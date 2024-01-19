Йоханнес Клэбо не вышел в финал спринта на Кубке мира впервые с 2018 года
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо не смог выйти в финал классического спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.
В своем полуфинальном забеге он занял третье место, уступив другим норвежцам – Ансгару Эвенсену и Эрику Валнесу.
Последний раз Клэбо выбывал на этой стадии 30 ноября 2018 года на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Тогда он лидировал в полуфинале, но сломал палку и занял итоговое 11-е место.
Клэбо 27 лет, он пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам.
Сейчас у него опять "начало сезона" - надо приходить в форму после болезни и перерыва.
Но лучше уж в этом сезоне, чем в следующем. Можно пока немного и с подготовкой поэкспериментировать, и с раскладкой.
Жаль, конечно, какая блестящая форма была на родном этапе - ух.
Но спорт тем и хорош - нет непобедимых, рано или поздно кризис настигнет каждого.
Удачи и здоровья Клэбо.