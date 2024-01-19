Холанд признан игроком года на Globe Soccer Awards. Он обошел Месси, Роналду, Мбаппе и Салаха

Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом года на церемонии Globe Soccer Awards.

Нападающий «Манчестер Сити» получил награду на мероприятии в Дубае.

Соперниками норвежца в борьбе за приз были («Реал»), («Аль-Иттихад»), («Манчестер Сити»), (« »), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Холанд стал игроком года по версии организаторов Globe Soccer Awards впервые в карьере. В прошлом году награда досталась Бензема.