Костин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Каролины». У него 4 очка в 25 играх

Теги Каролина Детройт НХЛ Клим Костин Хоккей

Клим Костин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной».

Форвард «Детройта» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4). 

24-летний россиянин провел вторую игру после травмы, из-за которой пропустил месяц. В его активе стало 4 (3+1) очка в 25 матчах в этом сезоне при среднем времени на льду 8:45. 

Сегодня Клим (11:02, «0») реализовал единственный бросок в створ, еще один прошел мимо. В активе нападающего 1 силовой прием, также он допустил 1 потерю.

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