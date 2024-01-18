Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Муравьева, Туктамышева и Базылюк выступят в квалификации
19 января на чемпионате России по прыжкам женщины выступят в квалификации.
Москва
Мужчины
Квалификация
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Участники
Алена Жилина
Милана Лебедева
Диана Мильто
Виктория Морозова
Арина Мохова
Ангелина Палагина
Анастасия Уткина
Арина Чернобавская
ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента дается две попытки, потом суммируются баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов.
В основной раунд соревнований выходят 12 участников.
Может быть это федерация в ноженьки к Лизе упала, чтоб хоть как-то билеты продать на свое шапито, а то на йогурты народ совсем не хочет идти.