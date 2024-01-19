Рэпер Mase о накрашенных ногтях Дуэйна Уэйда: «Это все равно что увидеть Джордана в женском нижнем белье»

«Майами» представит статую Дуэйна Уэйда в 2024 году.

Бывший защитник «Хит» пришел на выступление президента Пэта Райли с накрашенными ногтями.

«Ди-Уэйд, Ди-Уэйд. Это все равно что увидеть Джордана в женском нижнем белье – просто опустошает. Такое не хочется видеть. Все испортил», – заявил рэпер Mase.