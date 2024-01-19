Родри признан хавбеком года на Globe Soccer Awards. Игрок «Сити» обошел Беллингема, Модрича, Педри

Лучшим полузащитником года по версии Globe Soccer Awards стал Родри.

Футболист « » получил приз на церемонии, проходящей сейчас в Дубае.

На награду также претендовали («Реал»), , де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Лука Модрич (« ») и Педри («Барселона»).