Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Муравьева, Туктамышева и Базылюк выступят в квалификации

19 января на чемпионате России по прыжкам женщины выступят в квалификации.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

Мужчины

Квалификация

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участники

Алена Жилина

Милана Лебедева

Диана Мильто

Виктория Морозова

Арина Мохова

Ангелина Палагина

Анастасия Уткина

Арина Чернобавская

ПРИМЕЧАНИЕ: в квалификации спортсмены исполняют один сольный прыжок и один каскад/комбинацию из не более двух прыжков. На исполнение каждого элемента дается две попытки, потом суммируются баллы за исполнение лучшей попытки каждого из элементов.

В основной раунд соревнований выходят 12 участников.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве