Костин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Каролины». У него 4 очка в 25 играх

Клим Костин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной».

Форвард « » открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:4).

24-летний россиянин провел вторую игру после травмы, из-за которой пропустил месяц. В его активе стало 4 (3+1) очка в 25 матчах в этом сезоне при среднем времени на льду 8:45.

Сегодня Клим (11:02, «0») реализовал единственный бросок в створ, еще один прошел мимо. В активе нападающего 1 силовой прием, также он допустил 1 потерю.