КХЛ. ЦСКА в гостях у «Барыса», «Спартак» против «Авангарда», СКА примет «Куньлунь»

Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Амур Спартак Автомобилист результаты матчей КХЛ Барыс Адмирал Куньлунь Ред Стар Хоккей

ЦСКА сыграет с «Барысом» в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спартак» будет противостоять «Авангарду», СКА сыграет с «Куньлунем». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – ЦСКА
Дата проведения
19 января, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Адмирал
Дата проведения
19 января, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Автомобилист – Северсталь
Дата проведения
19 января, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Локомотив – Амур
Дата проведения
19 января, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

СКА – Куньлунь
Дата проведения
19 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Спартак – Авангард
Дата проведения
19 января, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

7 комментариев
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Авангарду пора брать первое место На востоке,и без травм!!!
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А где же главный фанат КуньЛуня Йозе? Где его знаменитое ’весь мир за КуньЛунь’? Или после великой ’победы’ над Барысом он до сих пор в канаве?
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У Спартака сегодня Авангард, будет нелегко, пожелаем ребятам победы над сильным соперником.
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