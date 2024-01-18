Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Муравьева, Туктамышева и Базылюк выступят в квалификации

Теги Елизавета Туктамышева Софья Муравьева Аделия Петросян Алена Жилина Мария Гордеева Елена Костылева Алена Принева Виктория Морозова Надежда Понтелеенко Мария Мазур Камилла Нелюбова Варвара Кравчина Милана Лебедева София Дзепка Кира Трофимова Екатерина Кольцова Маргарита Базылюк Арина Калугина Ангелина Палагина Диана Мильто Арина Мохова Анастасия Уткина Арина Чернобавская Фигурное катание

19 января на чемпионате России по прыжкам женщины выступят в квалификации.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Мужчины

Квалификация

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляцияофициальный сайт Первого канала

Участники

Маргарита Базылюк 

Мария Гордеева 

София Дзепка 

Алена Жилина

Арина Калугина

Екатерина Кольцова 

Елена Костылева

Варвара Кравчина 

Милана Лебедева 

Мария Мазур 

Диана Мильто 

Виктория Морозова 

Арина Мохова 

Софья Муравьева 

Камилла Нелюбова 

Ангелина Палагина 

Аделия Петросян 

Надежда Понтелеенко 

Алена Принева 

Кира Трофимова 

Елизавета Туктамышева

Анастасия Уткина

Арина Чернобавская

ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента дается две попытки, потом суммируются баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов.

В основной раунд соревнований выходят 12 участников.

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71 комментарий
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Какой-то детский сад и примкнувшая к нему ,в надежде получить денежек для исправления цвета лица айнанэ.....
+41
-18
+23
А если топы не пройдут квалификации... Вот смешно будет
+21
0
+21
Туктамышева и дети. А вообще, конечно, детсад опять
+22
-2
+20
Журналисты лучше бы узнали почему Садковой и Андреевой нет.
+21
-2
+19
Ответ Андрей Рыбалко
Не понимаю позицию ТШТ по данному турниру. Им абсолютно не интересен турнир? Будут участвовать только 2 девушки, хотя на соревнованиях в этом сезоне УСИ приземлили на +GOE 8 человек (не считая Валиевой, которая показывала тулуп на разминках), при этом например у Плющенко участвует 5 учениц, из которых только Муравьева прыгнула триксель, все остальные в инстаграмме.
вот так кум Антон раздал квоты, к нему все вопросы.
+20
-5
+15
Кто будет выступать на тех и посмотрим. Всем здоровья и удачи !
+13
0
+13
Андреева, Лукашова, Садкова, Стрельцова сильно бы украсили турнир. Но мы посмотрим Уткину и Чернобавскую.
+18
-5
+13
интересно, а будут какие-нибудь комментарии от федерации именно по такому составу, и почему некоторые сильные фигуристки, даже принимавшие участие в турнирах во время сезона и показывавшие достойные результат, отсутствуют на этом турнире🤔
+14
-3
+11
Квалификацию пройдут те кто делает четверные через раз. На прошлом турнире Муравьёва со своим стабильным трикселем дошла до финала, а теперь может не пройти квалификацию. С такими правилами только убиваться, не зря многие отказались.
+11
-1
+10
Хоть бы Лиза прошла🙏
+13
-3
+10
Кидайте тапками сколько угодно, но мне кажется, что правильно было бы разделить на возрастные категории. Хотя бы 12-15 и взрослые. Иначе это просто бессмысленно. Ну нелепо сравнивать Костылеву и Петросян, Базылюк и Муравьеву и т.п.
+9
-1
+8
Не понимаю позицию ТШТ по данному турниру. Им абсолютно не интересен турнир? Будут участвовать только 2 девушки, хотя на соревнованиях в этом сезоне УСИ приземлили на +GOE 8 человек (не считая Валиевой, которая показывала тулуп на разминках), при этом например у Плющенко участвует 5 учениц, из которых только Муравьева прыгнула триксель, все остальные в инстаграмме.
+14
-6
+8
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Яжматерей пруд пруди, а Лиза одна, уникальная🌹
+7
-1
+6
И кому нужен этот турнир ноунеймов допубертатных?
+12
-6
+6
Ответ alexnew
Двоеглазова и Садкова не появилась, а Валиева исчезла. Но тут понятно у нее шоу на детском утреннике.
Двоеглазова была и снялась
+6
0
+6
Ответ Igor_Smr
Журналисты лучше бы узнали почему Садковой и Андреевой нет.
И Стрельцовой с Лукашовой.
+9
-3
+6
Ответ Ad notam
Принципиальные дуэли - Петросян, Муравьева, Туктамышева по взрослым и Базылюк, Костылева, Принева по юниорам и новисам. Не удивлюсь если турнир выиграет новис. IMHO
Тогда это станет последним турниром с большой долей вероятности.
+8
-3
+5
Ответ Vasily Ivanov
Какой-то детский сад и примкнувшая к нему ,в надежде получить денежек для исправления цвета лица айнанэ.....
Ну да, она за еду отпахала 24 шоу у Навки в новогодние праздники.
Может быть это федерация в ноженьки к Лизе упала, чтоб хоть как-то билеты продать на свое шапито, а то на йогурты народ совсем не хочет идти.
+10
-6
+4
Ответ alexnew
Вероятно, не готовы, не хотят позориться.
Андреева неделю назад шпарила триксели как горячие пирожки на Кубке Москвы.Лукашова квад начала наконец выезжать.Поэтому их и не позвали видимо, чтоб не мешали девочкам из правильных штабов.
+11
-7
+4
Ответ alexnew
Кто именно показывал 5 дней назад? Кто-то из мелочи, возможно?
Хотя бы Лиза Андреева
+4
0
+4
Какой разброс мнений,как выработать правила, которые устраивали бы всех вот вопрос?
+5
-1
+4
Ответ фынский аксель
Увы, у них там простудный лазарет((((
Андреева, Стрельцова, Лукашева, Стоцкая на этой неделе катают на Первенстве Москвы. Значит со здоровьем все ок
+4
0
+4
Ответ alexnew
Квалификация нужна, чтобы отсеять тех, у кого нет ультра-си.
Вернее тех, кто думает, что они есть!
+3
0
+3
Ответ alexnew
Квалификация нужна, чтобы отсеять тех, у кого нет ультра-си.
А зачем их тогда приглашали? Тех у кого нет ультраси.
+4
-1
+3
Ответ alexnew
Кто именно показывал 5 дней назад? Кто-то из мелочи, возможно?
Ну да, других же нет. Та же Лукашева две подряд пп с 4с на + гое, сегодня посмотрим, получится ли 3е. Так же сегодня должна ещё раз попробовать выехать хэдлайнер всего прыжкового - Чернобаевская. Та же Андреева у нас самая стабильная триксилистка в этом сезоне и тд. Т.е, не Костылевой едины. И все они старше Лены.
+6
-3
+3
А Туктамышева-то как "выступит", споет тли просто разденется, как обычно?
+21
-18
+3
Ну, удачи всем завтра! Посмотрим.
+3
0
+3
Ответ Ayla
не понимаю зачем нужна квалификация, бред какой-то
Квалификация нужна, чтобы отсеять тех, у кого нет ультра-си.
+3
0
+3
Ответ Anna Stefan
И Стрельцовой с Лукашовой.
Стрельцова по возрасту не прошла. Хотя на элементах уже не раз показала, что помимо триксы есть у неё и 4с
+5
-2
+3
Ответ Anna Stefan
Странно. Не знаю, сколько ей лет, но с Костылевой она соревнуется. Почему одна прошла, а другая нет? Подозрительно это как-то.
Смотрите регламент. Там прописан конкретные возрастные ограничение. Увы, Вика не проходит по возрасту
+4
-1
+3
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