КХЛ. ЦСКА в гостях у «Барыса», «Спартак» против «Авангарда», СКА примет «Куньлунь»
ЦСКА сыграет с «Барысом» в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Спартак» будет противостоять «Авангарду», СКА сыграет с «Куньлунем».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 19 января, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 19 января, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 19 января, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 19 января, 19.30, «ДС Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.