стадии 30 ноября 2018 года на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Тогда он лидировал в полуфинале, но сломал палку и занял итоговое 11-е место.

Клэбо 27 лет, он пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам.

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14 комментариев
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Сильно
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Сезон очень неровный у Йоханнеса.
Сейчас у него опять "начало сезона" - надо приходить в форму после болезни и перерыва.
Но лучше уж в этом сезоне, чем в следующем. Можно пока немного и с подготовкой поэкспериментировать, и с раскладкой.
Жаль, конечно, какая блестящая форма была на родном этапе - ух.
Но спорт тем и хорош - нет непобедимых, рано или поздно кризис настигнет каждого.
Удачи и здоровья Клэбо.
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Но тут скажут что он не болел, а просто снялся с ТДС
+4
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+3
Ответ Maxximus
Пора начинать привыкать. Возраст на месте не стоит 😂
сколько же лет ветерану?
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+3
Кто бы что не говорил, но клябу феноменальный спринтер
+2
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Ответ дедушкин сон
сколько же лет ветерану?
Почему сразу ветеран? Просто с каждым годом Клебо будет проигрывать спринт все чаще. Не он первый, не он последний.
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Пора начинать привыкать. Возраст на месте не стоит 😂
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Вечный рекорд
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Внучок совсем не тот наверно надоело ему все это.
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Лыжи не поехали, даже француз объезжал, вот и слился
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И Большунова не было...
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Ну тут после сильной болезни, неудивительно, в 2018 сломали палку. По существу, если без форс-мажора, то наверное в последний раз в 2017 году пролетал мимо финала, проигрывая соперникам.
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Слабак
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Вечно фторовому срочно надо ехать прокапаться в Тронхейм
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