Рэпер Mase о накрашенных ногтях Дуэйна Уэйда: «Это все равно что увидеть Джордана в женском нижнем белье»

Теги Майами Дуэйн Уэйд НБА Баскетбол - фото Баскетбол

«Майами» представит статую Дуэйна Уэйда в 2024 году.

Бывший защитник «Хит» пришел на выступление президента Пэта Райли с накрашенными ногтями.

«Ди-Уэйд, Ди-Уэйд. Это все равно что увидеть Джордана в женском нижнем белье – просто опустошает. Такое не хочется видеть. Все испортил», – заявил рэпер Mase.

14 комментариев
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ну человек если поехал головой какой с него спрос?
+27
-8
+19
Дуня поплыл совсем
+20
-6
+14
Ответ Всеволод Бобров
ну человек если поехал головой какой с него спрос?
А то что он сына подростка женскими гормонами пичкает, тоже о чем то говорит,
наверное?
+18
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+12
Так он поддерживает своего сынадочку))
+13
-4
+9
Ответ bear7904
А то что он сына подростка женскими гормонами пичкает, тоже о чем то говорит, наверное?
Конечно говорит, о том что кукушка съехала.
+9
-2
+7
ужас. ещё и такой яркий блин. даже моя девушка такой не носит. это реально клиника
+10
-5
+5
Ответ Givi Shotadze
А чего никто не обратил внимание, что это только два пальца одной руки. Мало ли что с ногтями и зачем на них лак. Привыкли к серьгам в ушах, что лак то на ногтях, это хоть уход за руками в отличии от дырок в ушах))))
Если с ногтями проблема, можно силиконовые наклеить, чтобы не видно было проблем. Красить то зачем?
+3
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+3
Кларксон тоже с лаком на ногтях играет. У того правда лак черный, поэтому он выглядит скорее как неформал какой-то, чем гей.
+2
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И у сына имя красивое, то есть у дочки.
+1
0
+1
А его банана тим не чмырит за это?)
+1
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0
А чего никто не обратил внимание, что это только два пальца одной руки.
Мало ли что с ногтями и зачем на них лак.
Привыкли к серьгам в ушах, что лак то на ногтях, это хоть уход за руками в отличии от дырок в ушах))))
+3
-3
0
Когда чувак с татуировками удивляется накрашенным ногтям - это вызывает недоумение. Не вижу особой разницы.
+1
-1
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