Рэпер Mase о накрашенных ногтях Дуэйна Уэйда: «Это все равно что увидеть Джордана в женском нижнем белье»
«Майами» представит статую Дуэйна Уэйда в 2024 году.
Бывший защитник «Хит» пришел на выступление президента Пэта Райли с накрашенными ногтями.
«Ди-Уэйд, Ди-Уэйд. Это все равно что увидеть Джордана в женском нижнем белье – просто опустошает. Такое не хочется видеть. Все испортил», – заявил рэпер Mase.
наверное?
Мало ли что с ногтями и зачем на них лак.
Привыкли к серьгам в ушах, что лак то на ногтях, это хоть уход за руками в отличии от дырок в ушах))))