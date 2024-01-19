Холанд признан игроком года на Globe Soccer Awards. Он обошел Месси, Роналду, Мбаппе и Салаха

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига сборная Норвегии по футболу рейтинги Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Кевин де Брюйне Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Бернарду Силва Килиан Мбаппе Виктор Осимхен Интер Майами Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Globe Soccer Awards Футбол

Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом года на церемонии Globe Soccer Awards.

Нападающий «Манчестер Сити» получил награду на мероприятии в Дубае.

Соперниками норвежца в борьбе за приз были Джуд Беллингем («Реал»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Килиан МбаппеПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Холанд стал игроком года по версии организаторов Globe Soccer Awards впервые в карьере. В прошлом году награда досталась Бензема.

Материалы по теме

130 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Globe Soccer награждал Рибери (2013), Месси (2015), Левандовского (2020), Мбаппе (2021), Бензема (2022) и теперь Холланда (2023)

Франс Футбол и ФИФА последние лет 15 награждают только Месси и в порядке исключения - Роналду, Модрича (лишь бы не Роналду) и Бензема

Но да, нам эксперты сейчас расскажут, что Globe Soccer - конторка Мендеша, а France и ФИФА - самые честные награды и номинации

Пик сюрреализма и непоследовательности Франс Футбол и ФИФА - Золотые Мячи 2010, 2018, 2019 и 2023:

Снейдер - требл и финал ЧМ (4+1 в плей-офф ЧМ)
Месси - получил ЗМ за статистику и 0:4 в 1/4 ЧМ
🗣️ "Статистика Месси > достижения Снейдера"

Роналду - победа в ЛЧ и статистика
Модрич - победа в ЛЧ и финал ЧМ
🗣️ "Надо дать Модричу, он заслужил!"

2019
🗣️ "Ну и что что Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов, вы видели дубль Месси Алавесу?"

Холланд - требл и статистика
Месси - получил ЗМ, потому что статистика НЕ главное
🗣️ "Главное - это ЧМ, а статистика нет!"
+145
-48
+97
Похоже, единственная оставшаяся адекватной премия в мировом футболе. Ни по одному пункту никаких вопросов. Кто на что наиграл, то и получил. Впрочем, учитывая схему определения лучших, вряд ли здесь могло быть иначе.
+57
-17
+40
Реально самая адекватная награда уже давно. И футболисты те, которые нужны, и тренеры.
+39
-10
+29
Ответ заблокированному пользователю
Globe Soccer награждал Рибери (2013), Месси (2015), Левандовского (2020), Мбаппе (2021), Бензема (2022) и теперь Холланда (2023) Франс Футбол и ФИФА последние лет 15 награждают только Месси и в порядке исключения - Роналду, Модрича (лишь бы не Роналду) и Бензема Но да, нам эксперты сейчас расскажут, что Globe Soccer - конторка Мендеша, а France и ФИФА - самые честные награды и номинации Пик сюрреализма и непоследовательности Франс Футбол и ФИФА - Золотые Мячи 2010, 2018, 2019 и 2023: Снейдер - требл и финал ЧМ (4+1 в плей-офф ЧМ) Месси - получил ЗМ за статистику и 0:4 в 1/4 ЧМ 🗣️ "Статистика Месси > достижения Снейдера" Роналду - победа в ЛЧ и статистика Модрич - победа в ЛЧ и финал ЧМ 🗣️ "Надо дать Модричу, он заслужил!" 2019 🗣️ "Ну и что что Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов, вы видели дубль Месси Алавесу?" Холланд - требл и статистика Месси - получил ЗМ, потому что статистика НЕ главное 🗣️ "Главное - это ЧМ, а статистика нет!"
Да, они услышали что это приз Мендеша и теперь тиражируют. Но только Жорже уже с прошлого года не агент Криштиану и вполне мог бы не включать его в этот приз
+24
-9
+15
Вот за этой премией и имеет смысл в дальнейшем наблюдать.
+13
-3
+10
На этой премии все справедливо раздали. Интересно как выбирали? Думаю не по опросам капитанов вроде Оби Микелов.
+11
-2
+9
Ответ Melissa Parker
Пропасть в финале и полуфинале ЛЧ и провалиться в очередной раз в сборной это достойно лишь такой фейковой награды как эта Глоуб Авардс
Зато забить 1 гол в 6 матчах лиги бургеров и получить за это the best - очень престижно
+12
-4
+8
Роналду красава уважуха ему, он когда на него камеру напроляли говорил и показывал что холанд лучше и тд
+12
-5
+7
Скоро эта награда станет престижнее ЗМ и Fifa the best
+8
-1
+7
В отличии от недавней премии на эту хотя бы победители приехали
+8
-3
+5
Ответ заблокированному пользователю
Globe Soccer награждал Рибери (2013), Месси (2015), Левандовского (2020), Мбаппе (2021), Бензема (2022) и теперь Холланда (2023) Франс Футбол и ФИФА последние лет 15 награждают только Месси и в порядке исключения - Роналду, Модрича (лишь бы не Роналду) и Бензема Но да, нам эксперты сейчас расскажут, что Globe Soccer - конторка Мендеша, а France и ФИФА - самые честные награды и номинации Пик сюрреализма и непоследовательности Франс Футбол и ФИФА - Золотые Мячи 2010, 2018, 2019 и 2023: Снейдер - требл и финал ЧМ (4+1 в плей-офф ЧМ) Месси - получил ЗМ за статистику и 0:4 в 1/4 ЧМ 🗣️ "Статистика Месси > достижения Снейдера" Роналду - победа в ЛЧ и статистика Модрич - победа в ЛЧ и финал ЧМ 🗣️ "Надо дать Модричу, он заслужил!" 2019 🗣️ "Ну и что что Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов, вы видели дубль Месси Алавесу?" Холланд - требл и статистика Месси - получил ЗМ, потому что статистика НЕ главное 🗣️ "Главное - это ЧМ, а статистика нет!"
да, ща подтянутся поклонники домашнего хазбика, который в 2023 году отметился только удушающими в официальных матчах за сборную и рекордом в плей-офф ЛЧ за ПСЖ, набрав ZERO по системе гол+пас🤣
+12
-7
+5
То чувство, когда Дубайские шейхи адекватнее фифашных жуликов. Месси тут даже в номинантах быть не должно
+9
-5
+4
Самая справедливая награда, тут все по-честному и по делу
+9
-5
+4
Ответ заблокированному пользователю
Globe Soccer награждал Рибери (2013), Месси (2015), Левандовского (2020), Мбаппе (2021), Бензема (2022) и теперь Холланда (2023) Франс Футбол и ФИФА последние лет 15 награждают только Месси и в порядке исключения - Роналду, Модрича (лишь бы не Роналду) и Бензема Но да, нам эксперты сейчас расскажут, что Globe Soccer - конторка Мендеша, а France и ФИФА - самые честные награды и номинации Пик сюрреализма и непоследовательности Франс Футбол и ФИФА - Золотые Мячи 2010, 2018, 2019 и 2023: Снейдер - требл и финал ЧМ (4+1 в плей-офф ЧМ) Месси - получил ЗМ за статистику и 0:4 в 1/4 ЧМ 🗣️ "Статистика Месси > достижения Снейдера" Роналду - победа в ЛЧ и статистика Модрич - победа в ЛЧ и финал ЧМ 🗣️ "Надо дать Модричу, он заслужил!" 2019 🗣️ "Ну и что что Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов, вы видели дубль Месси Алавесу?" Холланд - требл и статистика Месси - получил ЗМ, потому что статистика НЕ главное 🗣️ "Главное - это ЧМ, а статистика нет!"
вообще не понимаю, почему в футболе такая тупая система награждений. Почему нельзя сделать как в баскетболе или хоккее? Награждает тебя та организация, где ты играешь. Вот Месси провел феноменальный (ребят, вот только не надо...) ЧМ - вот награда от фифа, который от чм и провел. Роналду выиграл ЛЧ с статусн тащера - держи награду как лучший игрок этого турнира. За что золотой мяч? Какие турниры в него входят, какие имеют вес и почему именно тот, который имеет? Я вот вообще не воспринимаю другие награды, кроме как например "Лучший полузащитник ЛЧ розыгрыша 23/24". Вот понятно что как и когда. "Лучший игрок 21 года по версии УЕФА". Понятно какие игры, каких турниров берут во внимание. Для меня золотой мяч от Франц футбол не сильно важнее , чем от Спорт-Экспресса или Спортса, например.
+4
-1
+3
Мендешу даже гениальность не пришлось включать, проявив адекватность разом обставил ангажированный зебест и дилетантский зм
+6
-3
+3
Ответ заблокированному пользователю
Globe Soccer награждал Рибери (2013), Месси (2015), Левандовского (2020), Мбаппе (2021), Бензема (2022) и теперь Холланда (2023) Франс Футбол и ФИФА последние лет 15 награждают только Месси и в порядке исключения - Роналду, Модрича (лишь бы не Роналду) и Бензема Но да, нам эксперты сейчас расскажут, что Globe Soccer - конторка Мендеша, а France и ФИФА - самые честные награды и номинации Пик сюрреализма и непоследовательности Франс Футбол и ФИФА - Золотые Мячи 2010, 2018, 2019 и 2023: Снейдер - требл и финал ЧМ (4+1 в плей-офф ЧМ) Месси - получил ЗМ за статистику и 0:4 в 1/4 ЧМ 🗣️ "Статистика Месси > достижения Снейдера" Роналду - победа в ЛЧ и статистика Модрич - победа в ЛЧ и финал ЧМ 🗣️ "Надо дать Модричу, он заслужил!" 2019 🗣️ "Ну и что что Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов, вы видели дубль Месси Алавесу?" Холланд - требл и статистика Месси - получил ЗМ, потому что статистика НЕ главное 🗣️ "Главное - это ЧМ, а статистика нет!"
То есть ЗМ 2013 вообще не смущает?
+4
-1
+3
Ответ заблокированному пользователю
Globe Soccer награждал Рибери (2013), Месси (2015), Левандовского (2020), Мбаппе (2021), Бензема (2022) и теперь Холланда (2023) Франс Футбол и ФИФА последние лет 15 награждают только Месси и в порядке исключения - Роналду, Модрича (лишь бы не Роналду) и Бензема Но да, нам эксперты сейчас расскажут, что Globe Soccer - конторка Мендеша, а France и ФИФА - самые честные награды и номинации Пик сюрреализма и непоследовательности Франс Футбол и ФИФА - Золотые Мячи 2010, 2018, 2019 и 2023: Снейдер - требл и финал ЧМ (4+1 в плей-офф ЧМ) Месси - получил ЗМ за статистику и 0:4 в 1/4 ЧМ 🗣️ "Статистика Месси > достижения Снейдера" Роналду - победа в ЛЧ и статистика Модрич - победа в ЛЧ и финал ЧМ 🗣️ "Надо дать Модричу, он заслужил!" 2019 🗣️ "Ну и что что Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов, вы видели дубль Месси Алавесу?" Холланд - требл и статистика Месси - получил ЗМ, потому что статистика НЕ главное 🗣️ "Главное - это ЧМ, а статистика нет!"
Чувак ты этот текст готовил?
+5
-3
+2
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Комментарий удален модератором
А за что Холланд
Матчи сборной-провал
ЛЧ-три последние важных матча-провал
АПЛ-ну тут хоть стата есть но индивидуально обыграть игроков он не мог и забивал фоля на защитниках
+2
0
+2
Ответ Sulim Aydamirov
По твоему лучший игрок 2023 которого почти всё тренеры, футболисты признали лучшим не заслуживает награду?
чем он лучший игрок? лучший нападающий может? он ничего не умеет кроме забивания голов и то определённых, не видел, чтобы он забивал после соло проходов или со штрафных, отличный замыкатель, но лучший игрок тут при чем?
+2
0
+2
Столько звезд присутствовало, и победители наград! Огонь по сравнению с призом ФИФА, куда ни один из кандидатов на главный приз не удосужился прибыть)
+4
-2
+2
Ответ Zidan GOAT
Зато забить 1 гол в 6 матчах лиги бургеров и получить за это the best - очень престижно
Назвать игрока лучшим только из-за трофеев выигранных КОМАНДОЙ не обращая внимания что он 80 процентов ВАЖНЫХ игр провалили и пропадал на поле сверхнеадекватность

И игрок года должен быть индивидуально тоже лучшим а не ждущим супер ассистов от Де Брейне
+1
0
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Очень удивился почему Месси не выиграл опять липую награду?
Всего то 2 раза , ЗМ10 и Зе Бест23 и всё
+2
-1
+1
Ответ Avdeev Vladislav
ну езле вашшным то харащо
один раз ошибся. со всеми бывает
+1
0
+1
Ответ Iamliam
Что-то ты удобно обошел стороной ЗМ 2013, где Роналду отдали ЗМ тоже чисто изза статы, хотя были Хави и Иниеста, которые выиграли ЧЕ.
ЗМ за 2013, а Евро было в 2012
+2
-1
+1
Ответ заблокированному пользователю
Globe Soccer награждал Рибери (2013), Месси (2015), Левандовского (2020), Мбаппе (2021), Бензема (2022) и теперь Холланда (2023) Франс Футбол и ФИФА последние лет 15 награждают только Месси и в порядке исключения - Роналду, Модрича (лишь бы не Роналду) и Бензема Но да, нам эксперты сейчас расскажут, что Globe Soccer - конторка Мендеша, а France и ФИФА - самые честные награды и номинации Пик сюрреализма и непоследовательности Франс Футбол и ФИФА - Золотые Мячи 2010, 2018, 2019 и 2023: Снейдер - требл и финал ЧМ (4+1 в плей-офф ЧМ) Месси - получил ЗМ за статистику и 0:4 в 1/4 ЧМ 🗣️ "Статистика Месси > достижения Снейдера" Роналду - победа в ЛЧ и статистика Модрич - победа в ЛЧ и финал ЧМ 🗣️ "Надо дать Модричу, он заслужил!" 2019 🗣️ "Ну и что что Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов, вы видели дубль Месси Алавесу?" Холланд - требл и статистика Месси - получил ЗМ, потому что статистика НЕ главное 🗣️ "Главное - это ЧМ, а статистика нет!"
Но есть нюанс - голосование по ЗМ от Франс футбол и фифы в открытом доступе и видны голоса всех, а здесь дядя Мендеш раздает как сам хочет
+3
-2
+1
Ответ заблокированному пользователю
Globe Soccer награждал Рибери (2013), Месси (2015), Левандовского (2020), Мбаппе (2021), Бензема (2022) и теперь Холланда (2023) Франс Футбол и ФИФА последние лет 15 награждают только Месси и в порядке исключения - Роналду, Модрича (лишь бы не Роналду) и Бензема Но да, нам эксперты сейчас расскажут, что Globe Soccer - конторка Мендеша, а France и ФИФА - самые честные награды и номинации Пик сюрреализма и непоследовательности Франс Футбол и ФИФА - Золотые Мячи 2010, 2018, 2019 и 2023: Снейдер - требл и финал ЧМ (4+1 в плей-офф ЧМ) Месси - получил ЗМ за статистику и 0:4 в 1/4 ЧМ 🗣️ "Статистика Месси > достижения Снейдера" Роналду - победа в ЛЧ и статистика Модрич - победа в ЛЧ и финал ЧМ 🗣️ "Надо дать Модричу, он заслужил!" 2019 🗣️ "Ну и что что Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов, вы видели дубль Месси Алавесу?" Холланд - требл и статистика Месси - получил ЗМ, потому что статистика НЕ главное 🗣️ "Главное - это ЧМ, а статистика нет!"
да да дубль Алавесу, правда под названием Ливерпуль с дно вейком в составе)))
+1
0
+1
Ответ заблокированному пользователю
Globe Soccer награждал Рибери (2013), Месси (2015), Левандовского (2020), Мбаппе (2021), Бензема (2022) и теперь Холланда (2023) Франс Футбол и ФИФА последние лет 15 награждают только Месси и в порядке исключения - Роналду, Модрича (лишь бы не Роналду) и Бензема Но да, нам эксперты сейчас расскажут, что Globe Soccer - конторка Мендеша, а France и ФИФА - самые честные награды и номинации Пик сюрреализма и непоследовательности Франс Футбол и ФИФА - Золотые Мячи 2010, 2018, 2019 и 2023: Снейдер - требл и финал ЧМ (4+1 в плей-офф ЧМ) Месси - получил ЗМ за статистику и 0:4 в 1/4 ЧМ 🗣️ "Статистика Месси > достижения Снейдера" Роналду - победа в ЛЧ и статистика Модрич - победа в ЛЧ и финал ЧМ 🗣️ "Надо дать Модричу, он заслужил!" 2019 🗣️ "Ну и что что Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов, вы видели дубль Месси Алавесу?" Холланд - требл и статистика Месси - получил ЗМ, потому что статистика НЕ главное 🗣️ "Главное - это ЧМ, а статистика нет!"
А тут прям пожар ))))
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Хоть где-то оценивают лучшего игрока не по исполнению пенок и пиару
КДБ вот жалко
0
0
0
Ответ barcelona_football_club
В 2012 году Globe Soccer признал лучшим игроком года Фалькао. А не Месси который забил 91 гол в том году. Это все что нужно знать об этом призе
а в 2015 - Месси, который не забил 91 гол

и што
+1
-1
0
Ответ Фёдор Кузнецов
назовите своего фаворита
Родри!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий