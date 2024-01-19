Родри признан хавбеком года на Globe Soccer Awards. Игрок «Сити» обошел Беллингема, Модрича, Педри
Лучшим полузащитником года по версии Globe Soccer Awards стал Родри.
Футболист «Манчестер Сити» получил приз на церемонии, проходящей сейчас в Дубае.
На награду также претендовали Джуд Беллингем («Реал»), Бернарду Силва, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал») и Педри («Барселона»).
Хоть где-то отметили парня за фантастический сезон.
Потом вспоминаешь все эти ЗМ и The Best, всю эту несправедливую пиар-кампанию, и перестаешь обращать внимание на все эти награды.
Все, кто хоть немного объективны, знают, что Родри был одним из лучших, если не лучшим.
Условно в НБА дают награда в конце регулярки и в конце сезона это логично. Это как давать награды например за АПЛ, за Примеру и т.д. после окончания этих турниров + потом давать награды условно в августе чтобы цеплять еще международные турниры и давать сразу и за клубный и за международной сезон. А как определить лучшего за год я в теории не понимаю. ЛЧ прикольно, но потом еще пол сезона прошло.
1. Месси
2. Гави
3. Родри