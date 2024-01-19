Родри признан хавбеком года на Globe Soccer Awards. Игрок «Сити» обошел Беллингема, Модрича, Педри

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Лука Модрич Кевин де Брюйне Бернарду Силва Родри Педри Джуд Беллингем Globe Soccer Awards Футбол

Лучшим полузащитником года по версии Globe Soccer Awards стал Родри.

Футболист «Манчестер Сити» получил приз на церемонии, проходящей сейчас в Дубае.

На награду также претендовали Джуд Беллингем («Реал»), Бернарду Силва, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал») и Педри («Барселона»).

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34 комментария
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В номинации полузащитник должен был победить Харри Магуаер, потому что он, как бы, в прямом смысле полузащитник.
+46
-5
+41
Хоть где-то есть объективность.
+36
-3
+33
Ответ леннорыч-абрамович
А как же опорный полузащитник Лионель Месси?
Опорный вратарь с функцией полузащитника, пиши правильно. Номинирован должен быть сразу на все награды.
+26
-10
+16
А ФИФА его даже в сборную года не включило
+18
-3
+15
А как же опорный полузащитник Лионель Месси?
+25
-16
+9
Кевин и Родри должны были поделить всю прошлогодние награды. Но увы реальность такова
+7
-1
+6
Ответ rigobersong
Как же этот днищенский реал пиарят, за какие заслуги там 2 днаря, старое полено отлетевшее на этихаде 4-0, и трусливый белингем который важнейший матч просидел в запасе и чокернул чемпионство с Боруссией:)) Это просто смех, люди вообще в адеквате?:)) Почему нет Чалханоглу или Бареллы?:)
А может и Мхитаряна, который получше Бареллы прошлый год отыграл.
+5
0
+5
Ответ Штаны Габора Кирая
Опорный вратарь с функцией полузащитника, пиши правильно. Номинирован должен быть сразу на все награды.
Вообще-то предопорный..
+8
-4
+4
Ответ Homelender_666
Родри заслужил 👏 Все смеются над этой премией, хотя только здесь по достоинству оценили лучшего игрока Сити.
Это самая адекватная футбольная премия на данный момент, то что вручает ФИФА, вот это действительно смешно.
+4
0
+4
Ответ Елена Готье
Хоть где-то есть объективность.
Коли не травма , так победил бы КДБ
+4
0
+4
Родри заслужил 👏 Все смеются над этой премией, хотя только здесь по достоинству оценили лучшего игрока Сити.
+6
-3
+3
Ответ Елена Готье
Хоть где-то есть объективность.
Да там 90% победителей номинаций выбраны объективно. «Хоть где-то».
+3
0
+3
белингем тебе ещё далеко
+2
0
+2
Хочется по радоваться за Родри.
Хоть где-то отметили парня за фантастический сезон.
Потом вспоминаешь все эти ЗМ и The Best, всю эту несправедливую пиар-кампанию, и перестаешь обращать внимание на все эти награды.
Все, кто хоть немного объективны, знают, что Родри был одним из лучших, если не лучшим.
+3
-1
+2
Ответ OldRedWhite
Коли не травма , так победил бы КДБ
Уверен,все понимают,что лучший КДБ.По-любому и с отрывом.
+2
0
+2
Ответ Штаны Габора Кирая
Опорный вратарь с функцией полузащитника, пиши правильно. Номинирован должен быть сразу на все награды.
Вообще-то он левый пред опорный болельщик
+3
-1
+2
все справедливо
+1
0
+1
Ответ Makar Tert
а Педри который травмирован весь год, или это другое?
Для нашей ригоберочки - другое)
+3
-2
+1
Я все еще не понимаю на кой хрен давать награды зимой?
Условно в НБА дают награда в конце регулярки и в конце сезона это логично. Это как давать награды например за АПЛ, за Примеру и т.д. после окончания этих турниров + потом давать награды условно в августе чтобы цеплять еще международные турниры и давать сразу и за клубный и за международной сезон. А как определить лучшего за год я в теории не понимаю. ЛЧ прикольно, но потом еще пол сезона прошло.
+2
-1
+1
Ответ Jaska_1324
потому что это всегда будут помнить, помнить Месси - получавшего самые незаслуженные награды
Он в этом не виноват. Я хоть его поклонник, но не понимаю некоторые его награды.
+2
-1
+1
Ответ marchellinos
Не надоело мусолить тему?
потому что это всегда будут помнить, помнить Месси - получавшего самые незаслуженные награды
+4
-3
+1
Ответ леннорыч-абрамович
А как же опорный полузащитник Лионель Месси?
Не надоело мусолить тему?
+6
-5
+1
Версия Фифа:

1. Месси
2. Гави
3. Родри
+1
0
+1
Ну хоть где-то оценили его вклад. Справедливо
0
0
0
Ответ rigobersong
Как же этот днищенский реал пиарят, за какие заслуги там 2 днаря, старое полено отлетевшее на этихаде 4-0, и трусливый белингем который важнейший матч просидел в запасе и чокернул чемпионство с Боруссией:)) Это просто смех, люди вообще в адеквате?:)) Почему нет Чалханоглу или Бареллы?:)
а Педри который травмирован весь год, или это другое?
+3
-3
0
Премия, которая восстанавливает справедливость
0
0
0
Ответ rigobersong
Как же этот днищенский реал пиарят, за какие заслуги там 2 днаря, старое полено отлетевшее на этихаде 4-0, и трусливый белингем который важнейший матч просидел в запасе и чокернул чемпионство с Боруссией:)) Это просто смех, люди вообще в адеквате?:)) Почему нет Чалханоглу или Бареллы?:)
Я не удивлюсь, если от очередной «английской надежды» ускользнёт важный титул и до кучи сольётся евро. Островные традиции🤓
0
0
0
Пеп тренер года по мнении экспертов глоб эвордс
+1
-1
0
Ответ Иван Есев
Это самая адекватная футбольная премия на данный момент, то что вручает ФИФА, вот это действительно смешно.
Так и есть. Если всё так и продолжится, то эта премия может стать второй по значимости (ЗМ будет очень тяжело обойти).
0
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0
Ответ Тухель
Я все еще не понимаю на кой хрен давать награды зимой? Условно в НБА дают награда в конце регулярки и в конце сезона это логично. Это как давать награды например за АПЛ, за Примеру и т.д. после окончания этих турниров + потом давать награды условно в августе чтобы цеплять еще международные турниры и давать сразу и за клубный и за международной сезон. А как определить лучшего за год я в теории не понимаю. ЛЧ прикольно, но потом еще пол сезона прошло.
Никому ненужные награды зимой чтобы все забыли
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