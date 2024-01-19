Йоханнес Клэбо не вышел в финал спринта на Кубке мира впервые с 2018 года

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо не смог выйти в финал классического спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В своем полуфинальном забеге он занял третье место, уступив другим норвежцам – Ансгару Эвенсену и Эрику Валнесу.

Последний раз Клэбо выбывал на этой стадии 30 ноября 2018 года на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Тогда он лидировал в полуфинале, но сломал палку и занял итоговое 11-е место.

Клэбо 27 лет, он пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам.