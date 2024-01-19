Холанд признан игроком года на Globe Soccer Awards. Он обошел Месси, Роналду, Мбаппе и Салаха
Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом года на церемонии Globe Soccer Awards.
Нападающий «Манчестер Сити» получил награду на мероприятии в Дубае.
Соперниками норвежца в борьбе за приз были Джуд Беллингем («Реал»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Холанд стал игроком года по версии организаторов Globe Soccer Awards впервые в карьере. В прошлом году награда досталась Бензема.
Франс Футбол и ФИФА последние лет 15 награждают только Месси и в порядке исключения - Роналду, Модрича (лишь бы не Роналду) и Бензема
Но да, нам эксперты сейчас расскажут, что Globe Soccer - конторка Мендеша, а France и ФИФА - самые честные награды и номинации
Пик сюрреализма и непоследовательности Франс Футбол и ФИФА - Золотые Мячи 2010, 2018, 2019 и 2023:
Снейдер - требл и финал ЧМ (4+1 в плей-офф ЧМ)
Месси - получил ЗМ за статистику и 0:4 в 1/4 ЧМ
🗣️ "Статистика Месси > достижения Снейдера"
Роналду - победа в ЛЧ и статистика
Модрич - победа в ЛЧ и финал ЧМ
🗣️ "Надо дать Модричу, он заслужил!"
2019
🗣️ "Ну и что что Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов, вы видели дубль Месси Алавесу?"
Холланд - требл и статистика
Месси - получил ЗМ, потому что статистика НЕ главное
🗣️ "Главное - это ЧМ, а статистика нет!"
Матчи сборной-провал
ЛЧ-три последние важных матча-провал
АПЛ-ну тут хоть стата есть но индивидуально обыграть игроков он не мог и забивал фоля на защитниках
И игрок года должен быть индивидуально тоже лучшим а не ждущим супер ассистов от Де Брейне
и што