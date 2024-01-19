КХЛ. ЦСКА в гостях у «Барыса», «Спартак» против «Авангарда», СКА примет «Куньлунь»

ЦСКА сыграет с «Барысом» в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » будет противостоять « », сыграет с « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ